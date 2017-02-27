RSS
Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2025?

Опитування проводиться до Сер 01 жов, 2025 15:29

Валютний ринок в контексті ДС 4.8 5 30
40,00-40,50
7%
2
40,50-41,00
3%
1
41,00-41,50
13%
4
41,50-42,00
47%
14
42,00-42,50
13%
4
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
3%
1
Більше 46,00
7%
2
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 09:02

Валютний ринок в контексті ДС

BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Ви теж доєдналися до теорії "Київ Фейслеса"?

1 куо - це й близько не київські зп. Київ фейслесса, якщо я правильно розумію ваш сленг - це 4-5 куо та вище

Ні, Київ фейслеса - таксисти, кухарки, електрики - які мають понад 3 кує в місяць.
Ви тільки не забувайте, що це суто ваші фантазії.
І автором терміну доречі був не я
І в оригінальному формулюванні не звучало ні про які "вище 3 куо"
