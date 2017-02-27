Victor8 написав:Если полномасштабная война в 2026 году продолжится - то деньги от Запада Украина продолжит получать. Будет это только ЕС, без США? Вопрос открытый.
Но, поведение Трампа, в последнее время, мне не очень нравится. В прошлом году и в начале этого - мне Трамп очень нравился. А сейчас, очень много слов, но мало конкретики по Украине (или нам не все рассказывают СМИ). Возможно, так и надо в новом мировом порядке...
Как бизнесмен(трамп) приезжал колись у москву и ВСТРЕЧАЛСЯ и договаривался с валодькой не просто так , шо Ви хочете від нього зараз ?, воно куплене давно радянською мафією(кгб) і відпрацьовує надане бабло на небоскрёбы і вибори, це "брат" меркель і орбанів...
Да ладно вам! Какое бабло, какие небоскребы! Когда Трамп в середине 80-х приезжал в СССР радянской мафии, как вы выразились, и КГБ не до небоскребов было - они уже Афган еле тянули да и страну в целом чтобы кому-то деньги раздавать. А если бы даже что-то такое и было, то давно бы уже всплыло и сидел бы сейчас Трамп не в овальном кабинете, а в Алькатрасе!
КГБ/мафия как раз в это время и суетились перепрятать и куда то вложить бабло
Ну немає українцям куди інвестувати, хоч ти трісни. Я маю на увазі тих, хто патріотично зберігав свої гроші в українському банку або колись вклав в ОВДП чи хоча б тримав під матрацом, і тепер є щасливим власником валізи з грошима, але в Україні і без можливості вивезти її за кордон поближче до функціонуючих ринків капіталу, де гроші працюють, а не лежать без діла.
не це в принципі очевидно. найголовніших інструментів інвестування - акцій та корпоративних облігацій в Україні майже не існує
Ні, не потрібно передчасно хвилюватися — ОВДП, найулюбленіший, мабуть, тому що ледь не єдиний інструмент зі світу цінних паперів, який іще доступний українцям, держава регулярно обслуговує, а завдяки союзникам курс гривні і досі якось тримається, тож ті, хто готовий давати в борг державі, цього року мали змогу заробити, у середньому, 16% річних, що, власне, гарний результат, якби не одне але…
Ось уявіть, що колись ви інвестували в ОВДП значну суму грошей, нехай декілька мільйонів гривень, і настав час погашення. Проблем жодних — держава все виплатила, банк отримав, гроші ваші, але постає питання, що з ними робити далі? ... Тож, уявивши собі подібну чудову перспективу, зрештою ви себе запитаєте — а для чого такі страждання, може, краще знову все реінвестувати в ОВДП, до наступного погашення, може, ще раз пощастить, а там видно буде…
Так що ж, усе-таки, робити з вільними грошима, крім того, що купувати валюту і ховати під матрац? Не думав, що колись таке писатиму, але оглядаючи інвестиційні можливості, які на сьогодні існують в Україні, виходить, що найпривабливішим інструментом для тих, хто хоче заробити, стають криптовалюти. Не сприймайте це, будь ласка, як рекомендацію моментально купити «на всі». Але придивитися і розібратися точно варто. Ризик, вочевидь, чималий, але, на мій погляд, не більше, ніж при інвестиціях в ОВДП чи нерухомість. Водночас є і переваги — популярні криптовалюти ліквідні і легко можуть мандрувати з вами по всьому світу, а що не кажіть — ліквідність і свобода пересування це велика сила. Упевнений, що ті, хто до війни і введення обмежень устиг переказати гроші за кордон, інвестувати в S&P 500 і за ці чотири роки подвоїти свій капітал, зможуть це легко підтвердити.
а от з цим висновком не згоден - ризик криптовалют набагато більший, ніж в ОВДП... принцип криптовалют поки не відрізняється від класичної піраміди - все це працює, коли йде постійних притік нових інвесторів. але враховуючи масштаб, запас міцності ще є...
Минулого тижня ми обговорювали непросту долю українського інвестора, який через неможливість вивести гроші з країни змушений тримати їх під матрацом або інвестувати в ризикові та неліквідні активи на зразок ОВДП, нерухомості чи землі. У тих завбачливих людей, які встигли переказати кошти на іноземні рахунки, поки це було офіційно дозволено, таких проблем немає — перед ними відкритий увесь світ фінансових інструментів, але турбот від цього не менше, адже свобода вибору та розмаїття доступних варіантів теж додають неабияких складнощів у наше бентежне життя
теж не розумію скептицизму автора по відношенню до землю. як на мене, один з найменш ризикованих активів в наш буремний час. там, далеко не всі й на форумі з цим згідні, але потроху процес йде
Мабуть, найпопулярнішим запитанням, яке інвестори сьогодні задають самі собі й одне одному, розглядаючи графіки індексів, більшість із яких за останні п’ять років виросли в півтора-два рази — чи бульбашка вже надулася і скоро лусне, чи є можливість ще трохи почекати і чимало заробити?
Саме так — чимало — бо саме останні стадії надування бульбашки супроводжувані найбільш ірраціональною поведінкою інвесторів, які дмуть на повну силу легень, без жодних сумнівів, роздумів та страху.
Одразу ж мушу сказати, що ніхто у світі не знає, коли саме ринок досягне максимуму чи мінімуму, тож прямої відповіді на запитання про бульбашку ви навряд чи від когось дочекаєтеся, принаймні, не від людей, які цінують свою професійну репутацію. Але ніщо не заважає нам оцінити, які сьогодні є «за» та «проти» інвестицій у ринок акцій, передусім американський.
Ні для кого не секрет, що фантастичне зростання останніх років пов’язане з розвитком технології штучного інтелекту (АІ) і надією людства, в цілому, і інвесторів, зокрема, що вона змінить світ і дасть змогу на цьому добре заробити. Подібне колись відбувалося з будівництвом залізниць, винаходом електрики та створенням інтернету. Чим же гірше АІ? Думаю, що на сьогоднішній день ні в кого немає сумнівів, що штучний інтелект — це справді революція, яка вже почала змінювати світ і продовжить це робити протягом наступних років.
Що ж робити? Варіантів, як завжди, декілька, а вибирати вам. Перший, для відчайдушно хоробрих: умовити себе, що ми лише на початку ери АІ та «цього разу все буде інакше», як переконують людство деякі коментатори і навіть упливові інвестори, і чекати подальшого зростання цін на акції технологічних компаній, аж «до небес». Не здивуюся, якщо зростання триватиме, ринок летітиме вгору ще деякий час і багатьом удасться гарно в цьому польоті заробити. Головне, щоб потім вистачило сил і часу катапультуватися, бо під час швидкого злету, на космічних швидкостях, жадібність іноді добряче притискає до крісла.
Якщо ж у вас немає планів доєднатися до загону космонавтів, то саме час згадати про «захисні» активи — золото; можливо, срібло, співвідношення ціни якого до золота все ще значно менше за історичні середні значення; короткострокові облігації інвестиційного класу; не виключено, що й акції американських компаній, які представляють консервативні галузі та платять гарний дивіденд; акції компаній з інших розвинутих ринків, які, у середньому, на 30−45% дешевші за американські. Можливо, трохи криптовалют, але тільки, якщо дуже хочеться додати яскравих барв у ваше життя, бо, на відміну від «внутрішньоукраїнських» інвесторів, у грошей за кордоном немає обмежень і весь широкий спектр активів до ваших послуг. Не знаю, чи все я перелічив, але думаю, що і цього досить, щоб ваші гроші працювали, а ви могли спокійно спати вночі, хоча б у перервах між повітряними тривогами.
з приводу інвестицій в золото - золото теж увійшло в колію цінового раллі й встановлює один рекорд за рекордом. напевне висновок такий же, як й раніше - диверсифікація, не вкладатися в щось одне, які б здобутки не обіцяли.
Читаю новини — і раптом: Ілон більше не перший багач світу. Тепер найбагатша людина у світі — Ларрі Еллісон
Йому 81 рік, його статки $393 млрд. Людина, яка не будує ракети, не пише твітів і не веде шоу, а просто володіє 40% Oracle. А Oracle якраз підписала контракти на $455 млрд, включно з OpenAI — і її акції злетіли на 40%. Це найбільше зростання з 1992 року. Ну а коли в тебе 40% компанії — ти або держава, або Еллісон.
Це не метафора. Це амбіційний проєкт Stargate від OpenAI, Oracle та SoftBank вартістю до $500 млрд — мережа гігантських дата-центрів для ШІ, переважно в Техасі та інших штатах США.
І поки ці дата-центри ростуть із техаського пилу, Еллісон паралельно купує собі місце в майбутньому Оксфорді. У 2023−2024 він: — відкрив Ellison Institute of Technology — кампус на 300 000 м², що коштувало £1.3 млрд, дизайн від Нормана Фостера — це легендарний британський архітектор, він проєктував Apple Park і лондонський хмарочоса 30 St Mary Axe.
— купив штаб-квартиру в Лондоні за £162 млн
— щороку фінансує 20 повних стипендій для студентів Оксфорду
— інвестує $153 млн у вакцини, клімат, AI
— і навіть викупив паб Eagle and Child, де колись сиділи Толкін і К.С. Льюїс — тепер це буде центр для науковців і стартаперів.
І ще цікаві факти про Елісона, він виділив:
— $800 млн — на благодійність
— $200 млн — на онкологічний центр
— $375 млн — на фонд Тоні Блера
— мав шість шлюбів, має яхту з баскетбольним майданчиком, займається бодісерфінгом, купував особистий політ на винищувачах з сином
— і вклав сотні мільйонів у дослідження старіння — бо смерть для нього — «дурний концепт»
До речі, Ларрі - єврей, і не просто за походженням. Він відкрито підтримує Ізраїль, вкладає мільйони в медицину, дослідження старіння і онкології. Як справжній єврей, серйозно налаштувався жити до 120 — і бюджети у нього на це відповідні. Не просто багатий, а ще й з планом.
Він не просто хоче бути найбагатшим. Він хоче бути найдовше найбагатшим. І, схоже, у нього є план.
дивлячись на його фото, схоже інвестиції в дослідження старіння дають ефект, якщо рахунок йде на сотні мільйонів доларів
Сьогодні день освітянина, з чим їх і вітаємо! Влада навіть заговорила регулярно про підняття зарплат з наступного року, а коли вже навіть освітянам піднімають зарплати, то неминуча серйозна інфляція, як правило поступово на % не менший за підняття. В результаті кількість хлібин, які можна купити на середню зарплату, залишається на диво сталою величиною. Ще раз вітаю тих хто вчить і тим більше навчив чогось корисного і доброго. І зовсім не вітаю тих, хто любить зокрема на цьому форумі, поучувати та давати оцінки.
удивительно, что в конечном итоге можно купить не больше хлеба, чем его произвели, независимо от того, какие будут цифры зарплаты или на ценнике на то она и средняя зарплата
Якщо би реальна середня зарплата зросла та ще і у порівнянні із сусідами, то хліба би, напевно, купляли ще менше, а більше морепродуктів та інших смаколиків. Але якраз цього в середньому нема, тому і внутрішня структура споживання незначно змінюється і всі ці "підняття" мало що дають у кінцевому підсумку.
Shaman Треба і піднімати, і підвищувати вимоги до абітурієнтів педВНЗ. Зараз в пед йдуть сільські трієшники, щоб отримати хоч якийсь верхній диплом. Когось змушують потім відпрацювати в освіті 5 обовʼязкових років. Ясна справа що мотивації там жодної нема
якщо коротко, то питання, за рахунок чого підвищення. якщо за рахунок збільшення надходжень бюджету, чи перерозподілу витрат - це одне. якщо за рахунок збільшення держборгу - то це це зовсім інше, це популізм й власне підґрунтя для інфляції.
й спочатку підвищення престижу професії. а там й вимоги автоматично збільшаться за умови збільшення конкурсу.