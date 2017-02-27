Додано: Чет 11 вер, 2025 02:47

budivelnik написав: Або Ви мене не розумієте

Або я Вас...

budivelnik написав: Багатих людей ( або людей з доходами більше ніж 2*середній) в Україні більше ніж про це каже ОФІЦІЙНА статистика, але не завжди від цього є користь Державі.

Та я тоже нить беседы потерялНачинали с доходов инженеров-электронщиков и достаточность таковых для поддержания штанов себе и семейным иждевенцам (просто для справки: мои пара спиногрызов на один только текущий ремонт зубов 25к грн в месяц расходуют). Такие инженеры обычно не ФЛП, но могу отстать от жизни. А сейчас уже не понятно о чём разговор. Наверное, в гадании о том, как считали те 3%. По такому скудному описанию могли бы и по всем доходам, а не в виде зарплат, облагаемых налогами по максимальным ставкам. Или, если по зарплатам, то как учитывали гигконтракторных айтишников, которые как бы на зарплате, но с налогами, как у ФЛП третьей группы?Если по статистике только зарплат, то, конечно. На то другие виды доходов и существуют, причём официально разрешены в НКУ. За государство, впрочем, я тут совершенно не волнуюсь. Оно и с рантье с корп/зарубежных бумаг налогами отберёт 23% (ну ладно, если в виде дивов, то в два раза меньше) явных налогов и со всех, кто тратит деньги в Украине, ещё и косвенными (НДС, акцизы) не мало. Заполирует пошлинами от продажи недвижимости и ещё много чем. При этом считает для себя выгодным даже покупку ОВГЗ нерезами, хотя при этом ни прямых налогов ("ВСЬОГО 18% ПДФО - це доходи по депозитам, ОВДП" - тут про ОВГЗ ошибочка была), ни косвенных (нерезы тратить будут скорее всего не в Украине) и сам доход с бумаг - это прямой бюджетный расход.