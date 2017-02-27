RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11960119611196211963

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2025?

Опитування проводиться до Сер 01 жов, 2025 15:29

Валютний ринок в контексті ДС 4.8 5 28
40,00-40,50
7%
2
40,50-41,00
4%
1
41,00-41,50
14%
4
41,50-42,00
46%
13
42,00-42,50
11%
3
42,50-43,00
4%
1
43,00-43,50
4%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
4%
1
Більше 46,00
7%
2
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 02:47

  budivelnik написав:Або Ви мене не розумієте
Або я Вас...

Та я тоже нить беседы потерял :oops: Начинали с доходов инженеров-электронщиков и достаточность таковых для поддержания штанов себе и семейным иждевенцам (просто для справки: мои пара спиногрызов на один только текущий ремонт зубов 25к грн в месяц расходуют). Такие инженеры обычно не ФЛП, но могу отстать от жизни. А сейчас уже не понятно о чём разговор. Наверное, в гадании о том, как считали те 3%. По такому скудному описанию могли бы и по всем доходам, а не в виде зарплат, облагаемых налогами по максимальным ставкам. Или, если по зарплатам, то как учитывали гигконтракторных айтишников, которые как бы на зарплате, но с налогами, как у ФЛП третьей группы?

  budivelnik написав:Багатих людей ( або людей з доходами більше ніж 2*середній) в Україні більше ніж про це каже ОФІЦІЙНА статистика, але не завжди від цього є користь Державі.

Если по статистике только зарплат, то, конечно. На то другие виды доходов и существуют, причём официально разрешены в НКУ. За государство, впрочем, я тут совершенно не волнуюсь. Оно и с рантье с корп/зарубежных бумаг налогами отберёт 23% (ну ладно, если в виде дивов, то в два раза меньше) явных налогов и со всех, кто тратит деньги в Украине, ещё и косвенными (НДС, акцизы) не мало. Заполирует пошлинами от продажи недвижимости и ещё много чем. При этом считает для себя выгодным даже покупку ОВГЗ нерезами, хотя при этом ни прямых налогов ("ВСЬОГО 18% ПДФО - це доходи по депозитам, ОВДП" - тут про ОВГЗ ошибочка была), ни косвенных (нерезы тратить будут скорее всего не в Украине) и сам доход с бумаг - это прямой бюджетный расход.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5918
З нами з: 23.03.18
Подякував: 72 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
 
2
6
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 10:53

Валютний ринок в контексті ДС

budivelnik написав:3 При цьому у нас є доходи які оподатковуються ВСЬОГО 18% ПДФО - це доходи по депозитам, ОВДП і так далі(по фінансовим інструментам)

тільки вже давно 23%
А овдп ніяк
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36583
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8241 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 10:59

  Faceless написав:
budivelnik написав:3 При цьому у нас є доходи які оподатковуються ВСЬОГО 18% ПДФО - це доходи по депозитам, ОВДП і так далі(по фінансовим інструментам)

тільки вже давно 23%
А овдп ніяк

«Цікаво» те, що ще і колектив «проголосував» (насправді питання стояло «хтось тут проти допомагати армії?» 😅) за те щоб віддавати 3% від вже чистої зарплати в фонд, з якого допомагають армії. Але лише ті, у кого зп вище 1.5 куя. А це всі))
Hotab
 
Повідомлень: 16223
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2486 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 11:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

budivelnik написав:Багатих людей ( або людей з доходами більше ніж 2*середній)

То ось ви які, багатії...
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36583
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8241 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 11:18

  Faceless написав:
budivelnik написав:Багатих людей ( або людей з доходами більше ніж 2*середній)

То ось ви які, багатії...

Якщо середня 500 дол нетто, то х2 середньої виходить дуже пристойна сума.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10145
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1469 раз.
Подякували: 1870 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 11:31

  sergey_sryvkin написав:Як вважаєте, чи варто очікувати просадки до кінця тижня, чи простіше взяти зараз?

Пару днів тому було 41,20, зараз 41,29


буде коливатись, але на мій погляд дешевше 41,20 тільки пору соток
з рук під обманкою і потім тікати

41,29 (41,25) гарний курс для купівлі, але якщо не терміново,
можна чекати, а потім купити по 41,40 :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 12679
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3337 раз.
Подякували: 3346 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 12:05

  prodigy написав:
  sergey_sryvkin написав:Як вважаєте, чи варто очікувати просадки до кінця тижня, чи простіше взяти зараз?

Пару днів тому було 41,20, зараз 41,29


41,29 (41,25) гарний курс для купівлі, але якщо не терміново,
можна чекати, а потім купити по 41,40 :mrgreen:

Власне, вчора купив по 41.29.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2323
З нами з: 19.02.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 11960119611196211963
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3632, 3633, 3634
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
36333 37947629
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 вер, 2025 23:40
sergia
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 213, 214, 215
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2142 13538998
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 сер, 2025 11:59
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23488638
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (299)
11.09.2025 12:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.