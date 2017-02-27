RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11968119691197011971

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2025?

Опитування проводиться до Сер 01 жов, 2025 15:29

Валютний ринок в контексті ДС 4.7 5 43
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
21%
9
41,50-42,00
40%
17
42,00-42,50
16%
7
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
2%
1
Більше 46,00
7%
3
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 12:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:А сейчас, очень много слов, но мало конкретики по Украине (или нам не все рассказывают СМИ).
Возможно, так и надо в новом мировом порядке...

Так надо в любом мировом порядке. Серьезные дела всегда делались и делаются в тишине. Какими будут дела, увидим по факту.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8904
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6481 раз.
Подякували: 21653 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 12:27

  The_Rebel написав: пройшла новина, що Україні потрібно вдвічі більше коштів на 2026р., ніж було попередньо заплановано
було заплановано ким саме? геть!манцевими, Радою?

Бездефіцитні держбюджети в Світі давно не в тренді.

ЗВР не занадто великий як для 4 року ВС ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5998
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1908 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 17:48

На фоні тупого наїзду прокуратури на Фонд гарантування вкладів цікаве кіно.
UA
 
Повідомлень: 9695
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 10:27

  UA написав:На фоні тупого наїзду прокуратури на Фонд гарантування вкладів цікаве кіно.

Чи є перелік?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10791
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11968119691197011971
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3632, 3633, 3634
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
36339 37992745
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 вер, 2025 18:36
airmax78
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 213, 214, 215
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2142 13547812
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 сер, 2025 11:59
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23499211
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9774)
29.09.2025 10:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.