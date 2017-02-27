можна заробити, а можна... яке співвідношення тих, хто заробив до тих хто ні? 10 / 90 ? чи я оптиміст?
Додано: Вів 23 вер, 2025 09:57
Додано: Вів 23 вер, 2025 10:39
по-перше не всі. завжди є хтось, хто має протилежну думку.
але так, більшість оцінювала, що курс буде зростати. але на поточний момент курс такий керований - й НБУ вирішив, що краще, коли курс стабільний. чому так вирішив - єдиної думки немає, пояснення НБУ з розряду бла-бла-бла. одна з можливих причин - оскільки долар дешевшає відносно інших валют, то жорсткої прив'язки до долара не витримують. євро як бачите на свої 5 грн подорожчав з 43 до 48.
але рік ще не закінчився, у нас в грудні часто відбуваються стрибки курсу. й загалом, зростання курсу - об'єктивна реальність, надто довго НБУ не зможе проти вітру
