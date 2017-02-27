Высокие зарплаты обсуждались в контексте ОБРАЗОВАНИЯ.
Доляреку необхідно уточнювати, що це «освіта». Бо «образованіє» у нього образовалось. На відміну від розуму.
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Сибарит
Нема стабільності))
Українці в серпні повернулися до купівлі доларів, попит на євро знизився — НБУ
У серпні на готівковому валютному ринку України відбулася зміна тренду: громадяни знову почали активно купувати долари США, тоді як попит на євро, що домінував протягом останніх чотирьох місяців, значно знизився. Про це свідчать дані Національного банку України.
За даними регулятора, у серпні населення купило в банках на $359 млн більше іноземної валюти, ніж продало.
При цьому структура цього попиту кардинально змінилася порівняно з попередніми місяцями. Чиста купівля доларів США (різниця між купівлею та продажем) злетіла майже вдесятеро — з $17 млн у липні до $169 млн у серпні.
Натомість чиста купівля євро впала з еквівалента $312 млн до $193 млн.
Таким чином, було перервано чотиримісячну тенденцію, коли українці надавали перевагу європейській валюті для нових заощаджень.
не знаю, о каких копейках тут говорят в контексте инженеров-электронщиков
если в Киеве на каждом ларьке уже висят объявы о наборе на работу всех подряд за 25+
а инженер (действительно инженер, а не протиратель штанов) это почти айтишник, и зп там быстро движется в сторону пары тысяч баксов минимум.
ко мне уже подходили пацаны возле АТБ и предлагали работу на сборке дронов за 45 с бронью, и говорили, что даже если вы не умеете, мы всему научим за неделю, там паять надо да винты крутить
