RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11966119671196811969>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2025?

Опитування проводиться до Сер 01 жов, 2025 15:29

Валютний ринок в контексті ДС 4.7 5 40
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
20%
8
41,50-42,00
43%
17
42,00-42,50
13%
5
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
3%
1
Більше 46,00
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 15:19

  Дюрі-бачі написав:то що, євро знову буде рости?


не думаю
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3259
З нами з: 07.06.12
Подякував: 803 раз.
Подякували: 772 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:04

Навуходоносор
та официально пишут что вступил в Оболонское ТРО и потом постепенно то да се, дроны запускал
видно, что вояка он толковый, во всяком случае по той инфе, что видно в сети.
кацапы плачут
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 656
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 13:17

zerocool


добре показує рівень поінформованості цього форуму. :mrgreen:

Зазвичай перший же комент під цією картинкою «в інтернетах» за таким от розвінчувачем міфів як ви))
Інколи важлива не істина)
Hotab
 
Повідомлень: 16436
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2493 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 15:07


Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5135
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1153 раз.
Подякували: 2060 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 16:43

  Pupsik написав:
  Дюрі-бачі написав:то що, євро знову буде рости?


не думаю

Пока что наблюдаем плавный рост евро по отношению к доллару США.
Вопрос лишь только в одном: когда будет остановка?
Мой прогноз - дойдет до 1,20 и будет "крутиться" около этой цифры несколько месяцев.
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1099
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 23:21

  Pupsik написав:
  Дюрі-бачі написав:то що, євро знову буде рости?


не думаю


думаю
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 793
З нами з: 01.06.19
Подякував: 102 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 03:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

всі експерти кичали ще недавно що в 25 році долар буде 45 а дехто 50 бо ніби в бюджет заклали 45 плюс війна що пішло не так і чи довго протримається 42?
funtic
 
Повідомлень: 164
З нами з: 14.11.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 08:49

Головне - не знімайте вивіску "Буде пА 50!"

  funtic написав:всі експерти кичали ще недавно що в 25 році долар буде 45 а дехто 50 бо ніби в бюджет заклали 45 плюс війна що пішло не так і чи довго протримається 42?

Все буде!
Просто треба трохи почекати))

Просто може прогнозисти курсу з роком помилились))

А так, то все буде ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8672
З нами з: 18.03.21
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 09:31

Після кількох тижнів спокою Національному банку довелося активніше втручатися в ситуацію на валютному ринку. Нацбанк продав 652 млн доларів за тиждень, щоб утримати курс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU.

Як зазначається в огляді, упродовж минулого тижня дефіцит валюти залишався невеликим і за чотири дні становив 242 млн доларів. Нацбанк продавав у середньому менше 100 млн доларів щодня, але різке зростання попиту на валюту змінило ситуацію.

У п’ятницю 19 вересня НБУ був змушений збільшити обсяги інтервенцій. Лише за цей день продаж валюти різко зріс, що вплинуло на позиції гривні на ринку.


Аналітики вважають, що причиною зростання інтервенцій міг стати попит із боку державних структур. При цьому вони прогнозують, що Нацбанк утримуватиме офіційний курс гривні поблизу поточного рівня, але дозволятиме більші коливання на ринку.

Нагадаємо, у НБУ висловили занепокоєння ситуацією зі зростанням імпорту та скороченням експорту. Це може привезти до зайвих витрат міжнародних резервів України.

Водночас уряд суттєво покращив прогноз курсу долара при підготовці проєкту бюджету на 2026 рік. Тепер середній курс у 2025 році очікується на рівні 42,4 грн/долар.



курс опт Одеса 41,34-41,40

в банках купити 41,55 (Приват, УГБ)

міжбанк вчора 41,34-41,36
prodigy
 
Повідомлень: 12703
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3348 раз.
Подякували: 3347 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 09:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Через тиждень, у жовтні, на ринку криптовалют відбудеться альтсезон, подія, яку чекають раз на 4 роки. За один місяць можна заробити шалені статки, це вам не курси валют)))
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 288
З нами з: 25.01.18
Подякував: 656 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11966119671196811969>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3632, 3633, 3634
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
36336 37979741
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 вер, 2025 14:23
moveton
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 213, 214, 215
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2142 13544838
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 сер, 2025 11:59
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23495672
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.