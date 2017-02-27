|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 сер, 2025 19:10
Shaman написав:
а от який дефіцит без цього фактору - питання цікаве, але знає це лише НБУ
Именно поэтому мы не можем судить о возможных стратегиях. Многое будет зависеть ещё и от времени, которое пройдет от прекращения бд до прекращения помощи.
Девал после войны весьма вероятен, но ни сроки, ни глубину сейчас не может предсказать даже НБУ.
Мы не в той ситуации, чтобы что-то далеко планировать. Остаётся жить сегодняшним днём и решать текущие задачи.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8751
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6474 раз.
- Подякували: 21627 раз.
-
-
Профіль
-
-
132
82
38
2
Додано: Нед 31 сер, 2025 19:23
Сибарит написав: Shaman написав:
а от який дефіцит без цього фактору - питання цікаве, але знає це лише НБУ
Именно поэтому мы не можем судить о возможных стратегиях. Многое будет зависеть ещё и от времени, которое пройдет от прекращения бд до прекращения помощи.
Девал после войны весьма вероятен, но ни сроки, ни глубину сейчас не может предсказать даже НБУ.
Мы не в той ситуации, чтобы что-то далеко планировать. Остаётся жить сегодняшним днём и решать текущие задачи.
але проблема девалу вона є, й всі це визнають. й вирішувати її потроху можна було б й зараз - як поточне завдання. й чого це не роблять, з яких міркувань - мені не зрозуміло. хіба оце політичне міркування, що має бути стабільний курс - це якийсь фетиш влади, хто б не був при владі...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9612
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1646 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 31 сер, 2025 19:33
Shaman написав:
але проблема девалу вона є, й всі це визнають. й вирішувати її потроху можна було б й зараз - як поточне завдання. й чого це не роблять, з яких міркувань - мені не зрозуміло. хіба оце політичне міркування, що має бути стабільний курс - це якийсь фетиш влади, хто б не був при владі...
Позволю себе осторожно предположить, что стремление удержать стабильность курса может быть обусловлено необходимостью поддержки критического импорта. Эта задача сейчас выглядит более важной, чем улучшение баланса и поддержка экспортеров.
Из торгового баланса тоже не стоит делать фетиш.
Востаннє редагувалось Сибарит
в Нед 31 сер, 2025 21:05, всього редагувалось 1 раз.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8751
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6474 раз.
- Подякували: 21627 раз.
-
-
Профіль
-
-
132
82
38
2
Додано: Нед 31 сер, 2025 19:46
Сибарит написав: Shaman написав:
а про необхідність девалу каже наш торговий дефіцит, який постійно зростає. ось така казка...
Такого масштаба дефицит уже не лечится девалом.
+ Депо морознуть?
Или Всё пропало?
Или я сильно переоцениваю свои возможности?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9659
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2348 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Нед 31 сер, 2025 22:06
Shaman написав:
торговий дефіцит, який постійно зростає. ось така казка...
Тобто парі не буде? Будемо просто спостерігати, якщо фізично буде можливість?))
А може влада розраховує на репарації в формі конфіскації рашаактивів?
Може закладають в прибуток такий валютний рядочок і там є якійсь підводні позитивні рухи, які ми не бачимо?
Була інформація, що НБУ і Мінфін хотів розтягнути допомогу від відсотків від заморожених рашаактивів на 26-й і 27-й рік, але вирішили бахнути все в 26-му, я вважаю, що всі розуміють, що економіка бензоколонки не потягне 27-й, буде заморозка максимум до кінця 26-го року, тому можна так робити, якщо нас не розбомблять в хлам, то курс буде такий як закладений в бюджеті, тобто не вище 44.8 на кінець 26-го, як не дивно, але закон про бюджет виконується)))
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13348
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 706 раз.
- Подякували: 3859 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
5
Додано: Нед 31 сер, 2025 22:08
Сибарит написав: Shaman написав:
а про необхідність девалу каже наш торговий дефіцит, який постійно зростає. ось така казка...
Такого масштаба дефицит уже не лечится девалом.
Практика 2014-15-хх доводить, що лікується(((
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13348
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 706 раз.
- Подякували: 3859 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|36321
|37923698
|
|
|2142
|13534975
|
|
|7978
|23484544
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|