Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 вер, 2025 09:57
vitaxa2006 написав:
Через тиждень, у жовтні, на ринку криптовалют відбудеться альтсезон, подія, яку чекають раз на 4 роки. За один місяць можна заробити шалені статки, це вам не курси валют)))
можна заробити, а можна... яке співвідношення тих, хто заробив до тих хто ні? 10 / 90 ?
чи я оптиміст?
Shaman
Додано: Вів 23 вер, 2025 10:39
funtic написав:
всі експерти кичали ще недавно що в 25 році долар буде 45 а дехто 50 бо ніби в бюджет заклали 45 плюс війна що пішло не так і чи довго протримається 42?
по-перше не всі. завжди є хтось, хто має протилежну думку.
але так, більшість оцінювала, що курс буде зростати. але на поточний момент курс такий керований - й НБУ вирішив, що краще, коли курс стабільний. чому так вирішив - єдиної думки немає, пояснення НБУ з розряду бла-бла-бла. одна з можливих причин - оскільки долар дешевшає відносно інших валют, то жорсткої прив'язки до долара не витримують. євро як бачите на свої 5 грн подорожчав з 43 до 48.
але рік ще не закінчився, у нас в грудні часто відбуваються стрибки курсу. й загалом, зростання курсу - об'єктивна реальність, надто довго НБУ не зможе проти вітру
Додано: Вів 23 вер, 2025 15:40
Shaman написав: funtic написав:
всі експерти кичали ще недавно що в 25 році долар буде 45 а дехто 50 бо ніби в бюджет заклали 45 плюс війна що пішло не так і чи довго протримається 42?
по-перше не всі. завжди є хтось, хто має протилежну думку.
але так, більшість оцінювала, що курс буде зростати. але на поточний момент курс такий керований - й НБУ вирішив, що краще, коли курс стабільний. чому так вирішив - єдиної думки немає, пояснення НБУ з розряду бла-бла-бла. одна з можливих причин - оскільки долар дешевшає відносно інших валют, то жорсткої прив'язки до долара не витримують. євро як бачите на свої 5 грн подорожчав з 43 до 48.
але рік ще не закінчився, у нас в грудні часто відбуваються стрибки курсу. й загалом, зростання курсу - об'єктивна реальність, надто довго НБУ не зможе проти вітру
стабільність курсу (навіть зміцнення на 1% порівняно з липнем) пояснюється тим, що імпорт значно переважає експорт (врожаю збіжжя майже немає), а вагома доля в імпоті це зброя і компоненти, +пальне
чим міцніше гривня, тим дешевше імпорт-на даний час інфляція річ другорична
все правильно робить НБУ
Додано: Вів 23 вер, 2025 15:51
funtic написав:
всі експерти кичали ще недавно що в 25 році долар буде 45 а дехто 50 бо ніби в бюджет заклали 45 плюс війна що пішло не так і чи довго протримається 42?
Все набагато простіше - це не гривня тримається, а долар впав по відношенню до євро на 14% з початку року.
Відповідно гривня до євро впала з 43 до майже 49, це і є реальна девальвація, а більшість імпорту у нас теж зовсім не в баксах.
Якби не Трамп, то можливо що курс долара 50 вже побачили б цієї осені. Дякуємо йому.
Додано: Вів 23 вер, 2025 15:59
vitaxa2006 написав:
Через тиждень, у жовтні, на ринку криптовалют відбудеться альтсезон, подія, яку чекають раз на 4 роки. За один місяць можна заробити шалені статки, це вам не курси валют)))
"Куди бігти? Кого хапати?"©
Додано: Вів 23 вер, 2025 17:59
Додано: Вів 23 вер, 2025 17:59
prodigy написав: Shaman написав: funtic написав:
всі експерти кичали ще недавно що в 25 році долар буде 45 а дехто 50 бо ніби в бюджет заклали 45 плюс війна що пішло не так і чи довго протримається 42?
по-перше не всі. завжди є хтось, хто має протилежну думку.
але так, більшість оцінювала, що курс буде зростати. але на поточний момент курс такий керований - й НБУ вирішив, що краще, коли курс стабільний. чому так вирішив - єдиної думки немає, пояснення НБУ з розряду бла-бла-бла. одна з можливих причин - оскільки долар дешевшає відносно інших валют, то жорсткої прив'язки до долара не витримують. євро як бачите на свої 5 грн подорожчав з 43 до 48.
але рік ще не закінчився, у нас в грудні часто відбуваються стрибки курсу. й загалом, зростання курсу - об'єктивна реальність, надто довго НБУ не зможе проти вітру
стабільність курсу (навіть зміцнення на 1% порівняно з липнем) пояснюється тим, що імпорт значно переважає експорт (врожаю збіжжя майже немає), а вагома доля в імпоті це зброя і компоненти, +пальне
чим міцніше гривня, тим дешевше імпорт-на даний час інфляція річ другорична
все правильно робить НБУ
оскільки 50% бюджету закривається за рахунок допомоги - то все це дзеркально. чим менше курс, тим дешевше експорт, але й тим менше допомога, й навпаки. чим вищий курс, тим більше ми отримуємо від допомоги, але тим більше й витрачаємо. в цьому моменті ми не заробляємо й не втрачаємо від рівня курсу.
але курс дещо штучно тримається. це можна й оцінити, що в дол в нас вже доволі високі ціни. й класика - міцна гривня окрім шкоди для експорту, ще й стимулює імпорт замість внутрішнього виробництва. тобто економіка ще зменшуємо, замість підтримувати. економіка повльно падає, але ж потім й повільно буде відновлюватися.
тому свою думку не міняю - помірна девальвація потрібна
Додано: Вів 23 вер, 2025 19:55
Shaman
немає експорту цього року, тому і немає такої кількості податків
тому гривня стабільна
для чого вам особисто девальвація-для знедолення пенсіонерів, яких 40% від дорослого населення?
чи девальвація допоможе стримати ціни (на продукти, ліки і пальне)-навпаки, ціни зростають навіть коли гривна "міцнішала", дайте депозитчикам трохи грошей заробити для сплати комуналки взимку (і на ліки може теж вистачить)
Додано: Вів 23 вер, 2025 20:50
prodigy написав:
дайте депозитчикам трохи грошей заробити для сплати комуналки взимку (і на ліки може теж вистачить)
Депозитчики по-любому "заработают". Только в одном случае гривневые, а в другом - валютные.
