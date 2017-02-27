|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 вер, 2025 20:45
В любому випадку, найближчим часом найвпливовішим чинником на стан справ, і з курсом в тому числі, буде "вирішальний наступ" 3,14дарів в Донецькій області. З усіма супутніми процесами обстрілів енергетики і жилих кварталів, подій на кордонах з країнами ЄС, впливом на Трампа з його щоранковим перевантаженням оперативної памяті...
До речі, як і для курсу євро - бойові дії Ізраїлю проти Ірану, які стартують протягом найближчого місяця...
-
orest
-
10
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 4095
- З нами з: 10.03.14
- Подякував: 7422 раз.
- Подякували: 6809 раз.
-
-
Профіль
-
-
8
19
1
22
Додано: Суб 06 вер, 2025 21:41
orest написав:
Мій улюблений Торгівельний баланс
За результатами 8 місяців 2025 року імпорт товарів вдвічі перевищив експорт.
Протягом січня-серпня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $52,6 млрд, а експортували – на $26,3 млрд.
Трохи моєї власної математики.
За моїми підрахунками, не зважаючи на панічні забіги оленів на банки і обмінки в моменти зростання курсу, то рівновісний курс в не воюючій країні має покривати десь 0.85- 0.9 співвідношення єкспорт\імпорт.
Не говорим за закупівлю зброї, бо моя особиста думка, що зараз чисто громадянська економіка пляше біля коеф. 0.9. експорта зброї немає, отже моє припущення, що експорт наш скажімо в серпні десь 3.3 ярда, імпорт скажімо 3.8.
А увесь наявний жахливий торгівельний мінус, який зараз утворюється, це закупівля зброї і пального для ЗСУ, тобто чисто воєнний імпорт.
Загальний імпорт приблизно в серпні 6.6.
Імпорт зброї і пального для ЗСУ виходить 2.8.
Які інтервенції НБУ за серпень?
2.7 ярда. Населення купило 0.35, може банки продавали валюту, пару сотень лямів не врахованої купівлі не викривляють усю картину.
Сходиться, зараз абсолютно рівномірний курс, якщо експорт 3.3, а імпорт чисто мирної продукції 3.8, коеф. покриття експортом імпорта 0.87.
Але є війна, є імпорт зброї.
До чого я все це вів, хочу порахувати який буде рівномірний курс без допомоги, тобто нам треба буде імпортувати 6.6, а експорт 3.3. Прийдеться гривню девальвувати, щоб звести кінці з кінцями.
Тобто зараз коеф. покриття 0.5, а треба мати 0.85, а це вже курс прийдеться помножити на 1.7, для того щоб знизити імпорт і стимулювати експорт, без урахування набігу на банки і ефекта панічної скупки валюти коли всі думають, що треба брати на всі, бо валюта дорощає.
В такі моменти курс може перелетіти рівновісну точку і залетіти на не адекватні 1.7, а на всі 2.2 чи 2.5.
В цифрах рівномірний курс без західної допомоги 1.7*41.5=70.55.
З урахуванням паніки між 91 і 104.
Ви звичайно скажете, що громадянська економіка не потягне чисто військовий імпорт на рівні 2.8 при експорті 3.3, так не потягне, прийдеться ужиматись і спускати резерви в ноль, але тримати пристойний рівень забезпечення ЗСУ.
Звичайно це груба модель і НБУ може рекордними резервами поламати цю "математику", але після завершення бойових дій кратної ракети не може бути, 70 можна тримати, треба буде закуповувати зброю, але будемо і наші дрони\ракети ескпортувати, гадаю військовий експорт перекриє імпорт.
Не все так погано у нашому домі(с), треба вірити, що все буде добре.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13351
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 708 раз.
- Подякували: 3863 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 15:20
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
інженер потрібен. взагалі відкриваю вам таємницю. й зараз під час війни, й 10 років до неї потреба в робочих була ЗАВЖДИ. й зарплати не такі вже низькі. але в нас багато розмовляють про низькі зп в АТБ, але за станок ніхто ставати не хоче...
орієнтир - початківець гадаю отримає 20 т грн. ті, що вже мають деякий досвід, зараз кажуть про 40. ті, хто працюють на реально цікавому обладнанні - навіть не знаю може й 60, може й 80
не європейські зп, але напевне достатньо для підтримки штанців
Цікаво де такі зарплати? От на Флексі, по якому прилетіло, платили (чистими) від 18 тис. початківцям до 30-35 інженерам з понаднормовим виходом на роботу. Аналогічно в нас на Ядзакі чи Джейбілі: починається ЗП з 16, а щоб вийти за 1000 Євро в місяць треба працювати керівником відділу на 1.5 ставки з десятком років стажу ...
Хоча є один лайфхак для тих, хто може працювати віддалено, наприклад креслити: Ядзакі дозволив внутрішній аутсорс, тобто ти фізично в Україні, але креслиш для Румунії чи Словаччини за їх зарплату, а податки платиш як ФОП.
Там человек вакансии от ЗСУ забыл отфильтровать скорее всего...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10502
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 08 вер, 2025 19:22
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
інженер потрібен. взагалі відкриваю вам таємницю. й зараз під час війни, й 10 років до неї потреба в робочих була ЗАВЖДИ. й зарплати не такі вже низькі. але в нас багато розмовляють про низькі зп в АТБ, але за станок ніхто ставати не хоче...
орієнтир - початківець гадаю отримає 20 т грн. ті, що вже мають деякий досвід, зараз кажуть про 40. ті, хто працюють на реально цікавому обладнанні - навіть не знаю може й 60, може й 80
не європейські зп, але напевне достатньо для підтримки штанців
Цікаво де такі зарплати? От на Флексі, по якому прилетіло, платили (чистими) від 18 тис. початківцям до 30-35 інженерам з понаднормовим виходом на роботу. Аналогічно в нас на Ядзакі чи Джейбілі: починається ЗП з 16, а щоб вийти за 1000 Євро в місяць треба працювати керівником відділу на 1.5 ставки з десятком років стажу ...
Хоча є один лайфхак для тих, хто може працювати віддалено, наприклад креслити: Ядзакі дозволив внутрішній аутсорс, тобто ти фізично в Україні, але креслиш для Румунії чи Словаччини за їх зарплату, а податки платиш як ФОП.
Дык кажется где то было стата, что в Украине более 1куе/мес зарабатывает 3% работающих
-
Мда
-
-
- Повідомлень: 80
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 1001 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 08 вер, 2025 19:58
Мда
То тільки 3% платять з такої суми податки.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16181
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2485 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|36332
|37940908
|
|
|2142
|13537740
|
|
|7978
|23487383
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|