Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:27
барабашов написав:Системно и долго это закончится крахом
И как импорт туда где эти электрички покупают - так таможенные пошлины решают и их не от 1го евро или доллара будут считать, а от цены защищаемого внутреннего производителя
Тока пока не ясно чьим крахом....
Как показала практика - таможенные пошлины в странах с импотентным руководством - не особо то и решают..
Німеччина - промвиробництво (серпень)
м/м = -4.3% (очік. -1% / раніше +1.3%)
р/р = -3.9% (очік. -0.9% / раніше +1.5%)
максимальне за 3 роки падіння промвиробництва в Німеччині
И это все при космическом росте производства Рейнмиталов
dimo_0n
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:35
Shaman написав:
варіант від повної заборони ввезення до такого рівня податків, що імпорт буде дорожчий від місцевого виробника - ні?
Ні. Бо не все можуть місцеві. Тайвань з чипами - далеко....
ПОмятаєте як маленький кораблик, що застряг у канальчику на тиждень - привів до зупинкі виробництв скрізь? Машинки стояли та чекали чипи... Всього тиждень навів шороху на весь всесвіт з збитками десь у 200млрд... Все зараз працює "з коліс". Логістика - одна з слабких ланок. А якщо плавати в обхід "коротких маршрутів" - ценна логістики зростає міттєво.
Вважаю, що зараз до сраки що там хто виробляє. Контроль над вузкими місцямі поставок, які залучені в глобальну логістику - це буде головне на наступні 10-20 років.
dimo_0n
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:43
Shaman написав:
як мені подобаються ті люди, які агітують за тих, хто порушує економічні правила, й щиро вважає, що інші мають їх притримуватися
вам же написало, але схоже незрозуміло. за потреби розвинені країни або самі відновлять виробництво, або куплять в інших країнах - Мексика, В'єтнам, та ж Індія. а от куди Китай продасть всю свою продукцію в цьому випадку - питання риторичне.
Таке враження, наче ви читаєте кириличні символи, а бачите при цьому х*р.
Дайте цитату, де я агитую за порушення економічних правил (і взагалі, а це хіба заборонено, чи у вас дуже болить за власників німецької автотрійки?).
Допис був у контексті розмови про те, що Китай зарано списувати.
Про "відновлять виробництво". А коли це зроблять? Коли цей час настане? Є достатня кількість виробництв, фабрик, заводів і, головне, працівників, щоб труси, шурупи, посуд, взуття почали виробляти в Бельгії, наприклад? Абсолютна більшість товарів легкої промисловості в Україні - китайські, навіть від "українських" марок/виробників. Коли в нас буде вже все українське? Після мілліарду дерев, чи до?
whois2010
