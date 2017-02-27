RSS
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 14:18

https://epravda.com.ua/power/groshi-na- ... iv-811368/

До кінця 2025 року на війну не вистачає близько 300 млрд грн, проте влада продовжує роздавати гроші українцям. Звідки в оборонному бюджеті взялася нова "діра" та як уряд збирається її покривати?
greenozon
 
Повідомлень: 16769
З нами з: 01.06.14
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1760 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 14:27

  greenozon написав:https://epravda.com.ua/power/groshi-na-viynu-chomu-derzhavi-znovu-brakuye-koshtiv-811368/

До кінця 2025 року на війну не вистачає близько 300 млрд грн, проте влада продовжує роздавати гроші українцям. Звідки в оборонному бюджеті взялася нова "діра" та як уряд збирається її покривати?

Вот читаешь такой анонс - зрада зрадная. Можно гневно возмущаться.
А откроешь саму статью - все понятно и логично:
Проблема двох бюджетів
Від початку великої війни міжнародні партнери профінансували Україну на 144,7 млрд дол., свідчать дані Міністерства фінансів. Щоправда, такі безпрецедентні обсяги фінансування мали одне значне обмеження: витрачати гроші на військові потреби заборонено.

Це означає, що державний бюджет фактично складається з двох частин: оборонного, який фінансується лише внутрішніми доходами (податки, збори, надходження від приватизації, внутрішні запозичення) та цивільного (освіта, медицина, державний апарат, судова система). Саме на фінансування останнього уряд і витрачає всі залучені зовнішні ресурси.

Такі обмеження породжують проблему: навіть коли зовнішня допомога надходить із надлишком, Україна може відчувати брак коштів для фінансування військових потреб. Саме це зараз і відбувається в державних фінансах.


ЗЫ Посмотрим, сколько людей сейчас не только не пойдут по ссылке, но даже не прочитают готовую цитату и начнут возмущаться :D
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8795
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6476 раз.
Подякували: 21640 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Форум:
