|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 вер, 2025 09:57
vitaxa2006 написав:
Через тиждень, у жовтні, на ринку криптовалют відбудеться альтсезон, подія, яку чекають раз на 4 роки. За один місяць можна заробити шалені статки, це вам не курси валют)))
можна заробити, а можна... яке співвідношення тих, хто заробив до тих хто ні? 10 / 90 ?
чи я оптиміст?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9916
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1652 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|36336
|37979741
|
|
|2142
|13544838
|
|
|7978
|23495672
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|