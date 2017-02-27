Вже прийшли гроші "першачкам"
(тим, хто перший раз у перший клас)
Тож, не переймайтесь - скоро почнеться
(магазини виручку ж не будуть маринувати в гривні)
Додано: П'ят 29 сер, 2025 17:43
Зе-5! Або 5К-Зе!)))
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:54
Що каже про дві речі. перша - курс таки керований. сильно керований. друга - хтось вирішив, що курс має бути стабільний. Хто й чому - оце головні питання, бо можливо це рішення не керівництва НБУ, а влади.
з точки зору економіки навіть для того, щоб тримати інфляцію, курс на 10% відсотків за рік, або 1 гривня на квартал - це мало б сенс робити. можливо дійсно превалює думка, що краще це робити разовими стрибками, а не поточно протягом року. в кінці року побачимо - може стрибок буде й не 10%.
Додано: Суб 30 сер, 2025 09:35
й так Успіх, маринують, ще й як
Додано: Нед 31 сер, 2025 11:37
Загроза міжнародним резервам: Нацбанку оприлюднив дані щодо дефіциту платіжного балансу
Дефіцит рахунку поточних операцій у липні сягнув рекордних $4,1 мільярда.
У липні дефіцит поточного рахунку платіжного балансу досяг нового антирекорду - $4,1 млрд. Це на на 31% більше, ніж у червні ($3,1 млрд) та на 62% перевищує показник липня минулого року ($2,5 млрд). Такі дані оприлюднив Нацбанк.
Іншими словами, Україна почала витрачати за кордоном більше грошей, ніж отримує з-за кордону. Це може призвести до перевищення відтоку іноземної валюти над її притоком. Причина - перевищення імпорту над експортом товарів і послуг, а також відтік капіталу. Тривалий дефіцит може призвести до скорочення міжнародних резервів і збільшення державного боргу.
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами майже повторив антирекорд і становив $5 млрд. Частково розрив було профінансовано міжнародною допомогою, проте решту – за рахунок резервів НБУ, які скоротилися на $2 млрд.
Експорт товарів у липні знизився на 1,1%, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, − до $1,7 млрд. Водночас імпорт товарів у липні зріс майже на 20%, найбільший приріст зафіксовано у машинобудуванні (+50,8%, зокрема військові товари й електромобілі) та продукції АПК (+25,7%).
Кабмін у своїх оцінках не очікує швидкого закінчення війни та покращення безпекової ситуації в 2026 році;
це негативно вплине на економіку – темпи зростання ВВП значно скоротяться в порівнянні з прогнозом, який передбачав закінчення війни вже цього року (замість 4,5% ВВП наступного року може зрости всього на 2,4%);
погіршення ситуації призведе до більш швидких темпів зростання цін;
негативний сценарій також вплине і на соцстандарти, однак не так суттєво.
Додано: Нед 31 сер, 2025 15:20
Додано: Нед 31 сер, 2025 16:40
На днях попалося відео Ілона Маска. Він там ніс якусь нісенітницю, що в цей вересень відбудуться якісь зміни, після яких уже ніколи не буде як колись, гроші втратять свою цінність. Коротше, типу він дізнався якусь таємницю і тп, а скоро всі її дізнаються. Були фрази такого типу: "мама сказала, що планує посадити квіти на подвір'ї, а я не хочу її засмучувати, що її плани вже не актуальні" І така інша хрінь в цьому дусі саме про вересень 2025.
А сьогодні ще Трамп запостив своє фото на фоні Землі і щось там заумне написав, про зміни які неминучі. Хто що про це думає?
Мої прогнози такі:
1) Нічого серйозного, пук в калюжу заради хайпу - 60%;
2) Заявлять, що до нас наближаються інопланетяни (там дійсно якийсь невідомий об'єкт залетів у сонячну систему) - 20%;
3) Об'являть дефолт по зовнішньому боргу США - 20%;
Додано: Нед 31 сер, 2025 16:47
Организуют бесплатную раздачу наркотиков, чтобы Маску не было так одиноко.
Додано: Нед 31 сер, 2025 17:57
ви ж уважно читаєте Сибарита? що Сибарит постійно каже - прогнозування справа невдячна, тому займатися цим не треба - чи якось так. тому - чим більше людина занурюється в те, що впливає на курс, то більше розуміє - факторів дуже багато, й спрогнозувати їх майже НЕМОЖЛИВО. хоча статистика дещо усереднює.
чому оперую цифрою 10%? це умовно на скільки можна девальвувати, щоб народ не почав мігрувати у валюту. але відмовились від постійної девальвації, курс тримають. значить буде стрибок - а от наскільки? при стрибку вже не актуально на щось дивитися. а про необхідність девалу каже наш торговий дефіцит, який постійно зростає. ось така казка...
Додано: Нед 31 сер, 2025 18:02
Додано: Нед 31 сер, 2025 18:58
а що тоді робити? бо якщо нічого не робити, то закінчиться все одно девалом, лиша на порядок тоді.
єдине, що цей дефіцит частково обумовлений військовим імпортом. й після війни зі зменшенням допомоги зменшиться й імпорт. а от який дефіцит без цього фактору - питання цікаве, але знає це лише НБУ
