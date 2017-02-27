RSS
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 14:18

https://epravda.com.ua/power/groshi-na- ... iv-811368/

До кінця 2025 року на війну не вистачає близько 300 млрд грн, проте влада продовжує роздавати гроші українцям. Звідки в оборонному бюджеті взялася нова "діра" та як уряд збирається її покривати?
greenozon
 
Повідомлень: 16769
З нами з: 01.06.14
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1760 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 14:27

  greenozon написав:https://epravda.com.ua/power/groshi-na-viynu-chomu-derzhavi-znovu-brakuye-koshtiv-811368/

До кінця 2025 року на війну не вистачає близько 300 млрд грн, проте влада продовжує роздавати гроші українцям. Звідки в оборонному бюджеті взялася нова "діра" та як уряд збирається її покривати?

Вот читаешь такой анонс - зрада зрадная. Можно гневно возмущаться.
А откроешь саму статью - все понятно и логично:
Проблема двох бюджетів
Від початку великої війни міжнародні партнери профінансували Україну на 144,7 млрд дол., свідчать дані Міністерства фінансів. Щоправда, такі безпрецедентні обсяги фінансування мали одне значне обмеження: витрачати гроші на військові потреби заборонено.

Це означає, що державний бюджет фактично складається з двох частин: оборонного, який фінансується лише внутрішніми доходами (податки, збори, надходження від приватизації, внутрішні запозичення) та цивільного (освіта, медицина, державний апарат, судова система). Саме на фінансування останнього уряд і витрачає всі залучені зовнішні ресурси.

Такі обмеження породжують проблему: навіть коли зовнішня допомога надходить із надлишком, Україна може відчувати брак коштів для фінансування військових потреб. Саме це зараз і відбувається в державних фінансах.


ЗЫ Посмотрим, сколько людей сейчас не только не пойдут по ссылке, но даже не прочитают готовую цитату и начнут возмущаться :D
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8796
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6476 раз.
Подякували: 21640 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 14:46

  Сибарит написав:
  greenozon написав:https://epravda.com.ua/power/groshi-na-viynu-chomu-derzhavi-znovu-brakuye-koshtiv-811368/

До кінця 2025 року на війну не вистачає близько 300 млрд грн, проте влада продовжує роздавати гроші українцям. Звідки в оборонному бюджеті взялася нова "діра" та як уряд збирається її покривати?

Вот читаешь такой анонс - зрада зрадная. Можно гневно возмущаться.
А откроешь саму статью - все понятно и логично:
Проблема двох бюджетів
......
Саме це зараз і відбувається в державних фінансах.


ЗЫ Посмотрим, сколько людей сейчас не только не пойдут по ссылке, но даже не прочитают готовую цитату и начнут возмущаться :D

Даже прочитав ваш понятный и логичный коментарий - так и не нашел ответа на главный вопрос заметки: как же "уряд збирається її покривати"?
_hunter
 
Повідомлень: 10507
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 14:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  _hunter написав:Даже прочитав ваш понятный и логичный коментарий - так и не нашел ответа на главный вопрос заметки: как же "уряд збирається її покривати"?

Есть единственный понятный и логичный способ: максимально запускать помощь в оборот, собирать с этого оборота налоги, и уже их как свои собственные средства направлять на военные нужды.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8796
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6476 раз.
Подякували: 21640 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 15:01

  Сибарит написав:
  _hunter написав:Даже прочитав ваш понятный и логичный коментарий - так и не нашел ответа на главный вопрос заметки: как же "уряд збирається її покривати"?

Есть единственный понятный и логичный способ: максимально запускать помощь в оборот, собирать с этого оборота налоги, и уже их как свои собственные средства направлять на военные нужды.

якщо я правильно пам'ятаю звітність, є ще один спосіб 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9733
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 15:03

  Сибарит написав:Есть единственный понятный и логичный способ: максимально запускать помощь в оборот, собирать с этого оборота налоги, и уже их как свои собственные средства направлять на военные нужды.

Т.е. всего-то в "проте влада продовжує роздавати гроші українцям" нужно было дописать: "i правильно робить"? Конечно, тогда смысл сильно поскучнеет.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5902
З нами з: 23.03.18
Подякував: 71 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
 
2
6
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 15:56

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Що буде з курсом долара та економікою до кінця року — прогноз Dragon Capital
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6278
З нами з: 25.01.06
Подякував: 79 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 17:02

  moveton написав:
  Сибарит написав:Есть единственный понятный и логичный способ: максимально запускать помощь в оборот, собирать с этого оборота налоги, и уже их как свои собственные средства направлять на военные нужды.

Т.е. всего-то в "проте влада продовжує роздавати гроші українцям" нужно было дописать: "i правильно робить"? Конечно, тогда смысл сильно поскучнеет.

Поки ще там гроші дійдуть до українців, а вони витратять, то ефективніше зразу на себе і витрачати:
Посадовці Державного експертного центру МОЗу не заощаджують на власному комфорті. Вони витрачають мільйони гривень на автівки з підігрівом керма та преміумакустикою, замовляють за сотні тисяч гривень кейтеринг із брускетами з ікрою та з 13 різними десертами, оплачують послугу з організації своїх відряджень та витрачають на це понад вісім мільйонів гривень.
І це в той час, коли державна медицина існує фактично коштом фінансової підтримки партнерів із ЄС та інших країн. https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... lining.htm
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7087
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1119 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 17:13

  Ой+ написав:Поки ще там гроші дійдуть до українців, а вони витратять, то ефективніше зразу на себе і витрачати:
Посадовці Державного експертного центру МОЗу не заощаджують на власному комфорті. Вони витрачають мільйони гривень на автівки з підігрівом керма та преміумакустикою...

Ну вот же ж, стараются люди, конвертируют помощь в налоги для финансирования армии, пусть и не со 100% КПД. Премию им и на доску почёта! Только из статьи не понятно насколько этот центр относится к госмедицине. Может и нет и тогда не помощь.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5902
З нами з: 23.03.18
Подякував: 71 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
 
2
6
