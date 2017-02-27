До кінця 2025 року на війну не вистачає близько 300 млрд грн, проте влада продовжує роздавати гроші українцям. Звідки в оборонному бюджеті взялася нова "діра" та як уряд збирається її покривати?
Вот читаешь такой анонс - зрада зрадная. Можно гневно возмущаться. А откроешь саму статью - все понятно и логично:
Проблема двох бюджетів Від початку великої війни міжнародні партнери профінансували Україну на 144,7 млрд дол., свідчать дані Міністерства фінансів. Щоправда, такі безпрецедентні обсяги фінансування мали одне значне обмеження: витрачати гроші на військові потреби заборонено.
Це означає, що державний бюджет фактично складається з двох частин: оборонного, який фінансується лише внутрішніми доходами (податки, збори, надходження від приватизації, внутрішні запозичення) та цивільного (освіта, медицина, державний апарат, судова система). Саме на фінансування останнього уряд і витрачає всі залучені зовнішні ресурси.
Такі обмеження породжують проблему: навіть коли зовнішня допомога надходить із надлишком, Україна може відчувати брак коштів для фінансування військових потреб. Саме це зараз і відбувається в державних фінансах.
ЗЫ Посмотрим, сколько людей сейчас не только не пойдут по ссылке, но даже не прочитают готовую цитату и начнут возмущаться
Сибарит написав:Есть единственный понятный и логичный способ: максимально запускать помощь в оборот, собирать с этого оборота налоги, и уже их как свои собственные средства направлять на военные нужды.
Т.е. всего-то в "проте влада продовжує роздавати гроші українцям" нужно было дописать: "i правильно робить"? Конечно, тогда смысл сильно поскучнеет.
Поки ще там гроші дійдуть до українців, а вони витратять, то ефективніше зразу на себе і витрачати:
Посадовці Державного експертного центру МОЗу не заощаджують на власному комфорті. Вони витрачають мільйони гривень на автівки з підігрівом керма та преміумакустикою, замовляють за сотні тисяч гривень кейтеринг із брускетами з ікрою та з 13 різними десертами, оплачують послугу з організації своїх відряджень та витрачають на це понад вісім мільйонів гривень. І це в той час, коли державна медицина існує фактично коштом фінансової підтримки партнерів із ЄС та інших країн. https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... lining.htm
Ну вот же ж, стараются люди, конвертируют помощь в налоги для финансирования армии, пусть и не со 100% КПД. Премию им и на доску почёта! Только из статьи не понятно насколько этот центр относится к госмедицине. Может и нет и тогда не помощь.