але ж платить з них або 3600(єдиний 2 група) або 6% .... тих самих 3600 єдиний 3група, тому їх і зарахували до тих
хто отримує мінімалку у 8000-тих самих 1760ЄСВ+1440ПДФО+400Військовий
Може мухи окремо-котлети окремо?
1 Ви можете заперечити приведенні мною цифри і привести свої?
2 Якщо ні - то чого жовчью плюєтесь?
Если очень надо, то кину кубик и приведу столько любых цифр, сколько потребуется. А почему это обязательно для восхищения вычислять так много по такой скудной информации, раз уж точно мухи отдельно от котлет? Никакой жёлчи. Бесценное умение. Мне и мегабайтов логов-то частенько не хватает для узнавания, как оно так получилось.
Можна кидати кубік....
А можна зайти на сайт мінфіну і подивитись податки на доходи фізосіб в 2024 році..
Потім можна пошукати кількість працюючих
І маючи ці дві цифри можна вийти на 2900грн/місяць ПДФО(18%)+Військовий(5%)
І виходячи з цієї цифри визначити середню..
А потім по вашому алгоритму закотити очі до неба і з допомогою логів пробувати визначити суму яку отримує кожен з працюючих в середньому на руки...Всередині в цій сумі і будуть ті 200 000айтішників по від1000 доларів... але для мінфіну це 200 000 по 12704 грн..
Потім перевірити на сайті ПФУ яку він середню бере для нарахування пенсій -в нього 17486, згадати що ці 17486 це РАЗОМ з ПДФО І Військовим і відмінусувати від них 23%
17486-23%=13464
Порівняти з нашими 12704 і сказати що точність приведенної нами цифри - 95%
Так буде зрозуміло?
чи обовязково кубіком в стелю фігачити?
пс
а якщо б я використав мегабайти - то привів б прізвище/імя/інтендифікаційний/розмір доходу/розмір сплати податків
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Україна отримала від ЄС 1 млрд євро за рахунок заморожених російських активів
Курс гот. долара
Як вважаєте, чи варто очікувати просадки до кінця тижня, чи простіше взяти зараз?
Пару днів тому було 41,20, зараз 41,29
Ставший классическим здесь совет: "НЕ знаешь - усредняй, покупая траншами".
Я весной еще "влез на забор" и "не парюсь", наблюдая с забора за пиксельными колебаниями вверх-вниз. Единственное, наменял еще и мелких немного про запас на случай, ЕСЛИ с введением цифровых валют в глобальном масштабе и дальнейшим ужесточением мониторинга - станем опять рассчитываться наличкой как в 90-ые (правда, уже с евро вместо ДМ)...
Або Ви мене не розумієте
Або я Вас...
1 Треба розділити поняття
Заробляють більше 1000 доларів і сплачують з цієї суми так як усі (22%єсв+18%ПДФО+5%Віськовий)
і
Заробляють більше 1000 але платять по спрощеній системі і тому в них це виходить що Держава отримує з таких платників як з отримувачів 12000+ грн....
2 Після того як ці поняття розділені то стає зрозумілим що інформація про 3% тих хто заробляє більше 40000 грн і сплачує з заробленого 18000 грн... - є вірною
3 При цьому у нас є доходи які оподатковуються ВСЬОГО 18% ПДФО - це доходи по депозитам, ОВДП і так далі(по фінансовим інструментам)
Звідси висновок
Багатих людей ( або людей з доходами більше ніж 2*середній) в Україні більше ніж про це каже ОФІЦІЙНА статистика, але не завжди від цього є користь Державі.
