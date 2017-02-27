RSS
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2025?

Опитування проводиться до Сер 01 жов, 2025 15:29

Валютний ринок в контексті ДС 6.1 5 9
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
11%
1
41,00-41,50
0
0
41,50-42,00
44%
4
42,00-42,50
11%
1
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
11%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
11%
1
Більше 46,00
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 22:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Миша-клиент написав:требований по импорту в ЕС нашей курятины

Сильно сказано, відразу видно іксперда ЗЕД :mrgreen:
Василь-Рівне
3
2
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 22:37

  Василь-Рівне написав:
  Миша-клиент написав:требований по импорту в ЕС нашей курятины

Сильно сказано, відразу видно іксперда ЗЕД :mrgreen:

Експорт?
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 22:59

  Investor_K написав:
  Василь-Рівне написав:
  Миша-клиент написав:требований по импорту в ЕС нашей курятины

Сильно сказано, відразу видно іксперда ЗЕД :mrgreen:

Експорт?

Та, вроде, всё правильно было написано: с экспортом нет проблем, а чтобы ЕС вывезенное заимпортировал нужно выполнить кучку всякого. Вот почему за наличие таких знаний сейчас положено лепить ярлык "іксперда ЗЕД" - это уже дело тёмное, но надо, так надо.
moveton
1
6
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 23:16

  Василь-Рівне написав:
  Миша-клиент написав:требований по импорту в ЕС нашей курятины

Сильно сказано, відразу видно іксперда ЗЕД :mrgreen:

Василь, "ікспердом" є саме ти.
вимоги встановлюються ЄС саме для ІМПОРТУ,
регулюються квотами і митами на імпорт.
З 6 червня 2025 року набув чинності новий режим імпорту української курятини до ЄС


у нас виконання цих вимог відбувається шляхом розподілу квот між виробниками, які в свою чергу є експортерами.
можливо через це ти запутався...
sergey_stasyuk555
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 08:33

  moveton написав:
  Ой+ написав:Ліцензійні місця заповнються студентами контрактниками. Так що МОН люб'язно дозволив отримувати освітні послуги за плату, яка включає і сплату податків до бюджету, хто яку бажає. Ну і якось так є, що зменшивши місця не отримаємо більше будівельників і т. д., а отримаємо відтік молоді кудись подалі.

Да бога ради. Я вообще не понимаю зачем места ограничивать. Меня смущает, что кроме, как в финансистах, нужды типа не наблюдается.

потреба є. а інститут пропонує ті місця, які користуються попитом. всі так переймаються за кількість фінансистів - а на кого власні діти вчаться/вчилися? отож...
Shaman
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 10:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:єдине, що цей дефіцит частково обумовлений військовим імпортом. й після війни зі зменшенням допомоги зменшиться й імпорт. а от який дефіцит без цього фактору - питання цікаве, але знає це лише НБУ 8)

Згідно даних Рахункової палати щодо виконання бюджету України 2025 року (за І-ше півріччя):
- Загальні доходи бюджету за Іше півріччя 2025 року склали 1,9 трлн грн. що на 551 млрд більше ніж за аналогічний період 2024 року
- Видатки бюджету становили 2,4 трлн грн.. Дефіцит бюджету – 546 млрд грн.
- Стійкість держбюджету в звітному періоді забезпечували міжнародна фінансова допомога та запозичення, обсяг яких зріс в порівнянні до Іго півріччя 2024 року на 56% і склав 865 млрд грн.. І це попри те, що недоотримано 5 млрд євро через порушення зобов’язань щодо програм UF та МВФ
- На національну безпеку і оборону в І-му півріччі 2025 року витрачено 1,7 трлн грн., з них 35% - грошове забезпечення військових
- Державний та гарантований державою борг збільшився на 10% до 7,7 трлн грн.. частка боргу в іноземній валюті збільшилася з 74,7% до 76,9%. На погашення і обслуговування боргу витрачено 511 млрд грн (на 25% більше ніж минулого року).
П.С. Враховуючи необхідність озброюватися і поповнювати запаси БК, не факт, що імпорт на військові потреби впаде. Може бути певна корекція грошового забезпечення через припинення БЗ. Варіант економії через припинення схематозів і мародерства навіть піднімати не хочеться...
orest
8
19
1
22
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 04:55

  Shaman написав:а на кого власні діти вчаться/вчилися? отож...

Что именно отож? Моя на инженера электроники пошла. Собирается потом в Украине по специальности лапу сосать, хотя, судя по заполненности группы, конкурентов у неё будет не много. И что?
moveton
1
6
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 12:28

  moveton написав:
  Shaman написав:а на кого власні діти вчаться/вчилися? отож...

Что именно отож? Моя на инженера электроники пошла. Собирается потом в Украине по специальности лапу сосать, хотя, судя по заполненности группы, конкурентов у неё будет не много. И что?


а, может, дроны какие-нить проектировать или "умные дома", энергетику развивать/восстанавливать?... Успехов ей!
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 13:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Уже завтра, 5 вересня, з 9:30 до 17:00 стартує осінній курсопад 🍁 від Райфу:
✔️ До 50 тис. грн/міс. з розміщенням на поточний/картковий рахунок
✔️ До 200 тис. грн/міс. на депозит, терміном на 3 міс

📌 Особливості, про які варто знати:
⌛ курс євро та долара США може змінюватись протягом дня
💸 щоб замовити готівку — пишіть у чат підтримки застосунку MyRaif


🤔 Як скористатися?
📆 5 вересня з 9:30 до 17:00;
1️⃣ відкрийте застосунок MyRaif або натисніть нижче в листі на кнопку «Купити валюту»
2️⃣ натисніть у розділі «Інше» — меню «Курс валют»
3️⃣ обирайте найкращі умови та купуйте вигідно
