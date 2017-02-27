|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 вер, 2025 17:10
Shaman написав:
напевне вимагають знати Excel та Word, а ще й ворожу 1С
Ну не надо так уж обижать. Девушка сильно не студентка и грамотная. И терпения дикого. В Ощаде у неё и фактический рабочий день был побольше 8 часов и регулярные дополнительные выходы в выходные дни без дополнительной оплаты. А она много лет так проработала. ХЗ что там нынче требуют, что она не тянет. Конечно, накладывается и то, что Черноморск не деревня, но и не мегаполис. Но это уже совсем оффтопик. Я о том, что по стране очень по-разному.
6
Додано: П'ят 12 вер, 2025 17:58
whois2010 написав:
Вважаю, що справжній діапазон 20-25тис. В минулому місяці мої отримали середню з/п на руки в розмірі двох середніх по країні. І при цьому працювати нема кому.
Як казав йоська кривавий?
Пофіг як голосують-головне хто рахує..
Так само і по зарплатам....
Як рахують?
якщо 9млн в цивільному секторі.. то не дивно що 17000
а от якщо
9 млн *17000+ 1 млн *65000( ЗСУ )=середня 23 300
Додано: П'ят 12 вер, 2025 18:13
prodigy написав: sergey_sryvkin написав:
Власне, вчора купив по 41.29.
вчасно купили, я не відкупаю, що пограюсь місяць у гривно-депозит (і вийде те на те)
умовно купити сьогодні (у нас 41,35) , місяць депо дає 1,1%, через місяць купуєш по 41,80 і профіту немає
Сьогодні знову 41.29 було
На моменті 41.30
я для роботи купляю, не для матрацу
Додано: Суб 13 вер, 2025 11:46
дуже показовий приклад - держава - "ефективний" менеджер. це ж головне протиріччя нашої держави - під фразою збережемо у власності держави - землю, підприємства, ще щось, державний менеджмент тирить собі по кишенях. державні підприємства частіше менш ефективні, ніж приватні, у всьому світові. в нас на це накладається корупція, яка на державних підприємствах досягає космічних масштабів
тому хочемо менше корупції - треба обмежувати повноваження чиновників, й не заважати приватизації. земля - дуже показовий приклад - через 30 років після незалежності дозволили продавати, й то з обмеженнями...
Додано: Суб 13 вер, 2025 13:33
Shaman написав: BIGor написав:
Якщо середня 500 дол нетто, то х2 середньої виходить дуже пристойна сума.
не смішить про пристойну суму. виходить десь реальна середня, може трохи більше - але аж ніяк не пристойна сума...
Ви теж доєдналися до теорії "Київ Фейслеса"?
moveton написав: Shaman написав:
напевне вимагають знати Excel та Word, а ще й ворожу 1С
Ну не надо так уж обижать. Девушка сильно не студентка и грамотная. И терпения дикого. В Ощаде у неё и фактический рабочий день был побольше 8 часов и регулярные дополнительные выходы в выходные дни без дополнительной оплаты. А она много лет так проработала. ХЗ что там нынче требуют, что она не тянет. Конечно, накладывается и то, что Черноморск не деревня, но и не мегаполис. Но это уже совсем оффтопик. Я о том, что по стране очень по-разному.
На жаль, в банках на відділенні платять приблизно як працівникам Епіцентру чи АТБ. А вимог, обов'язків і відповідальності - в рази більше. Колись на початку трудової діяльності мав необережність пропрацювати там пару років. Потім поміняв на офіс будівельної компанії, де можна казати плював у стелю в порівнянні за такі ж гроші.
Працівник на відділенні банку знаходиться між трьох вогнів:
1)він має задовільнити клієнтів, що часто бувають неадекватними, хитрими, з поганим настроєм і тп;
2)він має задовільнити своє керівництво по вертикалі в головному офісі банку;
3)він має задовольнити своє керівництво відділення
І у кожної з цих сторін різні інтереси) Наприклад, я працював аналітиком по кредитуванню корпоративних клієнтів. То нач. відділенню було все рівно, що це за клієнт, чи є в нього необхідні документи, чи він взагалі платоспроможний і тп, головне - виконання показників відділення. Керівництву ж по вертикалі з головного офісу було все рівно на показники відділення, головне - забезпечення всіх необхідних процедур, хороші чисті документально підтверджені доходи, біла бухгалтерія і тп. Клієнту ж навпаки потрібна гнучкість у прийнятті рішень, закриття очей на багато моментів, бо закон пише одне, а реальність диктує інше. Я працював у часи конвертцетрів банди януковича, то дуже багато клієнтів вимушено чи на свій розсуд користувалися ними для "оптимізації податків". Тож мені треба було виконувати показники обіцяючи клієнту гнучкість, при тому якось обходити головний офіс і з гівняними документами робити хороший аналіз клінта. А потім ще приходив аудит і на тебе вішали всіх собак.
Тож рішення дівчини дуже логічне, бо на відділенні у такому містечку і кар'єрного зростання практично нема, бо там хіба нач. відділення більш-менш нормальна посада по грошам
