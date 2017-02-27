|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 сер, 2025 11:52
Та я уже в Румунии
В Карпатском логове на станции заправки гвертольётов 98м
Там где хороший обменник им.тов.Вл.Дракулы с гривны на леи.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5272
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 361 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 10 сер, 2025 14:01
Realist написав: Investor_K написав:
Хлопці, то що робити? Терміново купляти валюту?
А що ви робили до цього? Не перший день же ж живемо.
Рішення що робити - тільки за вами. Бо це ваші власні фінанси.
Вклався в грн депо. Бо вірив у світле майбутнє
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10509
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 10 сер, 2025 15:48
henrykwinto88 написав:Shaman
З приводу синіх і білих це штучно створені проблеми! Скажу лише з свого досвіду:
1. 2018й рік:
в мене було 25 000 usd з них купюр 4 по 100 usd, касир на фірмі сказав: що вони справжні, але вони здають гроші в банк і там в них не приймають... порекомендували здати в обміннику поряд і оплатити в гривнях. По факту на валюті були штампики. Оплата в мене була в гривнях, в касі був хороший курс. Я не відчув ніякого дискофорту, обмінявши їх в звичайному обміннику.
2. 2021 рік
при купівлі у фіз. особи, продавець замовив послугу перевірки коштів в банку і в мене з 12 500 usd які я надав на перевірку сума в розмірі 2500 usd банк забракував. Добре, що в мене були інші купюри, я їх замінив проблем, не було. Купюри які банк забракував, були справжні, але на думку банку були чи то потерті чи стояли штампики чи то якісь пятна під ультрафіолетом. Не думайте, що вони були потерті в хлам, в них був нормальний стан, сам їх купував в банках чи обмінниках, при купівлі, якщо купюра в хлам прошу замінити.
3. 2022 рік
купівля у фіз. особи, на суму 50 000 usd теж продавець замовив перевірку, і заздалегідь мене попопередив, що під час угоди буде така банківська перевірка. І тут в мене був невеликий люфт лише в 1500 usd і я розумів, що буде якась жопа... Як результат мені не вистачило валюти (десь 2500 usd забракували), і я з продавцем дорозрахувався в грн. по курсу.
Мораль наступна:
всю валюту купував переважно в обмінниках та банках, купував їх по нормальному курсу, і в нормальному стані, прискіпливий я до цього, сильно потертих не брав, але ж ЦЕ ГРОШІ
(я ж не скажу на касі, я не буду їх брати вони у вас б/у
) в мене гривня в гаманці в гіршому стані. Так от коли мені потрібно чи то розрахуватися чи обміняти назад і мені доводиться з бубном бігати я не хеппі, тому ще прискіпливіше ставлюсь. Але буду відвертим нещодавно брав в Райфі і десь прошляпив на одній купюрі штампик(( Колись мене за цей штампик будуть дрючити...
Для мене, немає різниці, які купюри купую чи мені дають, сині чи зелені, для мене головне щоб в мене не було проблем коли я їх здаю чи за них щось купую. Але оскільки самі ж гравці ринку деякі обмінники та банки грають по таким правилам то краще брати в номальному стані, сині вони більш новіші.
Розумію, що тут різний контингент людей, в когось гроші ходять туди сюди регулярно, в когось вони в безготівковій формі ходять, але для багатьох українців бакс є мірою збереження та накоплення і хтось бере тих 100 баксів для того накопичити чи зберегти, платить 100% вартості, а коли наприклад міняє і йому пропонують 90% вартості, чи касир банку їх відкладає їх як ті які не пройшли фейс контроль. Купують люди сьогодні, а витрачати їх будуть може через декілька років, тому до того часу що завгодно може статися.
ніт.
іноземна валюта це НЕ ГРОШІ - це товар для бартеру
Товар повинен мати належний стан.
Згадую, в в якому прикольному стані бакси куплялись будь-яким покупцем на початку 1990х
Ностальжі...™
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Нед 10 сер, 2025 15:57, всього редагувалось 1 раз.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5957
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1891 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 10 сер, 2025 15:57
flysoulfly написав:
Товар повинен мати належний стан.
А то, что понятие надлежащего состояния у каждого разное и даже НБУ не указ - это тоже товар обязан? Например, те же штампики ставили именно для придавания надлежащего состояния, типа, купюра проверена, что не фальшивая.
flysoulfly написав:
Згадую, в в якому прикольному стані бакси куплялись будь-яким покупцем на початку 1990х
Не любым. Банки и тогда перебирали.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5828
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 712 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
6
Додано: Нед 10 сер, 2025 15:59
moveton написав: flysoulfly написав:
Товар повинен мати належний стан.
А то, что понятие надлежащего состояния у каждого разное и даже НБУ не указ - это тоже товар обязан?
так "товар" - штука тонкая!
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5957
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1891 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 10 сер, 2025 16:05
moveton написав:
[
Не любым. Банки и тогда перебирали.
не знаю никого кто бакс в банк заносил до 2000-х.
Ну мож дойчмарки перед еврошухером.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5957
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1891 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 10 сер, 2025 16:10
flysoulfly написав: moveton написав:
[
Не любым. Банки и тогда перебирали.
не знаю никого кто бакс в банк заносил до 2000-х.
Ну мож дойчмарки перед еврошухером.
Я марки заніс на депо і отримав євро. Молодий був. Ще й 60 не було
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10509
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 10 сер, 2025 16:26
flysoulfly Я, наприклад, з 1996 робив вклади в доларах в приват, Укрсоцбанк, "Україну" під 15% річних із щомісячною виплатою.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 7062
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1118 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 10 сер, 2025 16:31
moveton написав:
А то, что понятие надлежащего состояния у каждого разное и даже НБУ не указ - это тоже товар обязан? Например, те же штампики ставили именно для придавания надлежащего состояния, типа, купюра проверена, что не фальшивая.
Слышал и склоняюсь к другой версии (в пользу которой говорит встречаемая множественность штампиков на той или иной купюре): "цивилизованный" меняла, вручая клиенту "котлету" - штампует своим штампом переданные купюры. "ЕСЛИ что" - гарантирует прием назад/обмен проштампованной им купюры.
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 824
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 10 сер, 2025 16:39
Миша-клиент написав:
"ЕСЛИ что" - гарантирует прием назад/обмен проштампованной им купюры.
Может и так. Вполне себе тоже придание "надлежащего состояния".
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5828
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 712 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36305
|37869349
|
|
|2142
|13527053
|
|
|7978
|23474751
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|