В любому випадку, найближчим часом найвпливовішим чинником на стан справ, і з курсом в тому числі, буде "вирішальний наступ" 3,14дарів в Донецькій області. З усіма супутніми процесами обстрілів енергетики і жилих кварталів, подій на кордонах з країнами ЄС, впливом на Трампа з його щоранковим перевантаженням оперативної памяті... До речі, як і для курсу євро - бойові дії Ізраїлю проти Ірану, які стартують протягом найближчого місяця...
orest написав:Мій улюблений Торгівельний баланс За результатами 8 місяців 2025 року імпорт товарів вдвічі перевищив експорт. Протягом січня-серпня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $52,6 млрд, а експортували – на $26,3 млрд.
Трохи моєї власної математики. За моїми підрахунками, не зважаючи на панічні забіги оленів на банки і обмінки в моменти зростання курсу, то рівновісний курс в не воюючій країні має покривати десь 0.85- 0.9 співвідношення єкспорт\імпорт. Не говорим за закупівлю зброї, бо моя особиста думка, що зараз чисто громадянська економіка пляше біля коеф. 0.9. експорта зброї немає, отже моє припущення, що експорт наш скажімо в серпні десь 3.3 ярда, імпорт скажімо 3.8. А увесь наявний жахливий торгівельний мінус, який зараз утворюється, це закупівля зброї і пального для ЗСУ, тобто чисто воєнний імпорт. Загальний імпорт приблизно в серпні 6.6. Імпорт зброї і пального для ЗСУ виходить 2.8. Які інтервенції НБУ за серпень? 2.7 ярда. Населення купило 0.35, може банки продавали валюту, пару сотень лямів не врахованої купівлі не викривляють усю картину. Сходиться, зараз абсолютно рівномірний курс, якщо експорт 3.3, а імпорт чисто мирної продукції 3.8, коеф. покриття експортом імпорта 0.87. Але є війна, є імпорт зброї. До чого я все це вів, хочу порахувати який буде рівномірний курс без допомоги, тобто нам треба буде імпортувати 6.6, а експорт 3.3. Прийдеться гривню девальвувати, щоб звести кінці з кінцями. Тобто зараз коеф. покриття 0.5, а треба мати 0.85, а це вже курс прийдеться помножити на 1.7, для того щоб знизити імпорт і стимулювати експорт, без урахування набігу на банки і ефекта панічної скупки валюти коли всі думають, що треба брати на всі, бо валюта дорощає. В такі моменти курс може перелетіти рівновісну точку і залетіти на не адекватні 1.7, а на всі 2.2 чи 2.5. В цифрах рівномірний курс без західної допомоги 1.7*41.5=70.55. З урахуванням паніки між 91 і 104. Ви звичайно скажете, що громадянська економіка не потягне чисто військовий імпорт на рівні 2.8 при експорті 3.3, так не потягне, прийдеться ужиматись і спускати резерви в ноль, але тримати пристойний рівень забезпечення ЗСУ. Звичайно це груба модель і НБУ може рекордними резервами поламати цю "математику", але після завершення бойових дій кратної ракети не може бути, 70 можна тримати, треба буде закуповувати зброю, але будемо і наші дрони\ракети ескпортувати, гадаю військовий експорт перекриє імпорт. Не все так погано у нашому домі(с), треба вірити, що все буде добре.
Shaman написав:інженер потрібен. взагалі відкриваю вам таємницю. й зараз під час війни, й 10 років до неї потреба в робочих була ЗАВЖДИ. й зарплати не такі вже низькі. але в нас багато розмовляють про низькі зп в АТБ, але за станок ніхто ставати не хоче...
орієнтир - початківець гадаю отримає 20 т грн. ті, що вже мають деякий досвід, зараз кажуть про 40. ті, хто працюють на реально цікавому обладнанні - навіть не знаю може й 60, може й 80
не європейські зп, але напевне достатньо для підтримки штанців
Цікаво де такі зарплати? От на Флексі, по якому прилетіло, платили (чистими) від 18 тис. початківцям до 30-35 інженерам з понаднормовим виходом на роботу. Аналогічно в нас на Ядзакі чи Джейбілі: починається ЗП з 16, а щоб вийти за 1000 Євро в місяць треба працювати керівником відділу на 1.5 ставки з десятком років стажу ... Хоча є один лайфхак для тих, хто може працювати віддалено, наприклад креслити: Ядзакі дозволив внутрішній аутсорс, тобто ти фізично в Україні, але креслиш для Румунії чи Словаччини за їх зарплату, а податки платиш як ФОП.
Дык кажется где то было стата, что в Украине более 1куе/мес зарабатывает 3% работающих
sergey_stasyuk555 написав:в Києві наразі з невідомим KPI "осваівают" мільярди від партнерів, які беруть переважно від процентів із заблокованих 3,14*** резервів... тому з/п може бути любою, типу покрасив ракету в рожевий - мільйон премії ))
Так тред же и начинался с того, что у выпускников специальности "Освоитель бюджета" с доходами в Украине отлично было, есть и будет. Поэтому у остальных специальностей и наоборот.
накидати можна й далі... корупція є й з нею потрібно боротися. але на військових поставках корупція є й в США, на жаль... але так всіх звинувачувати можуть лише люди, які за можливості крали б самі й які не розуміють, а як люди можуть працювати не крадучи. отак, можуть - але не оці накидувачі, ці не можуть
а по рівню зп зайвий раз показує, що люди далекі від реалій, як працює бізнес, які там зараз зп
я сам здивувався відносно низьким зп на цих закордонних філіях. може питання в тому, що вони десь в невеличких містах - й там немає альтернативи. хоча є закордон, дивно... я кажу про зп в обласних центрах, може не всіх, але там, де є розвинена промисловість...
Що б там не пророкували скептики, а ринки акцій продовжують рости. І це в умовах, коли від геополітичних та економічних проблем аж голова кругом. Чого тільки варті чутливі збуджуючі поцілунки та обійми лідерів «Глобального півдня»? А про зростаючі дефіцити бюджетів, обсяги державного боргу і повернення інфляції тільки лінивий не говорить. Величезна кількість різноманітних індикаторів — який не візьми — аж кричать про те, що ринок акцій в США вже давно і суттєво переоцінений. Але це теорія, яку обговорюють песимісти — а ринки як росли, так і ростуть, навіть за умови, що «розумні гроші», великі банки та компанії, активно розпродають свої позиції, що не дивно, адже хтось же має аналізувати фундаментальні фактори.
Все правильно і очікувано, адже, якщо запевняти інвесторів, що ринок переоцінений і бульбашка ось-ось лусне, можна дуже швидко залишитися без клієнтів. Це невигідно, а оскільки люди за своєю природою оптимісти і набагато краще сприймають саме гарні новини, то набагато простіше і прибутковіше розповідати їм про прекрасне майбутнє. Зерна мрій та обіцянок швидкого багатства завжди падають на родючий ґрунт і ростуть до небес, що цілком природно і в довгостроковій перспективі майбутнє й справді має захоплюючий вигляд, хоча й час від часу затьмарюється кризами, через які купівля навіть дуже гарних активів, але по завищеній ціні, приводить до невтішних результатів інвестиційних портфелів у післякризові роки.
Чи продовжить ринок рости, а бульбашка набирати повітря? Можливо і досить вірогідно, адже мудрість людства, починаючи від перших філософських та релігійних трактатів в історії і закінчуючи літературними та науковими творами сучасності, завжди впевнено стверджувала, що людська жадібність безмежна — «Хто любить срібло, той не насититься сріблом». Але, на жаль, зазвичай, справжнє розуміння древніх істин приходить лише після того, як розкішні палаци перетворюються на стареньку хатинку та потріскані ночви. Так було в 1929-му, 1973-му, 2000-му, 2008-му та інших роках, коли світ охоплювали фінансові кризи.
Коли бахне? Про те, що неможливо достовірно передбачити, коли саме ринок досягне максимуму, а коли мінімуму, сказано мільйони слів. Тому краще утриматися від закликів до інвесторів розпродавати активи і сидіти на валізі з готівкою, спостерігаючи, як ринок продовжує зростати. Але в ситуації, коли практично кожен індикатор сигналізує, що ринок переоцінений, навряд чи варто під впливом емоцій купувати ризиковані активи за шалені гроші.
А що ж робити? ... Все ж таки, коли мова про гроші, ваші особисті, на мій погляд, краще випередити події, навіть на рік, аніж запізнитися на п’ять хвилин. Будьте обережні!
висновок сподобався - коли граєш в музичний стілець, запізнення фатальне