|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 вер, 2025 09:02
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:
Ви теж доєдналися до теорії "Київ Фейслеса"?
1 куо - це й близько не київські зп. Київ фейслесса, якщо я правильно розумію ваш сленг - це 4-5 куо та вище
Ні, Київ фейслеса - таксисти, кухарки, електрики - які мають понад 3 кує в місяць.
Ви тільки не забувайте, що це суто ваші фантазії.
І автором терміну доречі був не я
І в оригінальному формулюванні не звучало ні про які "вище 3 куо"
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36602
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8243 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|36333
|37954108
|
|
|2142
|13540121
|
|
|7978
|23490088
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|