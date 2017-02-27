Приват дражниться -- “кешбек візьміть за виведення валюти за кордон”. Гаразд. Вивів. Давайте. 😁
А що там за деталі? Який кишмиш? Перекриває % комси?
Чет 04 вер, 2025 18:51
Bobua
Чет 04 вер, 2025 19:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Я не знаю кому Моно что не выпускал. У меня отлично и раньше переводил. У Сенса 4%, но тоже переводит. А у большинства банков по-прежнему TransferGo заблокирован, а толкалка с банка на валютные карты и до этого не работала. Так что не сильно Украина ломится и перевод в рамках лимитов НБУ сильно ограничен тем, что банков с такой услугой почти нет. Вот когда НБУ разрешит исходящие SWIFT кому попало, а может и SEPA - тогда верю, что валюту девать некуда.
Чет 04 вер, 2025 20:00
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Тут бачу щонайменше десяток банків з яких можна тягнути з 0%.
Ще у трьох запис типу 0 | х.х -- неясно що саме означає. Коли нуль, а коли х.х? Але це питання здебільшо філософське, бо от Genome на своєму боці при стягування забере 3%. А то боляче і нецікаво...
Може щось і з меншою комісією тягне, але ж нині не всі реєструють укрів. От револют хотів навесні набирати укрів, а потім падлючне Моно на нього нагавкало, і все пропало.
У тій таки таблиці 5 банків штовхає з 0.9...1.0%
Отже, для людей в тилу є можливість вигідно купувати єври на 100тис.грв, заносити у банки, і слати. ~500тис/міс, 6млн/рік, це трохи менше 150к$. Хай 140к$, бо в деяких банках може 90тис.
У часи Пороха можна було інвестувати на 200к$ за рік, здається.
Тобто, воєнні обмеження якось майже і не вплинули? 🤔
Hotab
Ні.
То лотерея 😁
Вже давня. Але вони не забувають нагадувати...
Чет 04 вер, 2025 21:13
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
Чет 04 вер, 2025 21:22
То, что там написано 0% на тянучку ещё не значит, что тянучка работает в принципе. Wise и TransferGo с осени прошлого года почти везде заблокированы с воплями "НБУ запретил переводы за рубеж", что в таблице не отражено. Вроде, Револют позволяют лучше, но да, и с его 3% за тянучку не прикольно и не всем повезло иметь его акк.
Как-то так, да. Есть ещё шестой:
Это говорит о том, что и при Порохе с выводом валюты было не разгуляться. Был вектор дальнейшего снятия ограничений, но вот не сложилось пока. Далеко ещё до лопания от валюты при всех миллиардах помощи.
П'ят 05 вер, 2025 10:31
не бачите протирічь? по-перше, якщо погана спеціальність, то чого пішла? чи прохідний бал нижче? але чи потяне таку спеціальність?
й головне - а чому така впевненість, що інженер-електроник не знайде роботи? сучасні станки з ЧПК й в Україні є - й чимало. чи ви просто далекі від виробництва?
П'ят 05 вер, 2025 11:13
Не вижу. Сказала, что ей нравится. Уже счиатется взрослым человеком. Пусть тянет, раз хочет.
Станки, вероятно, есть, но не уверен, что инженер для их работы не нужен. От производства лично я далёк, зато у меня есть друг - инженер сходной специальности. Он и с опытом не то, чтобы в Украине жировал. Годик назад наконец взял жену и уехал в Израиль. Там доволен: даже базовая неквалифицированная работа (что-то типа свивания проводов) уже приносит достаточно для поддержания штанов и съёма квартиры. И её много на любую квалификацию. Сейчас уже чем-то посерьёзнее и поденежнее по специальности занимается.
