RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11966119671196811969

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2025?

Опитування проводиться до Сер 01 жов, 2025 15:29

Валютний ринок в контексті ДС 4.7 5 40
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
20%
8
41,50-42,00
43%
17
42,00-42,50
13%
5
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
3%
1
Більше 46,00
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 09:57

  vitaxa2006 написав:Через тиждень, у жовтні, на ринку криптовалют відбудеться альтсезон, подія, яку чекають раз на 4 роки. За один місяць можна заробити шалені статки, це вам не курси валют)))

можна заробити, а можна... яке співвідношення тих, хто заробив до тих хто ні? 10 / 90 ? ;) чи я оптиміст? :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9913
З нами з: 29.09.19
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1653 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 10:39

  funtic написав:всі експерти кичали ще недавно що в 25 році долар буде 45 а дехто 50 бо ніби в бюджет заклали 45 плюс війна що пішло не так і чи довго протримається 42?

по-перше не всі. завжди є хтось, хто має протилежну думку.

але так, більшість оцінювала, що курс буде зростати. але на поточний момент курс такий керований - й НБУ вирішив, що краще, коли курс стабільний. чому так вирішив - єдиної думки немає, пояснення НБУ з розряду бла-бла-бла. одна з можливих причин - оскільки долар дешевшає відносно інших валют, то жорсткої прив'язки до долара не витримують. євро як бачите на свої 5 грн подорожчав з 43 до 48.

але рік ще не закінчився, у нас в грудні часто відбуваються стрибки курсу. й загалом, зростання курсу - об'єктивна реальність, надто довго НБУ не зможе проти вітру 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9913
З нами з: 29.09.19
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1653 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 15:40

  Shaman написав:
  funtic написав:всі експерти кичали ще недавно що в 25 році долар буде 45 а дехто 50 бо ніби в бюджет заклали 45 плюс війна що пішло не так і чи довго протримається 42?

по-перше не всі. завжди є хтось, хто має протилежну думку.

але так, більшість оцінювала, що курс буде зростати. але на поточний момент курс такий керований - й НБУ вирішив, що краще, коли курс стабільний. чому так вирішив - єдиної думки немає, пояснення НБУ з розряду бла-бла-бла. одна з можливих причин - оскільки долар дешевшає відносно інших валют, то жорсткої прив'язки до долара не витримують. євро як бачите на свої 5 грн подорожчав з 43 до 48.

але рік ще не закінчився, у нас в грудні часто відбуваються стрибки курсу. й загалом, зростання курсу - об'єктивна реальність, надто довго НБУ не зможе проти вітру 8)


стабільність курсу (навіть зміцнення на 1% порівняно з липнем) пояснюється тим, що імпорт значно переважає експорт (врожаю збіжжя майже немає), а вагома доля в імпоті це зброя і компоненти, +пальне

чим міцніше гривня, тим дешевше імпорт-на даний час інфляція річ другорична
все правильно робить НБУ
prodigy
 
Повідомлень: 12704
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3350 раз.
Подякували: 3347 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 15:51

  funtic написав:всі експерти кичали ще недавно що в 25 році долар буде 45 а дехто 50 бо ніби в бюджет заклали 45 плюс війна що пішло не так і чи довго протримається 42?

Все набагато простіше - це не гривня тримається, а долар впав по відношенню до євро на 14% з початку року.
Відповідно гривня до євро впала з 43 до майже 49, це і є реальна девальвація, а більшість імпорту у нас теж зовсім не в баксах.

Якби не Трамп, то можливо що курс долара 50 вже побачили б цієї осені. Дякуємо йому.
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 563
З нами з: 22.03.11
Подякував: 115 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 15:59

  vitaxa2006 написав:Через тиждень, у жовтні, на ринку криптовалют відбудеться альтсезон, подія, яку чекають раз на 4 роки. За один місяць можна заробити шалені статки, це вам не курси валют)))

"Куди бігти? Кого хапати?"© :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8671
З нами з: 18.03.21
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 16:04

  Успіх написав:
  vitaxa2006 написав:Через тиждень, у жовтні, на ринку криптовалют відбудеться альтсезон, подія, яку чекають раз на 4 роки. За один місяць можна заробити шалені статки, це вам не курси валют)))

"Куди бігти? Кого хапати?"© :lol:

тут є вільні гроші - підкажіть, як їх надійно втратити :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9913
З нами з: 29.09.19
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1653 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 16:10

  Успіх написав:
  vitaxa2006 написав:Через тиждень, у жовтні, на ринку криптовалют відбудеться альтсезон, подія, яку чекають раз на 4 роки. За один місяць можна заробити шалені статки, це вам не курси валют)))

"Куди бігти? Кого хапати?"© :lol:

Пишок
Hotab
 
Повідомлень: 16421
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2493 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
  #<1 ... 11966119671196811969
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3632, 3633, 3634
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
36336 37980380
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 вер, 2025 14:23
moveton
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 213, 214, 215
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2142 13544925
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 сер, 2025 11:59
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23495796
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9753)
23.09.2025 16:06
ПУМБ (6735)
23.09.2025 15:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.