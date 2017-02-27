Намана. У государства ведь своих денег нет, поэтому оно не обеднеет. Зато "В Україні скоротилася кількість платників податків" поэтому на лишних полтора лярда добровольно скинутся оставшиеся патриоты, как на госуслугу, которой все воспользовались. (голосом собачки из Star Control 3) "We'll work harder!"
Почекайте, люди виїхали і перестали бути платниками податків, це факт, але вони і не користуються жодними державними послугами - ні дорогами, ні інфрастуктурою, ні медициною ітд. На них держава не витрачає ні копійки.
прикольно что в последней статье идется о некоем якобы «мегакоррупционере Роберте Бровди с Ужгорода, который как раз и стырил половину китайского кредита». И его ФИО и дата рождения удивительным образом совпадают с таковыми у одного военачальника, который вводит санкции против рашкинских НПЗ
ось як механізм вкиду працює...
Нє только лішь всє способни заглянуть в будущєє. Статя від 2014р. Який ще вкид. В біографії самого Бровді є інформація і про зернобізнес , і про співпрацю з Китаєм. Те, що він зараз герой, не виключає його можливих злочинів в минулому
та понятно, что журналистский п*деж это одно, а реальность там хз какая. кто украл/не украл и тд пусть разбирается суд. просто интересно, что мир тесен) вчера ты чиновник/возможно фунт, сегодня вступил в ТрО, а завтра командующий силами БПлА)
але хтось же написав - що вкрав, й це не журналіст... а там вкрав/не вкрав - нехай людина доводить, в головах залишиться вкрав - я ж кажу, саме так працює "чорний піар".
здається, цей кредит часів Яника? нагадаю, тоді не було незалежних шахраїв в держструктурах, все йшло в одну кишеню.
Кабінет Міністрів України у проєкті Державного бюджету на 2026 рік (№ 14000) заклав прогноз середнього офіційного курсу гривні до євро. Згідно з додатком «Прогнозний розрахунок акцизного податку з електричної енергії на 2026 рік», у 2025 році середній курс очікується на рівні 45,8 грн/євро, а у 2026 році - 49,4 грн/євро. Це перший випадок, коли в проєкті бюджету зафіксовано саме прогноз курсу євро. Важливо, що більшість ставок акцизів в Україні встановлені у євро, проте раніше уряд обмежувався лише прогнозними показниками щодо долара США. Водночас слід підкреслити: як і «бюджетний курс» долара, закладений показник курсу євро не впливає на рішення Національного банку України. Формування валютного курсу є виключною компетенцією центробанку. https://biz.nv.ua/ukr/finance/kurs-yevr ... 45237.html
Якщо би НБУ умовно зафіксувався на євро і тримав якийсь курс, то відповідно це би створювало у нас ілюзію волатильності долара, що додатково би знижувало його популярність у пересічних. Але для курсової стабільності потрібно ще: