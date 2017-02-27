|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 вер, 2025 22:17
Миша-клиент написав:
требований по импорту
в ЕС нашей курятины
Сильно сказано, відразу видно іксперда ЗЕД
3
2
Додано: Вів 02 вер, 2025 22:37
Василь-Рівне написав: Миша-клиент написав:
требований по импорту
в ЕС нашей курятины
Сильно сказано, відразу видно іксперда ЗЕД
Експорт?
Додано: Вів 02 вер, 2025 22:59
Investor_K написав: Василь-Рівне написав: Миша-клиент написав:
требований по импорту
в ЕС нашей курятины
Сильно сказано, відразу видно іксперда ЗЕД
Експорт?
Та, вроде, всё правильно было написано: с экспортом нет проблем, а чтобы ЕС вывезенное заимпортировал нужно выполнить кучку всякого. Вот почему за наличие таких знаний сейчас положено лепить ярлык "іксперда ЗЕД" - это уже дело тёмное, но надо, так надо.
1
6
Додано: Вів 02 вер, 2025 23:16
Василь-Рівне написав: Миша-клиент написав:
требований по импорту
в ЕС нашей курятины
Сильно сказано, відразу видно іксперда ЗЕД
Василь, "ікспердом" є саме ти.
вимоги встановлюються ЄС саме для ІМПОРТУ
,
регулюються квотами і митами на імпорт.
З 6 червня 2025 року набув чинності новий режим імпорту української курятини до ЄС
у нас виконання цих вимог відбувається шляхом розподілу квот між виробниками, які в свою чергу є експортерами.
можливо через це ти запутався...
