Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 сер, 2025 20:31
НБУ за тиждень продав на міжбанку понад 840 мільйонів дол США. Нацбанк збільшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $203 млн. Таким чином регулятор вже більше тижня активно тисне курс донизу. НБУ зараз найбільший і єдиний гравець, який може справді впливати на ціну нацвалюти. При цьому, треба розуміти що далеко не всі продажі валюти на МБ впливають на курс (ну і далеко не для кожної мети). Якщо зрозуміти мету, тоді можна й гадати коли і де все закінчиться. Я її не розумію. Можливо що комусь треба дешевше купити певну суму перед тим, що нас чекає після 15 серпня чи трохи пізніше. Може мета благородніша і полягає в стимулюванні купівлі валютних ОВДП (особливо після того, як заборонили це робити за позичені грн).
Є ще якісь в когось варіанти?
П.С. Цікаво дуже що ШІ з цього приводу думає)))
Профіль
Додано: Нед 10 сер, 2025 22:24
orest написав:
НБУ за тиждень продав на міжбанку понад 840 мільйонів дол США. Нацбанк збільшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $203 млн. Таким чином регулятор вже більше тижня активно тисне курс донизу. НБУ зараз найбільший і єдиний гравець, який може справді впливати на ціну нацвалюти. При цьому, треба розуміти що далеко не всі продажі валюти на МБ впливають на курс (ну і далеко не для кожної мети). Якщо зрозуміти мету, тоді можна й гадати коли і де все закінчиться. Я її не розумію. Можливо що комусь треба дешевше купити певну суму перед тим, що нас чекає після 15 серпня чи трохи пізніше. Може мета благородніша і полягає в стимулюванні купівлі валютних ОВДП (особливо після того, як заборонили це робити за позичені грн).
Є ще якісь в когось варіанти?
П.С. Цікаво дуже що ШІ з цього приводу думає)))
варіантів два - перший, в черговий раз влада вважає, що стабільний курс - це круто, й ставлять політичну мету - тримати курс, можливість поки є. хоча торговий баланс вже волає - треба щось робити. бо дефіцит товарів за півроку зріс в півтора разу порівняно з минулим роком з 14,6
ярдів дол до 21,6
ярдів, експорт трохи зменшився, імпорт значно зріс. переводи зменшилися, послуги зменшилися... якби не було допомоги, девал йшов би автоматично.
інтервенції НБУ зростають. 840
млн дол на тиждень - не дуже велика цифра, у другій половині липня інтервенції теж були більше 800 млн дол. а загалом травень-червень 2,9
ярди дол, липень вже 3,4
ярди дол. основна причина - зростання дефіциту валюти в клієнтів банків. готівкові витрати навпаки зменшилися й з квітня складають до 300 млн дол. й найцікавіше - 80-95% цього дефіциту - це євро.
звідси випливає друга можлива причина - євро дорожчає, й цього вважається достатньо. хоча на міжбанку доля євро не дуже велика...
Профіль
Додано: Пон 11 сер, 2025 15:46
orest написав:НБУ за тиждень продав на міжбанку понад 840 мільйонів дол США. Нацбанк збільшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $203 млн. Таким чином регулятор вже більше тижня активно тисне курс донизу. НБУ зараз найбільший і єдиний гравець, який може справді впливати на ціну нацвалюти. При цьому, треба розуміти що далеко не всі продажі валюти на МБ впливають на курс (ну і далеко не для кожної мети). Якщо зрозуміти мету, тоді можна й гадати коли і де все закінчиться. Я її не розумію. Можливо що комусь треба дешевше купити певну суму перед тим, що нас чекає після 15 серпня чи трохи пізніше. Може мета благородніша і полягає в стимулюванні купівлі валютних ОВДП (особливо після того, як заборонили це робити за позичені грн).
Є ще якісь в когось варіанти?
П.С. Цікаво дуже що ШІ з цього приводу думає)))
Намагаються втримати інфляцію ,хоч в липні була зафіксована малюсінька дефляція)
Профіль
Додано: Пон 11 сер, 2025 16:35
Профіль
Додано: Вів 12 сер, 2025 12:15
Може статися так, що мету по курсу грн виконали. Ну або ще кілька днів. Бо все більше виглядає на те, що скоро путін буде оголошений другим миротворцем в світі після Трампа, а Україна - "головною рушійною силою війни". З усіма наслідками...
Профіль
Додано: Вів 12 сер, 2025 16:26
orest написав:
Може статися так, що мету по курсу грн виконали. Ну або ще кілька днів. Бо все більше виглядає на те, що скоро путін буде оголошений другим миротворцем в світі після Трампа, а Україна - "головною рушійною силою війни". З усіма наслідками...
Но, как я понимаю, окончание войны должно позитивно сказаться на курсе гривны к доллару США - краткосрочно должно быть даже укрепление гривны.
Или, Вы предполагаете, что могут быть другие сценарии?
Интересно, конечно, краткосрочная и дальнесрочная перспектива по Вашему мнению.
Профіль
Victor8 написав:
Но, как я понимаю, окончание войны должно позитивно сказаться на курсе гривны к доллару США - краткосрочно должно быть даже укрепление гривны.
Давно ж сошлись на том, что во время войны курс должен стоять, а после войны девал на порядки. Потому что, так "везде и всегда было". Так что укрепление - это негативно.
Профіль
moveton написав: Victor8 написав:
Но, как я понимаю, окончание войны должно позитивно сказаться на курсе гривны к доллару США - краткосрочно должно быть даже укрепление гривны.
Давно ж сошлись на том, что во время войны курс должен стоять, а после войны девал на порядки. Потому что, так "везде и всегда было". Так что укрепление - это негативно.
девал - при значному скороченні допомоги. оце головний індикатор, а не саме дата закінчення. плюс ЗВР на кілька місяців тримати є.
Профіль
Додано: Вів 12 сер, 2025 17:51
Євросоюз надасть Україні ще 1,6 млрд євро. Ці гроші були отримані за рахунок доходів від заморожених активів росії.
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
«Минулої п'ятниці Європейський союз отримав 1,6 млрд євро так званого надприбутку, отриманого від відсотків за грошовими залишками, що утворилися за рахунок заморожених активів Центрального банку росії», – розповіли в Єврокомісії.
Профіль
Victor8 написав: orest написав:
Може статися так, що мету по курсу грн виконали. Ну або ще кілька днів. Бо все більше виглядає на те, що скоро путін буде оголошений другим миротворцем в світі після Трампа, а Україна - "головною рушійною силою війни". З усіма наслідками...
Но, как я понимаю, окончание войны должно позитивно сказаться на курсе гривны к доллару США - краткосрочно должно быть даже укрепление гривны.
Или, Вы предполагаете, что могут быть другие сценарии?
Интересно, конечно, краткосрочная и дальнесрочная перспектива по Вашему мнению.
1 Цей мій допис стосується того, про що я писав ту в неділю об 20.31
2 Ні закінчення, ні заморозки війни не буде ні 15 серпня ні протягом, мінімум, кількох наступних місяців. Цього не хоче:
- путін, особливо в останні дні
- Європа, яку перелякали тим, що як тільки все зупиниться чи призупиниться тут, рашисти нападуть на них
- влада Китаю
- група мародерів, яка узурпувала владу в Україні
3 Найімовірніший сценарій, що буде запропонований неприйнятний варіант для встановлення перемиря, після його відхилення Трамп звинуватить Київ в небажанні припиняти війну і знову зупинить допомогу США (цього разу всю)
4 найближчим часом повернемося в діапазон 42-42,5. Далі все буде залежати від того, яка міжнародна фінансова допомога буде нам доступна, як сильно рашисти відновлять нищення нашого енергетичного комплексу і бізнесу, який наповнює бюджети і допомагає ЗСУ.
Однозначно все написане моя власна думка. Впевнений, що існує безкінечна кількість інших думок, зокрема і про мир і щастя вже з 16 серпня.
Профіль
