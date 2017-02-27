RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11964119651196611967

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2025?

Опитування проводиться до Сер 01 жов, 2025 15:29

Валютний ринок в контексті ДС 4.6 5 33
40,00-40,50
6%
2
40,50-41,00
3%
1
41,00-41,50
18%
6
41,50-42,00
45%
15
42,00-42,50
12%
4
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
3%
1
Більше 46,00
6%
2
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 07:38

ФРС вперше за рік знизила ключову процентну ставку США

Федеральна резервна система вперше у цьому році знизила ключову процентну ставку США на 0,25 пункту.

Про це повідомляє BBC.

"Федеральна резервна система випустила набір прогнозів разом із своїм рішенням цього місяця, які дають уявлення про те, як політики оцінюють економіку та в якій мірі це змінилося", – говориться у повідомленні.

В середньому, ставки на шляхи інфляції не змінилися. Прогнозисти очікують, що обраний Федеральною резервною системою індекс інфляції, витрати на особисте споживання, становитиме 3% цього року, так само як у червні

"Хоча вони очікують дещо вищу інфляцію наступного року, ніж три місяці тому", – додає BBC.

"Очікування щодо безробіття також не змінилися, більшість прогнозів говорить про те, що рівень безробіття зросте до 4,5% до кінця цього року", – говориться у повідомленні.

"Проте політики очікують, що зростання буде сильнішим цього року та наступного, ніж передбачалося раніше, з економікою, яка розшириться на 1,6% у 2025 році, порівняно з 1,4%, яке вони прогнозували у червні", – пише BBC.
jump
 
Повідомлень: 5022
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 08:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

то що, євро знову буде рости?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5615
З нами з: 29.07.22
Подякував: 892 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 08:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дюрі-бачі написав:то що, євро знову буде рости?
долар буде падати
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1654
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11964119651196611967
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3632, 3633, 3634
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
36336 37964051
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 вер, 2025 14:23
moveton
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 213, 214, 215
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2142 13542256
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 сер, 2025 11:59
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23492559
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14869)
18.09.2025 06:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.