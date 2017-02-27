|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 вер, 2025 17:10
Shaman написав:
напевне вимагають знати Excel та Word, а ще й ворожу 1С
Ну не надо так уж обижать. Девушка сильно не студентка и грамотная. И терпения дикого. В Ощаде у неё и фактический рабочий день был побольше 8 часов и регулярные дополнительные выходы в выходные дни без дополнительной оплаты. А она много лет так проработала. ХЗ что там нынче требуют, что она не тянет. Конечно, накладывается и то, что Черноморск не деревня, но и не мегаполис. Но это уже совсем оффтопик. Я о том, что по стране очень по-разному.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5929
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 726 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
6
Додано: П'ят 12 вер, 2025 17:58
whois2010 написав:
Вважаю, що справжній діапазон 20-25тис. В минулому місяці мої отримали середню з/п на руки в розмірі двох середніх по країні. І при цьому працювати нема кому.
Як казав йоська кривавий?
Пофіг як голосують-головне хто рахує..
Так само і по зарплатам....
Як рахують?
якщо 9млн в цивільному секторі.. то не дивно що 17000
а от якщо
9 млн *17000+ 1 млн *65000( ЗСУ )=середня 23 300
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26992
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2989 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 12 вер, 2025 18:13
prodigy написав: sergey_sryvkin написав:
Власне, вчора купив по 41.29.
вчасно купили, я не відкупаю, що пограюсь місяць у гривно-депозит (і вийде те на те)
умовно купити сьогодні (у нас 41,35) , місяць депо дає 1,1%, через місяць купуєш по 41,80 і профіту немає
Сьогодні знову 41.29 було
На моменті 41.30
я для роботи купляю, не для матрацу
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 2324
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 636 раз.
- Подякували: 673 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 13 вер, 2025 11:17
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16774
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 587 раз.
- Подякували: 1761 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
7
Додано: Суб 13 вер, 2025 11:46
дуже показовий приклад - держава - "ефективний" менеджер. це ж головне протиріччя нашої держави - під фразою збережемо у власності держави - землю, підприємства, ще щось, державний менеджмент тирить собі по кишенях. державні підприємства частіше менш ефективні, ніж приватні, у всьому світові. в нас на це накладається корупція, яка на державних підприємствах досягає космічних масштабів
тому хочемо менше корупції - треба обмежувати повноваження чиновників, й не заважати приватизації. земля - дуже показовий приклад - через 30 років після незалежності дозволили продавати, й то з обмеженнями...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9767
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 780 раз.
- Подякували: 1649 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|36333
|37952003
|
|
|2142
|13539710
|
|
|7978
|23489636
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|