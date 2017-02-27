Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютний ринок в контексті ДС Валютний ринок в контексті ДС + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 11948119491195011951 Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025? Опитування закінчилось П'ят 01 сер, 2025 15:44 Валютний ринок в контексті ДС 5.8 5 48 40,00-40,50 0 0 40,50-41,00 0 0 41,00-41,50 6% 3 41,50-42,00 40% 19 42,00-42,50 27% 13 42,50-43,00 8% 4 43,00-43,50 2% 1 43,50-44,00 2% 1 44,00-44,50 0 0 44,50-45,00 0 0 45,00-45,50 0 0 45,50-46,00 6% 3 Більше 46,00 8% 4 Всього голосів : 48 Додано: Вів 12 сер, 2025 19:31 Victor8 написав: Євросоюз надасть Україні ще 1,6 млрд євро. Ці гроші були отримані за рахунок доходів від заморожених активів росії.



Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.



«Минулої п'ятниці Європейський союз отримав 1,6 млрд євро так званого надприбутку, отриманого від відсотків за грошовими залишками, що утворилися за рахунок заморожених активів Центрального банку росії», – розповіли в Єврокомісії. Євросоюз надасть Україні ще 1,6 млрд євро. Ці гроші були отримані за рахунок доходів від заморожених активів росії.Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.«Минулої п'ятниці Європейський союз отримав 1,6 млрд євро так званого надприбутку, отриманого від відсотків за грошовими залишками, що утворилися за рахунок заморожених активів Центрального банку росії», – розповіли в Єврокомісії.

Думаю ще всі памятають те, як очурбанілі від безкарності слуги урода прийняли закон, яким обмежили в правах і можливостях НАБУ і САП (під це діло переривши всі справи антикорупційних органів, щоб знати під кого і що розслідують). В купі з непризначенням керівника БЕБ, це стало причиною того, що ЄС обрізало транш фінансової допомоги,який перераховувався в ті дні саме з програми освоєння прибутків з заморожених москальських активів, з майже 4,6 млрд до 3 млрд євро.

Після відкату взад по НАБУ і САП та призначенню таки керівника БЕБ, який розпочав чистки "авгієвих конюшень", ЄС пообіцяв доперерахувати затриману суму. Думаю що це саме ті гроші, а не щось інше.

Але пропаганда мусить бути пропагандюча, сперечатися не буду. Тим більше, що пішла робота по примиренню і задобренню студентів і молоді (після тих таки подій, які так налякали кілька успішних менеджерів). Думаю ще всі памятають те, як очурбанілі від безкарності слуги урода прийняли закон, яким обмежили в правах і можливостях НАБУ і САП (під це діло переривши всі справи антикорупційних органів, щоб знати під кого і що розслідують). В купі з непризначенням керівника БЕБ, це стало причиною того, що ЄС обрізало транш фінансової допомоги,який перераховувався в ті дні саме з програми освоєння прибутків з заморожених москальських активів, з майже 4,6 млрд до 3 млрд євро.Після відкату взад по НАБУ і САП та призначенню таки керівника БЕБ, який розпочав чистки "авгієвих конюшень", ЄС пообіцяв доперерахувати затриману суму. Думаю що це саме ті гроші, а не щось інше.Але пропаганда мусить бути пропагандюча, сперечатися не буду. Тим більше, що пішла робота по примиренню і задобренню студентів і молоді (після тих таки подій, які так налякали кілька успішних менеджерів). orest 10

Форумчанин року Повідомлень: 4089 З нами з: 10.03.14 Подякував: 7414 раз. Подякували: 6796 раз. Профіль 7 18 1 22 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 сер, 2025 11:18 orest написав: Victor8 написав: orest написав: Може статися так, що мету по курсу грн виконали. Ну або ще кілька днів. Бо все більше виглядає на те, що скоро путін буде оголошений другим миротворцем в світі після Трампа, а Україна - "головною рушійною силою війни". З усіма наслідками... Може статися так, що мету по курсу грн виконали. Ну або ще кілька днів. Бо все більше виглядає на те, що скоро путін буде оголошений другим миротворцем в світі після Трампа, а Україна - "головною рушійною силою війни". З усіма наслідками...

Но, как я понимаю, окончание войны должно позитивно сказаться на курсе гривны к доллару США - краткосрочно должно быть даже укрепление гривны.

Или, Вы предполагаете, что могут быть другие сценарии?

Интересно, конечно, краткосрочная и дальнесрочная перспектива по Вашему мнению. Но, как я понимаю, окончание войны должно позитивно сказаться на курсе гривны к доллару США - краткосрочно должно быть даже укрепление гривны.Или, Вы предполагаете, что могут быть другие сценарии?Интересно, конечно, краткосрочная и дальнесрочная перспектива по Вашему мнению.

1 Цей мій допис стосується того, про що я писав ту в неділю об 20.31

2 Ні закінчення, ні заморозки війни не буде ні 15 серпня ні протягом, мінімум, кількох наступних місяців. Цього не хоче:

- путін, особливо в останні дні

- Європа, яку перелякали тим, що як тільки все зупиниться чи призупиниться тут, рашисти нападуть на них

- влада Китаю

- група мародерів, яка узурпувала владу в Україні

3 Найімовірніший сценарій, що буде запропонований неприйнятний варіант для встановлення перемиря, після його відхилення Трамп звинуватить Київ в небажанні припиняти війну і знову зупинить допомогу США (цього разу всю)

4 найближчим часом повернемося в діапазон 42-42,5. Далі все буде залежати від того, яка міжнародна фінансова допомога буде нам доступна, як сильно рашисти відновлять нищення нашого енергетичного комплексу і бізнесу, який наповнює бюджети і допомагає ЗСУ.

Однозначно все написане моя власна думка. Впевнений, що існує безкінечна кількість інших думок, зокрема і про мир і щастя вже з 16 серпня. 1 Цей мій допис стосується того, про що я писав ту в неділю об 20.312 Ні закінчення, ні заморозки війни не буде ні 15 серпня ні протягом, мінімум, кількох наступних місяців. Цього не хоче:- путін, особливо в останні дні- Європа, яку перелякали тим, що як тільки все зупиниться чи призупиниться тут, рашисти нападуть на них- влада Китаю- група мародерів, яка узурпувала владу в Україні3 Найімовірніший сценарій, що буде запропонований неприйнятний варіант для встановлення перемиря, після його відхилення Трамп звинуватить Київ в небажанні припиняти війну і знову зупинить допомогу США (цього разу всю)4 найближчим часом повернемося в діапазон 42-42,5. Далі все буде залежати від того, яка міжнародна фінансова допомога буде нам доступна, як сильно рашисти відновлять нищення нашого енергетичного комплексу і бізнесу, який наповнює бюджети і допомагає ЗСУ.Однозначно все написане моя власна думка. Впевнений, що існує безкінечна кількість інших думок, зокрема і про мир і щастя вже з 16 серпня.

orest, дякую



Также предполагаю, что 15 августа война не закончится.

Будет некая "приостановка", которую на политическом уровне будут называть очень высокими словами, чтобы назначить Нобелевскую премию, а может быть и сразу две... самым великим миротворцам. Ну то такое...



Таким образом, считаю, что финансовая помощь Украине от коллективного Запада будет продолжаться, как минимум до полной финализации всей войны.

А это может быть еще очень и очень не скоро...

В общем, пока держимся, финансово orest, дякуюТакже предполагаю, что 15 августа война не закончится.Будет некая "приостановка", которую на политическом уровне будут называть очень высокими словами, чтобы назначить Нобелевскую премию, а может быть и сразу две... самым великим миротворцам. Ну то такое...Таким образом, считаю, что финансовая помощь Украине от коллективного Запада будет продолжаться, как минимум до полной финализации всей войны.А это может быть еще очень и очень не скоро...В общем, пока держимся, финансово Victor8

Повідомлень: 1092 З нами з: 27.11.14 Подякував: 59 раз. Подякували: 214 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 11948119491195011951 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3629 , 3630 , 3631

Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04 36309 37874291

SAndriy1 Вів 12 сер, 2025 19:24 Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 213 , 214 , 215

Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53 2142 13528759

Модератор Чет 07 сер, 2025 11:59 Валютний ринок у світі 1 ... 796 , 797 , 798

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7978 23476530

Hotab Суб 23 гру, 2023 00:55