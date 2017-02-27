RSS
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 12:22

Интересно, это аграрии продают валюту, или НБУ заливает рынок на межбанке?
Victor8
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 13:24

  Victor8 написав:Интересно, это аграрии продают валюту, или НБУ заливает рынок на межбанке?

щось не видно ні першого, ні другого...
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 13:36

Ірина_
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 15:26

  Shaman написав:
  Victor8 написав:Интересно, это аграрии продают валюту, или НБУ заливает рынок на межбанке?

щось не видно ні першого, ні другого...

Торги по долару після обіду трохи зменшили оберти. Через періодичні інтервенції Нацбанку з продажу долара та клієнтського продажу кількох великих гравців — гривня дещо зміцнилася щодо долара.
bamper
