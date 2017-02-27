RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11973119741197511976
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 10:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  барабашов написав:Системно и долго это закончится крахом.
И как импорт туда где эти электрички покупают - так таможенные пошлины решают и их не от 1го евро или доллара будут считать, а от цены защищаемого внутреннего производителя.

Тока пока не ясно чьим крахом....
Как показала практика - таможенные пошлины в странах с импотентным руководством - не особо то и решают..

Німеччина - промвиробництво (серпень)
м/м = -4.3% (очік. -1% / раніше +1.3%) 
р/р = -3.9% (очік. -0.9% / раніше +1.5%)
максимальне за 3 роки падіння промвиробництва в Німеччині

И это все при космическом росте производства Рейнмиталов :wink:
dimo_0n
 
Повідомлень: 594
З нами з: 21.10.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 10:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:варіант від повної заборони ввезення до такого рівня податків, що імпорт буде дорожчий від місцевого виробника - ні?

Ні. Бо не все можуть місцеві. Тайвань з чипами - далеко....
ПОмятаєте як маленький кораблик, що застряг у канальчику на тиждень - привів до зупинкі виробництв скрізь? Машинки стояли та чекали чипи... Всього тиждень навів шороху на весь всесвіт з збитками десь у 200млрд... Все зараз працює "з коліс". Логістика - одна з слабких ланок. А якщо плавати в обхід "коротких маршрутів" - ценна логістики зростає міттєво.

Вважаю, що зараз до сраки що там хто виробляє. Контроль над вузкими місцямі поставок, які залучені в глобальну логістику - це буде головне на наступні 10-20 років.
dimo_0n
 
Повідомлень: 594
З нами з: 21.10.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 10:43

  Shaman написав:як мені подобаються ті люди, які агітують за тих, хто порушує економічні правила, й щиро вважає, що інші мають їх притримуватися :lol:
вам же написало, але схоже незрозуміло. за потреби розвинені країни або самі відновлять виробництво, або куплять в інших країнах - Мексика, В'єтнам, та ж Індія. а от куди Китай продасть всю свою продукцію в цьому випадку - питання риторичне.


Таке враження, наче ви читаєте кириличні символи, а бачите при цьому х*р.
Дайте цитату, де я агитую за порушення економічних правил (і взагалі, а це хіба заборонено, чи у вас дуже болить за власників німецької автотрійки?).
Допис був у контексті розмови про те, що Китай зарано списувати.
Про "відновлять виробництво". А коли це зроблять? Коли цей час настане? Є достатня кількість виробництв, фабрик, заводів і, головне, працівників, щоб труси, шурупи, посуд, взуття почали виробляти в Бельгії, наприклад? Абсолютна більшість товарів легкої промисловості в Україні - китайські, навіть від "українських" марок/виробників. Коли в нас буде вже все українське? Після мілліарду дерев, чи до?
whois2010
 
Повідомлень: 1016
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
1
2
  #<1 ... 11973119741197511976
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: whois2010 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3634, 3635, 3636
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
36356 38019718
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 жов, 2025 16:14
airmax78
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 213, 214, 215
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2142 13554811
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 сер, 2025 11:59
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23510278
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.