Здавалося б, все має бути навпаки — величезна кількість різноманітних політичних та економічних проблем повинні шкодити ринку акцій — але ні, індекси продовжують рости. Багатообіцяючі історії про всесильний ШІ, який казково збагатить всіх, хто встиг вчасно інвестувати, заворожують інвесторів не гірше, ніж Нільс щурів, граючи на сопілці. Страх залишитися обабіч і проґавити можливість для заробітку, знаменитий синдром FOMO (Fear of Missing Out), підштовхує інвесторів якнайшвидше зайняти місце в строю і під чарівні звуки музики крокувати за Нільсом прямо до річки. Що не кажіть, а для багатьох — це не тільки найпростіший варіант, а й неабияка насолода — під музичний супровід, разом з усіма, впевненою ходою рухатися у напрямку, визначеному кимось іншим. А до того ж, ринок уже котрий рік щедро винагороджує учасників маршу непоганими заробітками. І так триватиме, аж поки музика Нільса стихне і на поверхні річки почнуть лускати бульбашки.



А поки музика грає, і її гучні акорди розпалюють емоції, на тривожні сигнали та сумніви скептиків ніхто не звертає уваги. Ні проблеми з боргом, ні інфляція, яка ніяк не вгамується, ні можливе сповільнення економіки, ні шалені ціни на найбільш популярні активи, ніщо не здатне зупинити «послідовників» Нільса. Хто ж в такий момент, коли жадібність штовхає вперед, стане прислухатися до «раціо»?! І не дай боже запізнитися стати в чергу за Нільсом, поки грає музика. А раптом в річці на всіх місця не вистачить?!



Але, на щастя, є інвестори, які не квапляться бігти в одному напрямку разом з усіма. Насамперед, Уоррен Баффет та його компанія Berkshire Hathaway, які відомі тим, що не метушаться в пошуках швидкого заробітку, а терпляче чекають поки час та витримка наповнять їхні гаманці мільярдами. Результати такої стратегії очевидні — напевно, в новітній історії не існує фінансового інвестора, який в довгостроковій перспективі заробив би більше, ніж Баффет, тож, коли в Berkshire щось відбувається, інвестиційний світ моментально звертає на це увагу.