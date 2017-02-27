RSS
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2025?

Опитування проводиться до Сер 01 жов, 2025 15:29

Валютний ринок в контексті ДС
40,00-40,50
6%
1
40,50-41,00
6%
1
41,00-41,50
6%
1
41,50-42,00
38%
6
42,00-42,50
19%
3
42,50-43,00
6%
1
43,00-43,50
6%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
6%
1
Більше 46,00
6%
1
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 21:24

Сибарит
Высокие зарплаты обсуждались в контексте ОБРАЗОВАНИЯ.


Доляреку необхідно уточнювати, що це «освіта». Бо «образованіє» у нього образовалось. На відміну від розуму.
Hotab
 
Повідомлень: 16144
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2481 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 21:38

  Hotab написав:Сибарит
Высокие зарплаты обсуждались в контексте ОБРАЗОВАНИЯ.


Доляреку необхідно уточнювати, що це «освіта». Бо «образованіє» у нього образовалось. На відміну від розуму.

Так ведь и освітлення в подъезде хватает 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8782
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6476 раз.
Подякували: 21640 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 11:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Вы, как обычно, упустили самую важную деталь в обсуждении.


І це ще замовчали дуже важливу деталь. Щоб перейти на таку зп, потрібно трішки посмоктати лапу рахуючи копійки. Але ж хто про це говорить.
Тут і зараз, +30, +100, думайТе, багатійТе.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 376
З нами з: 21.11.19
Подякував: 264 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 13:57

Нема стабільності))

Українці в серпні повернулися до купівлі доларів, попит на євро знизився — НБУ

У серпні на готівковому валютному ринку України відбулася зміна тренду: громадяни знову почали активно купувати долари США, тоді як попит на євро, що домінував протягом останніх чотирьох місяців, значно знизився. Про це свідчать дані Національного банку України.

У серпні на готівковому валютному ринку України відбулася зміна тренду: громадяни знову почали активно купувати долари США, тоді як попит на євро, що домінував протягом останніх чотирьох місяців, значно знизився.


За даними регулятора, у серпні населення купило в банках на $359 млн більше іноземної валюти, ніж продало.

При цьому структура цього попиту кардинально змінилася порівняно з попередніми місяцями. Чиста купівля доларів США (різниця між купівлею та продажем) злетіла майже вдесятеро — з $17 млн у липні до $169 млн у серпні.

Натомість чиста купівля євро впала з еквівалента $312 млн до $193 млн.

Таким чином, було перервано чотиримісячну тенденцію, коли українці надавали перевагу європейській валюті для нових заощаджень.
Hotab
 
Повідомлень: 16144
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2481 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 14:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

не знаю, о каких копейках тут говорят в контексте инженеров-электронщиков
если в Киеве на каждом ларьке уже висят объявы о наборе на работу всех подряд за 25+
а инженер (действительно инженер, а не протиратель штанов) это почти айтишник, и зп там быстро движется в сторону пары тысяч баксов минимум.
ко мне уже подходили пацаны возле АТБ и предлагали работу на сборке дронов за 45 с бронью, и говорили, что даже если вы не умеете, мы всему научим за неделю, там паять надо да винты крутить
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 644
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 14:54

  Bobua написав:[quo
А що там той Баффет? Так все і тримає під подушкою і стрибає у молодильну купу золотих монет, чи хоч би облігацій прикупив? 🤔
або якусь державу... Панаму, наприклад.
Або хоч Еквадор якийсь
flysoulfly
 
Повідомлень: 5981
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1900 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
