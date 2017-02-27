|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 вер, 2025 20:45
В любому випадку, найближчим часом найвпливовішим чинником на стан справ, і з курсом в тому числі, буде "вирішальний наступ" 3,14дарів в Донецькій області. З усіма супутніми процесами обстрілів енергетики і жилих кварталів, подій на кордонах з країнами ЄС, впливом на Трампа з його щоранковим перевантаженням оперативної памяті...
До речі, як і для курсу євро - бойові дії Ізраїлю проти Ірану, які стартують протягом найближчого місяця...
-
orest
-
10
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 4095
- З нами з: 10.03.14
- Подякував: 7422 раз.
- Подякували: 6801 раз.
-
-
Профіль
-
-
8
19
1
22
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|36329
|37937473
|
П'ят 05 вер, 2025 11:35
Oberon
|
|2142
|13537055
|
|
|7978
|23486621
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|