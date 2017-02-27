RSS
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 19:31

  Victor8 написав:Євросоюз надасть Україні ще 1,6 млрд євро. Ці гроші були отримані за рахунок доходів від заморожених активів росії.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

«Минулої п'ятниці Європейський союз отримав 1,6 млрд євро так званого надприбутку, отриманого від відсотків за грошовими залишками, що утворилися за рахунок заморожених активів Центрального банку росії», – розповіли в Єврокомісії.

Думаю ще всі памятають те, як очурбанілі від безкарності слуги урода прийняли закон, яким обмежили в правах і можливостях НАБУ і САП (під це діло переривши всі справи антикорупційних органів, щоб знати під кого і що розслідують). В купі з непризначенням керівника БЕБ, це стало причиною того, що ЄС обрізало транш фінансової допомоги,який перераховувався в ті дні саме з програми освоєння прибутків з заморожених москальських активів, з майже 4,6 млрд до 3 млрд євро.
Після відкату взад по НАБУ і САП та призначенню таки керівника БЕБ, який розпочав чистки "авгієвих конюшень", ЄС пообіцяв доперерахувати затриману суму. Думаю що це саме ті гроші, а не щось інше.
Але пропаганда мусить бути пропагандюча, сперечатися не буду. Тим більше, що пішла робота по примиренню і задобренню студентів і молоді (після тих таки подій, які так налякали кілька успішних менеджерів).
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 4089
З нами з: 10.03.14
Подякував: 7414 раз.
Подякували: 6796 раз.
 
Профіль
 
7
18
1
22
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 11:18

  orest написав:
  Victor8 написав:
  orest написав:Може статися так, що мету по курсу грн виконали. Ну або ще кілька днів. Бо все більше виглядає на те, що скоро путін буде оголошений другим миротворцем в світі після Трампа, а Україна - "головною рушійною силою війни". З усіма наслідками...

Но, как я понимаю, окончание войны должно позитивно сказаться на курсе гривны к доллару США - краткосрочно должно быть даже укрепление гривны.
Или, Вы предполагаете, что могут быть другие сценарии?
Интересно, конечно, краткосрочная и дальнесрочная перспектива по Вашему мнению.

1 Цей мій допис стосується того, про що я писав ту в неділю об 20.31
2 Ні закінчення, ні заморозки війни не буде ні 15 серпня ні протягом, мінімум, кількох наступних місяців. Цього не хоче:
- путін, особливо в останні дні
- Європа, яку перелякали тим, що як тільки все зупиниться чи призупиниться тут, рашисти нападуть на них
- влада Китаю
- група мародерів, яка узурпувала владу в Україні
3 Найімовірніший сценарій, що буде запропонований неприйнятний варіант для встановлення перемиря, після його відхилення Трамп звинуватить Київ в небажанні припиняти війну і знову зупинить допомогу США (цього разу всю)
4 найближчим часом повернемося в діапазон 42-42,5. Далі все буде залежати від того, яка міжнародна фінансова допомога буде нам доступна, як сильно рашисти відновлять нищення нашого енергетичного комплексу і бізнесу, який наповнює бюджети і допомагає ЗСУ.
Однозначно все написане моя власна думка. Впевнений, що існує безкінечна кількість інших думок, зокрема і про мир і щастя вже з 16 серпня.

orest, дякую

Также предполагаю, что 15 августа война не закончится.
Будет некая "приостановка", которую на политическом уровне будут называть очень высокими словами, чтобы назначить Нобелевскую премию, а может быть и сразу две... самым великим миротворцам. Ну то такое...

Таким образом, считаю, что финансовая помощь Украине от коллективного Запада будет продолжаться, как минимум до полной финализации всей войны.
А это может быть еще очень и очень не скоро...
В общем, пока держимся, финансово :|
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1092
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 12:31

Андрій Шевчишин - фінансовий аналітик

Інфляція по регіонам з початку 2025 року (за 7 місяців). Що цікавого.

- в Києві найбільша інфляція в країні 8,5% (гроші, робота, найбільші зарплати по країні роблять свою справу)
- Найменша інфляція в Сумській області 4%
- Розшарування між найбільшою та найменьшими показниками інфляції - більше ніж в 2 рази - це дужже багато (в розвинутих країнах різниця між різними регіонами може бути на рівні 33%)
- Інфляція в Києві на 44% більше ніж в Київській області (оце для мене сурприз, хоча зрозуміло хто де живе)
- взагалі, якщо викласти дані на мапу України виходить якесь лоскутна ковдра, без чіткої логіки де й що

Зображення
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6265
З нами з: 25.01.06
Подякував: 79 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 13:13

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Що буде з курсом долара, інфляцією і тарифами у 2025 році — думка експерта ICU
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6265
З нами з: 25.01.06
Подякував: 79 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
