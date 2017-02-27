|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 сер, 2025 16:41
Ой+ написав:
з 1996 робив вклади в доларах в приват, Укрсоцбанк, "Україну"
Бєзумству храбрих пойом ми пєсню... ©
Додано: Нед 10 сер, 2025 16:45
Investor_K написав: flysoulfly написав: moveton написав:
[
Не любым. Банки и тогда перебирали.
не знаю никого кто бакс в банк заносил до 2000-х.
Ну мож дойчмарки перед еврошухером.
Я марки заніс на депо і отримав євро. Молодий був. Ще й 60 не було
А поехать в Альпы и потратить на «дело молодое» по молодости не захотели? Пиво, шале, фазан с мангала на столе, девчонки с Константы голодные до «молодыка » с «котлетой» и пачкой виагры???
Или то были ещё хоннекеровские марки??? Случайно найденные в папке с партбилетом?
