Додано: Суб 04 жов, 2025 18:34

Ну немає українцям куди інвестувати, хоч ти трісни. Я маю на увазі тих, хто патріотично зберігав свої гроші в українському банку або колись вклав в ОВДП чи хоча б тримав під матрацом, і тепер є щасливим власником валізи з грошима, але в Україні і без можливості вивезти її за кордон поближче до функціонуючих ринків капіталу, де гроші працюють, а не лежать без діла.

Ні, не потрібно передчасно хвилюватися — ОВДП, найулюбленіший, мабуть, тому що ледь не єдиний інструмент зі світу цінних паперів, який іще доступний українцям, держава регулярно обслуговує, а завдяки союзникам курс гривні і досі якось тримається, тож ті, хто готовий давати в борг державі, цього року мали змогу заробити, у середньому, 16% річних, що, власне, гарний результат, якби не одне але…



Ось уявіть, що колись ви інвестували в ОВДП значну суму грошей, нехай декілька мільйонів гривень, і настав час погашення. Проблем жодних — держава все виплатила, банк отримав, гроші ваші, але постає питання, що з ними робити далі?

...

Тож, уявивши собі подібну чудову перспективу, зрештою ви себе запитаєте — а для чого такі страждання, може, краще знову все реінвестувати в ОВДП, до наступного погашення, може, ще раз пощастить, а там видно буде…

Так що ж, усе-таки, робити з вільними грошима, крім того, що купувати валюту і ховати під матрац? Не думав, що колись таке писатиму, але оглядаючи інвестиційні можливості, які на сьогодні існують в Україні, виходить, що найпривабливішим інструментом для тих, хто хоче заробити, стають криптовалюти. Не сприймайте це, будь ласка, як рекомендацію моментально купити «на всі». Але придивитися і розібратися точно варто. Ризик, вочевидь, чималий, але, на мій погляд, не більше, ніж при інвестиціях в ОВДП чи нерухомість. Водночас є і переваги — популярні криптовалюти ліквідні і легко можуть мандрувати з вами по всьому світу, а що не кажіть — ліквідність і свобода пересування це велика сила. Упевнений, що ті, хто до війни і введення обмежень устиг переказати гроші за кордон, інвестувати в S&P 500 і за ці чотири роки подвоїти свій капітал, зможуть це легко підтвердити.

для доступу до статті потрібно ввести emailне це в принципі очевидно. найголовніших інструментів інвестування - акцій та корпоративних облігацій в Україні майже не існуєа от з цим висновком не згоден - ризик криптовалют набагато більший, ніж в ОВДП... принцип криптовалют поки не відрізняється від класичної піраміди - все це працює, коли йде постійних притік нових інвесторів. але враховуючи масштаб, запас міцності ще є...