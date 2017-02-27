Victor8 написав:Если полномасштабная война в 2026 году продолжится - то деньги от Запада Украина продолжит получать. Будет это только ЕС, без США? Вопрос открытый.
Но, поведение Трампа, в последнее время, мне не очень нравится. В прошлом году и в начале этого - мне Трамп очень нравился. А сейчас, очень много слов, но мало конкретики по Украине (или нам не все рассказывают СМИ). Возможно, так и надо в новом мировом порядке...
Как бизнесмен(трамп) приезжал колись у москву и ВСТРЕЧАЛСЯ и договаривался с валодькой не просто так , шо Ви хочете від нього зараз ?, воно куплене давно радянською мафією(кгб) і відпрацьовує надане бабло на небоскрёбы і вибори, це "брат" меркель і орбанів...
Да ладно вам! Какое бабло, какие небоскребы! Когда Трамп в середине 80-х приезжал в СССР радянской мафии, как вы выразились, и КГБ не до небоскребов было - они уже Афган еле тянули да и страну в целом чтобы кому-то деньги раздавать. А если бы даже что-то такое и было, то давно бы уже всплыло и сидел бы сейчас Трамп не в овальном кабинете, а в Алькатрасе!
КГБ/мафия как раз в это время и суетились перепрятать и куда то вложить бабло
Ну немає українцям куди інвестувати, хоч ти трісни. Я маю на увазі тих, хто патріотично зберігав свої гроші в українському банку або колись вклав в ОВДП чи хоча б тримав під матрацом, і тепер є щасливим власником валізи з грошима, але в Україні і без можливості вивезти її за кордон поближче до функціонуючих ринків капіталу, де гроші працюють, а не лежать без діла.
не це в принципі очевидно. найголовніших інструментів інвестування - акцій та корпоративних облігацій в Україні майже не існує
Ні, не потрібно передчасно хвилюватися — ОВДП, найулюбленіший, мабуть, тому що ледь не єдиний інструмент зі світу цінних паперів, який іще доступний українцям, держава регулярно обслуговує, а завдяки союзникам курс гривні і досі якось тримається, тож ті, хто готовий давати в борг державі, цього року мали змогу заробити, у середньому, 16% річних, що, власне, гарний результат, якби не одне але…
Ось уявіть, що колись ви інвестували в ОВДП значну суму грошей, нехай декілька мільйонів гривень, і настав час погашення. Проблем жодних — держава все виплатила, банк отримав, гроші ваші, але постає питання, що з ними робити далі? ... Тож, уявивши собі подібну чудову перспективу, зрештою ви себе запитаєте — а для чого такі страждання, може, краще знову все реінвестувати в ОВДП, до наступного погашення, може, ще раз пощастить, а там видно буде…
Так що ж, усе-таки, робити з вільними грошима, крім того, що купувати валюту і ховати під матрац? Не думав, що колись таке писатиму, але оглядаючи інвестиційні можливості, які на сьогодні існують в Україні, виходить, що найпривабливішим інструментом для тих, хто хоче заробити, стають криптовалюти. Не сприймайте це, будь ласка, як рекомендацію моментально купити «на всі». Але придивитися і розібратися точно варто. Ризик, вочевидь, чималий, але, на мій погляд, не більше, ніж при інвестиціях в ОВДП чи нерухомість. Водночас є і переваги — популярні криптовалюти ліквідні і легко можуть мандрувати з вами по всьому світу, а що не кажіть — ліквідність і свобода пересування це велика сила. Упевнений, що ті, хто до війни і введення обмежень устиг переказати гроші за кордон, інвестувати в S&P 500 і за ці чотири роки подвоїти свій капітал, зможуть це легко підтвердити.
а от з цим висновком не згоден - ризик криптовалют набагато більший, ніж в ОВДП... принцип криптовалют поки не відрізняється від класичної піраміди - все це працює, коли йде постійних притік нових інвесторів. але враховуючи масштаб, запас міцності ще є...