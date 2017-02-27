|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 сер, 2025 13:56
Investor_K написав: Hotab написав:smdtranz
Я не віддавав їм ніколи з дисконтом. Є державні банки, вони беруть весь мотлох (але не периферійні відділення). Накопичив - скинув без втрат , і все.
А для чого накопичувати мотлох, щоб потім мати з ним гемор?
То все дуже просто - різниця в ціні.
Накупив дешевого мотлоху, скинув в умовний ощад,
а через тиждень зняв синій. Ото таке...
Додано: Суб 09 сер, 2025 14:02
asti написав: Investor_K написав: Hotab написав:smdtranz
Я не віддавав їм ніколи з дисконтом. Є державні банки, вони беруть весь мотлох (але не периферійні відділення). Накопичив - скинув без втрат , і все.
А для чого накопичувати мотлох, щоб потім мати з ним гемор?
То все дуже просто - різниця в ціні.
Накупив дешевого мотлоху, скинув в умовний ощад,
а через тиждень зняв синій. Ото таке...
Сумнівний «бізнес».
Мотлох і сам накопичується, якщо не ходити з лупою і лінійкою по життю , міряючи банкноти.
Додано: Суб 09 сер, 2025 16:26
Hotab написав: vitaxa2006 написав: yama написав:
хто міняв у Львові нещодавно білі долари на сині , яка комісія ?
А навіщо це робити? Приймають і ті, і ті. На угодах по купівлі-продажу нерухомості, авто, криптовалюти приймають і ті і ті. Ще й комісію платити. Та ну....
Оптові обмінки візьмуть білі (або потерті сині) з дисконтом. Неважливо навіщо ви до них зайшли: купити за них євро, чи кріпту, чи перекинути по Україні чи світу.
При купівлі нерухомості чи авто продавець може поставити умову «лише сині». Може бути і посланий, але якщо його обʼєкт дійсно цікавий, то доведеться виконати умову.
Багато країн світу вже не приймає зовсім білі. Або дисконт доходить до 20%+.
А загалом не заважайте мені відправити Яму в Сихівський ТЦК.
Я думаю вони приймуть і білими , а звідки любов саме до сихівського ? Там дійсно найдешевше ? Чому не інший якийсь ?
Я просто зараз не хочу нічого в них купувати. Бо буде як з сертифікатом про щеплення, як тільки купив одразу ковід відмінили, тому і тут так само , як тільки щось куплю - війну відмінять. Тому дякую , більше на такі інвестиції я не ведусь.
Додано: Суб 09 сер, 2025 17:19
asti написав: Investor_K написав: Hotab написав:smdtranz
Я не віддавав їм ніколи з дисконтом. Є державні банки, вони беруть весь мотлох (але не периферійні відділення). Накопичив - скинув без втрат , і все.
А для чого накопичувати мотлох, щоб потім мати з ним гемор?
То все дуже просто - різниця в ціні.
Накупив дешевого мотлоху, скинув в умовний ощад,
а через тиждень зняв синій. Ото таке...
Мабуть так воно і є
Додано: Суб 09 сер, 2025 17:46
Investor_K написав:
Мабуть так воно і є
тільки, якщо на касі працює знайома, чи навіть родичка.
ніхто вам за "дякую" не поміняє,
треба хоч піцу замовити дівчатам
Додано: Суб 09 сер, 2025 18:04
prodigy написав: Investor_K написав:
Мабуть так воно і є
тільки, якщо на касі працює знайома, чи навіть родичка.
ніхто вам за "дякую" не поміняє,
треба хоч піцу замовити дівчатам
Навіщо ці реверанси? - в одному відділенні кладеш, у іншому забираєш, а піцу замовляєш собі коханому! 😚😚😚
