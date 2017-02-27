RSS
Валютний ринок в контексті ДС
Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2025?

Опитування проводиться до Сер 01 жов, 2025 15:29

Валютний ринок в контексті ДС 4.8 5 27
40,00-40,50
7%
2
40,50-41,00
4%
1
41,00-41,50
15%
4
41,50-42,00
44%
12
42,00-42,50
11%
3
42,50-43,00
4%
1
43,00-43,50
4%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
4%
1
Більше 46,00
7%
2
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 21:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  kombinator написав:тільки айтішників 200 000 , з яких 70% точно має 1к
але ж платить з них або 3600(єдиний 2 група) або 6% .... тих самих 3600 єдиний 3група, тому їх і зарахували до тих
хто отримує мінімалку у 8000-тих самих 1760ЄСВ+1440ПДФО+400Військовий
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26987
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2988 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 22:06

  budivelnik написав:але ж платить з них або 3600(єдиний 2 група) або 6% .... тих самих 3600 єдиний 3група, тому їх і зарахували до тих хто отримує мінімалку

Блин, завидую белой завистью! По всей информации о отчёте "десь було" такие детали его методики уметь вычислить.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5908
З нами з: 23.03.18
Подякував: 72 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
 
2
6
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 22:24

  moveton написав:
  budivelnik написав:але ж платить з них або 3600(єдиний 2 група) або 6% .... тих самих 3600 єдиний 3група, тому їх і зарахували до тих хто отримує мінімалку
Блин, завидую белой завистью! По всей информации о отчёте "десь було" такие детали его методики уметь вычислить.
Може мухи окремо-котлети окремо?
1 Ви можете заперечити приведенні мною цифри і привести свої?
2 Якщо ні - то чого жовчью плюєтесь?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26987
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2988 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 23:13

  budivelnik написав:
  moveton написав:
  budivelnik написав:але ж платить з них або 3600(єдиний 2 група) або 6% .... тих самих 3600 єдиний 3група, тому їх і зарахували до тих хто отримує мінімалку
Блин, завидую белой завистью! По всей информации о отчёте "десь було" такие детали его методики уметь вычислить.
Може мухи окремо-котлети окремо?
1 Ви можете заперечити приведенні мною цифри і привести свої?
2 Якщо ні - то чого жовчью плюєтесь?

Если очень надо, то кину кубик и приведу столько любых цифр, сколько потребуется. А почему это обязательно для восхищения вычислять так много по такой скудной информации, раз уж точно мухи отдельно от котлет? Никакой жёлчи. Бесценное умение. Мне и мегабайтов логов-то частенько не хватает для узнавания, как оно так получилось.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5908
З нами з: 23.03.18
Подякував: 72 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
 
2
6
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 09:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:Если очень надо, то кину кубик и приведу столько любых цифр, сколько потребуется.
Можна кидати кубік....
А можна зайти на сайт мінфіну і подивитись податки на доходи фізосіб в 2024 році..
Потім можна пошукати кількість працюючих
І маючи ці дві цифри можна вийти на 2900грн/місяць ПДФО(18%)+Військовий(5%)
І виходячи з цієї цифри визначити середню..
А потім по вашому алгоритму закотити очі до неба і з допомогою логів пробувати визначити суму яку отримує кожен з працюючих в середньому на руки...Всередині в цій сумі і будуть ті 200 000айтішників по від1000 доларів... але для мінфіну це 200 000 по 12704 грн..
Потім перевірити на сайті ПФУ яку він середню бере для нарахування пенсій -в нього 17486, згадати що ці 17486 це РАЗОМ з ПДФО І Військовим і відмінусувати від них 23%
17486-23%=13464
Порівняти з нашими 12704 і сказати що точність приведенної нами цифри - 95%
Так буде зрозуміло?
чи обовязково кубіком в стелю фігачити?

пс
а якщо б я використав мегабайти - то привів б прізвище/імя/інтендифікаційний/розмір доходу/розмір сплати податків
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26987
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2988 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 15:22

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Україна отримала від ЄС 1 млрд євро за рахунок заморожених російських активів
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5120
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1152 раз.
Подякували: 2060 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 15:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:Так буде зрозуміло?

Расчёт, как расчёт. Я только напомню, что мы не о средней, а о:
  Мда написав:Дык кажется где то было стата, что в Украине более 1куе/мес зарабатывает 3% работающих

Поэтому нужно на сайте Минфина ещё где-то посмотреть, как эти 13к грн распределены.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5908
З нами з: 23.03.18
Подякував: 72 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
 
2
6
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 18:28

Курс гот. долара

Як вважаєте, чи варто очікувати просадки до кінця тижня, чи простіше взяти зараз?

Пару днів тому було 41,20, зараз 41,29
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2322
З нами з: 19.02.14
Подякував: 635 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 23:20

  sergey_sryvkin написав:Як вважаєте, чи варто очікувати просадки до кінця тижня, чи простіше взяти зараз?

Пару днів тому було 41,20, зараз 41,29


Ставший классическим здесь совет: "НЕ знаешь - усредняй, покупая траншами".
Я весной еще "влез на забор" и "не парюсь", наблюдая с забора за пиксельными колебаниями вверх-вниз. Единственное, наменял еще и мелких немного про запас на случай, ЕСЛИ с введением цифровых валют в глобальном масштабе и дальнейшим ужесточением мониторинга - станем опять рассчитываться наличкой как в 90-ые (правда, уже с евро вместо ДМ)...
Миша-клиент
 
Повідомлень: 845
З нами з: 02.11.08
Подякував: 33 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 23:21

  moveton написав:
  Мда написав:Дык кажется где то было стата, что в Украине более 1куе/мес зарабатывает 3% работающих
Поэтому нужно на сайте Минфина ещё где-то посмотреть, как эти 13к грн распределены.
Або Ви мене не розумієте
Або я Вас...
1 Треба розділити поняття
Заробляють більше 1000 доларів і сплачують з цієї суми так як усі (22%єсв+18%ПДФО+5%Віськовий)
і
Заробляють більше 1000 але платять по спрощеній системі і тому в них це виходить що Держава отримує з таких платників як з отримувачів 12000+ грн....
2 Після того як ці поняття розділені то стає зрозумілим що інформація про 3% тих хто заробляє більше 40000 грн і сплачує з заробленого 18000 грн... - є вірною
3 При цьому у нас є доходи які оподатковуються ВСЬОГО 18% ПДФО - це доходи по депозитам, ОВДП і так далі(по фінансовим інструментам)

Звідси висновок
Багатих людей ( або людей з доходами більше ніж 2*середній) в Україні більше ніж про це каже ОФІЦІЙНА статистика, але не завжди від цього є користь Державі.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26987
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2988 раз.
 
Профіль
 
1
1
