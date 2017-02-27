RSS
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2025?

Опитування проводиться до Сер 01 жов, 2025 15:29

Валютний ринок в контексті ДС 4.7 5 40
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
20%
8
41,50-42,00
43%
17
42,00-42,50
13%
5
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
3%
1
Більше 46,00
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 09:57

  vitaxa2006 написав:Через тиждень, у жовтні, на ринку криптовалют відбудеться альтсезон, подія, яку чекають раз на 4 роки. За один місяць можна заробити шалені статки, це вам не курси валют)))

можна заробити, а можна... яке співвідношення тих, хто заробив до тих хто ні? 10 / 90 ? ;) чи я оптиміст? :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9917
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 10:39

  funtic написав:всі експерти кичали ще недавно що в 25 році долар буде 45 а дехто 50 бо ніби в бюджет заклали 45 плюс війна що пішло не так і чи довго протримається 42?

по-перше не всі. завжди є хтось, хто має протилежну думку.

але так, більшість оцінювала, що курс буде зростати. але на поточний момент курс такий керований - й НБУ вирішив, що краще, коли курс стабільний. чому так вирішив - єдиної думки немає, пояснення НБУ з розряду бла-бла-бла. одна з можливих причин - оскільки долар дешевшає відносно інших валют, то жорсткої прив'язки до долара не витримують. євро як бачите на свої 5 грн подорожчав з 43 до 48.

але рік ще не закінчився, у нас в грудні часто відбуваються стрибки курсу. й загалом, зростання курсу - об'єктивна реальність, надто довго НБУ не зможе проти вітру 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9917
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
