Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2025?

Опитування проводиться до Сер 01 жов, 2025 15:29

Валютний ринок в контексті ДС 4.8 5 30
40,00-40,50
7%
2
40,50-41,00
3%
1
41,00-41,50
13%
4
41,50-42,00
47%
14
42,00-42,50
13%
4
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
3%
1
Більше 46,00
7%
2
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 17:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:напевне вимагають знати Excel та Word, а ще й ворожу 1С :lol:

Ну не надо так уж обижать. Девушка сильно не студентка и грамотная. И терпения дикого. В Ощаде у неё и фактический рабочий день был побольше 8 часов и регулярные дополнительные выходы в выходные дни без дополнительной оплаты. А она много лет так проработала. ХЗ что там нынче требуют, что она не тянет. Конечно, накладывается и то, что Черноморск не деревня, но и не мегаполис. Но это уже совсем оффтопик. Я о том, что по стране очень по-разному.
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 17:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  whois2010 написав:Вважаю, що справжній діапазон 20-25тис. В минулому місяці мої отримали середню з/п на руки в розмірі двох середніх по країні. І при цьому працювати нема кому.
Як казав йоська кривавий?
Пофіг як голосують-головне хто рахує..
Так само і по зарплатам....
Як рахують?
якщо 9млн в цивільному секторі.. то не дивно що 17000
а от якщо
9 млн *17000+ 1 млн *65000( ЗСУ )=середня 23 300 :)
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 18:13

  prodigy написав:
  sergey_sryvkin написав:Власне, вчора купив по 41.29.


вчасно купили, я не відкупаю, що пограюсь місяць у гривно-депозит (і вийде те на те)
умовно купити сьогодні (у нас 41,35) , місяць депо дає 1,1%, через місяць купуєш по 41,80 і профіту немає :mrgreen:

Сьогодні знову 41.29 було :) На моменті 41.30
я для роботи купляю, не для матрацу :)
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 11:17

он як воно бува...

https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pyta ... rstva-1114



PS перед-історія https://zakarpattya.net.ua/News/120552- ... HO-KREDYTU
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 11:46

  greenozon написав:он як воно бува...

https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pyta ... rstva-1114

PS перед-історія https://zakarpattya.net.ua/News/120552- ... HO-KREDYTU

дуже показовий приклад - держава - "ефективний" менеджер. це ж головне протиріччя нашої держави - під фразою збережемо у власності держави - землю, підприємства, ще щось, державний менеджмент тирить собі по кишенях. державні підприємства частіше менш ефективні, ніж приватні, у всьому світові. в нас на це накладається корупція, яка на державних підприємствах досягає космічних масштабів

тому хочемо менше корупції - треба обмежувати повноваження чиновників, й не заважати приватизації. земля - дуже показовий приклад - через 30 років після незалежності дозволили продавати, й то з обмеженнями...
