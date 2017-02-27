Та я уже в Румунии
В Карпатском логове на станции заправки гвертольётов 98м
Там где хороший обменник им.тов.Вл.Дракулы с гривны на леи.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 сер, 2025 11:52
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Та я уже в Румунии
В Карпатском логове на станции заправки гвертольётов 98м
Там где хороший обменник им.тов.Вл.Дракулы с гривны на леи.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|