Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування закінчилось П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 5.8 5 48
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
6%
3
41,50-42,00
40%
19
42,00-42,50
27%
13
42,50-43,00
8%
4
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
6%
3
Більше 46,00
8%
4
Всього голосів : 48
П'ят 08 сер, 2025 10:34

  yama написав:хто міняв у Львові нещодавно білі долари на сині , яка комісія ?

А навіщо це робити? Приймають і ті, і ті. На угодах по купівлі-продажу нерухомості, авто, криптовалюти приймають і ті і ті. Ще й комісію платити. Та ну....
vitaxa2006
П'ят 08 сер, 2025 11:18

  vitaxa2006 написав:
  yama написав:хто міняв у Львові нещодавно білі долари на сині , яка комісія ?

А навіщо це робити? Приймають і ті, і ті. На угодах по купівлі-продажу нерухомості, авто, криптовалюти приймають і ті і ті. Ще й комісію платити. Та ну....

Оптові обмінки візьмуть білі (або потерті сині) з дисконтом. Неважливо навіщо ви до них зайшли: купити за них євро, чи кріпту, чи перекинути по Україні чи світу.
При купівлі нерухомості чи авто продавець може поставити умову «лише сині». Може бути і посланий, але якщо його обʼєкт дійсно цікавий, то доведеться виконати умову.
Багато країн світу вже не приймає зовсім білі. Або дисконт доходить до 20%+.

А загалом не заважайте мені відправити Яму в Сихівський ТЦК.
П'ят 08 сер, 2025 11:28

Андрій Шевчишин - фінансовий аналітик

МІЖ ДОЛАРОМ ТА ЄВРО УКРАЇНЦІ ВСЕ БІЛЬШЕ ОБИРАЮТЬ ЄВРО

МІЖ ДОЛАРОМ ТА ЄВРО УКРАЇНЦІ ВСЕ БІЛЬШЕ ОБИРАЮТЬ ЄВРО
Українці продовжують оріентуватись на готівковий євро, незважаючи на коливання ціни й більш широкий спред.
Обсяг операцій купівлі продажу готівкового євро досяг історичного максимуму - 966,4 млн дол. Частка євро в валютних готівкових операціях також досягла історичного максимуму - 27,7%.
Євроінтеграція починається знизу.
При цьому населення активно накопичує євро. Так, у липні населення купило готівкового євро на 312 млн дол більше ніж продало, й це 6ти місячний максимум й другий за історию рекорд чистої купівлі.
Для розуміння, сальдо торгівельних операцій по готівковому долару лише 17 млн дол. Хоча ринок й ліквідність в два с половиною разів більша за євро.
Й доречі, банки також підхопили цей тренд, й активно завозять готівковий євро.
Цікавість до євро сформовона:
- зростанням вартості на світовому ринку й відповідно до гривні
- відпусками в Європі й закупівлею євро для відпочинку, особливо враховуючи, що зараз самий сезон
- зростанням торгівельних операцій з контрагентами з Єврозони
- авжеж високою концентрацією біженців й заробітчан в Європі й їх готівкових операцій при відвідувані України, або пересиланні в Україну

Зображення
П'ят 08 сер, 2025 12:31

  Hotab написав:
  vitaxa2006 написав:
  yama написав:хто міняв у Львові нещодавно білі долари на сині , яка комісія ?

А навіщо це робити? Приймають і ті, і ті. На угодах по купівлі-продажу нерухомості, авто, криптовалюти приймають і ті і ті. Ще й комісію платити. Та ну....

Оптові обмінки візьмуть білі (або потерті сині) з дисконтом. Неважливо навіщо ви до них зайшли: купити за них євро, чи кріпту, чи перекинути по Україні чи світу.
При купівлі нерухомості чи авто продавець може поставити умову «лише сині». Може бути і посланий, але якщо його обʼєкт дійсно цікавий, то доведеться виконати умову.
Багато країн світу вже не приймає зовсім білі. Або дисконт доходить до 20%+.

А загалом не заважайте мені відправити Яму в Сихівський ТЦК.



главное в этом деле не вестись на какие-то дисконты, больше чем 20 укр. копеек, а чаще всего копеек 8-10. во Львове не так давно слышал про тариф 15 долл с пачки. поменять белые на синие.
а то до сих пор слышу про какие-то скидки, измеряемые в единицах %, а то и больше 10 процентов на потертые, 96 год и тд, и народ вместо того, чтоб послать таких деятелей на три буквы, начинает всем вокруг доказывать, что типа «тут портрет чуть помятый, такое -10% берут»
smdtranz
