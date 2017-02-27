Додано: Суб 13 вер, 2025 14:46

moveton написав: Shaman написав: напевне вимагають знати Excel та Word, а ще й ворожу 1С напевне вимагають знати Excel та Word, а ще й ворожу 1С

Ну не надо так уж обижать. Девушка сильно не студентка и грамотная. И терпения дикого. В Ощаде у неё и фактический рабочий день был побольше 8 часов и регулярные дополнительные выходы в выходные дни без дополнительной оплаты. А она много лет так проработала. ХЗ что там нынче требуют, что она не тянет. Конечно, накладывается и то, что Черноморск не деревня, но и не мегаполис. Но это уже совсем оффтопик. Я о том, что по стране очень по-разному. Ну не надо так уж обижать. Девушка сильно не студентка и грамотная. И терпения дикого. В Ощаде у неё и фактический рабочий день был побольше 8 часов и регулярные дополнительные выходы в выходные дни без дополнительной оплаты. А она много лет так проработала. ХЗ что там нынче требуют, что она не тянет. Конечно, накладывается и то, что Черноморск не деревня, но и не мегаполис. Но это уже совсем оффтопик. Я о том, что по стране очень по-разному.

На жаль, в банках на відділенні платять приблизно як працівникам Епіцентру чи АТБ. А вимог, обов'язків і відповідальності - в рази більше. Колись на початку трудової діяльності мав необережність пропрацювати там пару років. Потім поміняв на офіс будівельної компанії, де можна казати плював у стелю в порівнянні за такі ж гроші.Працівник на відділенні банку знаходиться між трьох вогнів:1)він має задовільнити клієнтів, що часто бувають неадекватними, хитрими, з поганим настроєм і тп;2)він має задовільнити своє керівництво по вертикалі в головному офісі банку;3)він має задовольнити своє керівництво відділенняІ у кожної з цих сторін різні інтереси) Наприклад, я працював аналітиком по кредитуванню корпоративних клієнтів. То нач. відділенню було все рівно, що це за клієнт, чи є в нього необхідні документи, чи він взагалі платоспроможний і тп, головне - виконання показників відділення. Керівництву ж по вертикалі з головного офісу було все рівно на показники відділення, головне - забезпечення всіх необхідних процедур, хороші чисті документально підтверджені доходи, біла бухгалтерія і тп. Клієнту ж навпаки потрібна гнучкість у прийнятті рішень, закриття очей на багато моментів, бо закон пише одне, а реальність диктує інше. Я працював у часи конвертцетрів банди януковича, то дуже багато клієнтів вимушено чи на свій розсуд користувалися ними для "оптимізації податків". Тож мені треба було виконувати показники обіцяючи клієнту гнучкість, при тому якось обходити головний офіс і з гівняними документами робити хороший аналіз клінта. А потім ще приходив аудит і на тебе вішали всіх собак.Тож рішення дівчини дуже логічне, бо на відділенні у такому містечку і кар'єрного зростання практично нема, бо там хіба нач. відділення більш-менш нормальна посада по грошам