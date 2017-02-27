RSS
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 22:03

Так і не дочекалась 4 000долярчиків)))

  Ой+ написав:Медіана зарплата зараз 12.5 тис., що вдвічі нижче середньої
Моя не витримала такого меду і... 1,5міс тому, як звільнилась!
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 23:01

  Успіх написав:
  Ой+ написав:Медіана зарплата зараз 12.5 тис., що вдвічі нижче середньої
Моя не витримала такого меду і... 1,5міс тому, як звільнилась!

Зарплата 4000$ на місяць для вчителя це вже не мед?
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 23:22

  UA написав:
  Успіх написав:
  Ой+ написав:Медіана зарплата зараз 12.5 тис., що вдвічі нижче середньої
Моя не витримала такого меду і... 1,5міс тому, як звільнилась!

Зарплата 4000$ на місяць для вчителя це вже не мед?

Доллар нынче уже не тот. Для учителя ещё два года назад минималка была 4к евро. 12.5к медианная, как я понял, тоже в евро. Ведь Україна це Європа.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 10:52

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇

Що нині вигідніше: переводити заощадження у валюту, продавати чи купувати
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 11:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

наче очевидні речі, але треба час від часу їх повторювати
Розподіляти вигідніше, ніж створювати
для доступу до статті потрібно ввести email
Випадково натрапив на «Національне дослідження мільйонерів», яке проводить у США компанія Ramsey Solutions. Воно про те, як мільйонери заробили свої статки, і хоч мова про Америку, все одно цікаво

Вважається, що найшвидший та найпевніший шлях до грошей — це власна справа. Може й так, але, по-перше, не у всіх до цього є хист і бажання. По-друге, як правило, подібні висновки ми робимо з огляду на успіхи відомих бізнесменів і ніхто не рахує тих, хто все втратив. Насправді ж, лише половині компаній вдається проіснувати більше п’яти років і тільки третині більше десяти. І це в США, де підприємництво — це свята святих і підтримується та заохочується суспільством та державою. Думаю, що в Україні частка неуспішних бізнесів більше, хоча б з огляду на те, що ризики набагато вище. По-третє, за даними американської статистики, доходи найманих працівників з вищою освітою, на кшталт інженерів чи бухгалтерів, перевищують середні доходи підприємців. Не впевнений, що в Україні все так само, але ризикну припустити, що доходи найманих професіоналів в гарних міжнародних та українських компаніях легко конкурують з середніми доходами підприємців.

Де ж взяти «перший мільйон»? Переважна більшість (79%) опитаних мільйонерів в США взагалі не отримали ніякої спадщини. З тих 21%, кому родичі все ж таки щось залишили, лише 3% отримали один мільйон доларів або більше. Думаю, що у нас ситуація схожа. Заможні комуністи, комсомольці та цеховики теж щось залишили своїм дітям, але більшість заробляла самостійно.

Цікаво, що жоден з опитаних не вказав, що йому вдалося розбагатіти швидко і завдяки якійсь унікальній можливості, що принесла нечувані прибутки. Ні, запорукою успіху стало саме системне інвестування в гарно диверсифікований портфель активів. Отже, міфи про юних геніїв-мільйонерів та мільярдерів, що бачать крізь стіни інвестиційного світу і створюють супералгоритми для заробітку на біржі, потрохи розвіюються.

Ще один цікавий факт — багаті люди мають непогану освіту: 88% мільйонерів закінчили коледжі, порівняно з 38% населення, в цілому. 52% мільйонерів, які брали участь у дослідженні, мають ступінь магістра або доктора, що теж вище загальнонаціонального рівня в 13%. Але цікаво, що дві третини мільйонерів закінчили державні навчальні заклади, і лише 8% - відомі престижні школи. В цьому ми з американцями схожі, адже престижних університетів в Україні немає, хіба що вони самі себе такими вважають, тож і елітних випускників теж. Але, як бачите, в цілому, при накопиченні капіталу освіта грає велику роль, принаймні, кореляція кількості багатих та освічених дуже висока.

Але скільки б ви не заробляли, згубна звичка розкидатися грошима може стати на перешкоді багатству. Навіть, коли мільйонерам більше не потрібно турбуватися про гроші, вони все одно обережно ставляться до своїх витрат. 94% відсотки опитаних відзначили, що вони витрачають менше, ніж заробляють...

у висновку більше жарту, але на жаль поки жарт сумний... так й живемо, й рухаємося далі 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9982
З нами з: 29.09.19
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1658 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
