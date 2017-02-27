Додано: Суб 09 сер, 2025 21:19

З приводу синіх і білих це штучно створені проблеми! Скажу лише з свого досвіду:1. 2018й рік:в мене було 25 000 usd з них купюр 4 по 100 usd, касир на фірмі сказав: що вони справжні, але вони здають гроші в банк і там в них не приймають... порекомендували здати в обміннику поряд і оплатити в гривнях. По факту на валюті були штампики. Оплата в мене була в гривнях, в касі був хороший курс. Я не відчув ніякого дискофорту, обмінявши їх в звичайному обміннику.2. 2021 рікпри купівлі у фіз. особи, продавець замовив послугу перевірки коштів в банку і в мене з 12 500 usd які я надав на перевірку сума в розмірі 2500 usd банк забракував. Добре, що в мене були інші купюри, я їх замінив проблем, не було. Купюри які банк забракував, були справжні, але на думку банку були чи то потерті чи стояли штампики чи то якісь пятна під ультрафіолетом. Не думайте, що вони були потерті в хлам, в них був нормальний стан, сам їх купував в банках чи обмінниках, при купівлі, якщо купюра в хлам прошу замінити.3. 2022 ріккупівля у фіз. особи, на суму 50 000 usd теж продавець замовив перевірку, і заздалегідь мене попопередив, що під час угоди буде така банківська перевірка. І тут в мене був невеликий люфт лише в 1500 usd і я розумів, що буде якась жопа... Як результат мені не вистачило валюти (десь 2500 usd забракували), і я з продавцем дорозрахувався в грн. по курсу.Мораль наступна:всю валюту купував переважно в обмінниках та банках, купував їх по нормальному курсу, і в нормальному стані, прискіпливий я до цього, сильно потертих не брав, але ж це гроші (я ж не скажу на касі, я не буду їх брати вони у вас б/у) в мене гривня в гаманці в гіршому стані. Так от коли мені потрібно чи то розрахуватися чи обміняти назад і мені доводиться з бубном бігати я не хеппі, тому ще прискіпливіше ставлюсь. Але буду відвертим нещодавно брав в Райфі і десь прошляпив на одній купюрі штампик(( Колись мене за цей штампик будуть дрючити...Для мене, немає різниці, які купюри купую чи мені дають, сині чи зелені, для мене головне щоб в мене не було проблем коли я їх здаю чи за них щось купую. Але оскільки самі ж гравці ринку деякі обмінники та банки грають по таким правилам то краще брати в номальному стані, сині вони більш новіші.Розумію, що тут різний контингент людей, в когось гроші ходять туди сюди регулярно, в когось вони в безготівковій формі ходять, але для багатьох українців бакс є мірою збереження та накоплення і хтось бере тих 100 баксів для того накопичити чи зберегти, платить 100% вартості, а коли наприклад міняє і йому пропонують 90% вартості, чи касир банку їх відкладає їх як ті які не пройшли фейс контроль. Купують люди сьогодні, а витрачати їх будуть може через декілька років, тому до того часу що завгодно може статися.