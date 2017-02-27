|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:27
барабашов написав:Системно и долго это закончится крахом
.
И как импорт туда где эти электрички покупают - так таможенные пошлины решают и их не от 1го евро или доллара будут считать, а от цены защищаемого внутреннего производителя
.
Тока пока не ясно чьим крахом....
Как показала практика - таможенные пошлины в странах с импотентным руководством - не особо то и решают..
Німеччина - промвиробництво (серпень)
м/м = -4.3% (очік. -1% / раніше +1.3%)
р/р = -3.9% (очік. -0.9% / раніше +1.5%)
максимальне за 3 роки падіння промвиробництва в Німеччині
И это все при космическом росте производства Рейнмиталов
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 596
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:35
Shaman написав:
варіант від повної заборони ввезення до такого рівня податків, що імпорт буде дорожчий від місцевого виробника - ні?
Ні. Бо не все можуть місцеві. Тайвань з чипами - далеко....
ПОмятаєте як маленький кораблик, що застряг у канальчику на тиждень - привів до зупинкі виробництв скрізь? Машинки стояли та чекали чипи... Всього тиждень навів шороху на весь всесвіт з збитками десь у 200млрд... Все зараз працює "з коліс". Логістика - одна з слабких ланок. А якщо плавати в обхід "коротких маршрутів" - ценна логістики зростає міттєво.
Вважаю, що зараз до сраки що там хто виробляє. Контроль над вузкими місцямі поставок, які залучені в глобальну логістику - це буде головне на наступні 10-20 років.
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 596
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:43
Shaman написав:
як мені подобаються ті люди, які агітують за тих, хто порушує економічні правила, й щиро вважає, що інші мають їх притримуватися
вам же написало, але схоже незрозуміло. за потреби розвинені країни або самі відновлять виробництво, або куплять в інших країнах - Мексика, В'єтнам, та ж Індія. а от куди Китай продасть всю свою продукцію в цьому випадку - питання риторичне.
Таке враження, наче ви читаєте кириличні символи, а бачите при цьому х*р в кращому випадку.
Дайте цитату, де я агітую за порушення економічних правил (навіть якщо так, хіба заборонено? Китайські автовиробники мабуть дуже уважно читають форум, на якому залишилося 20 дописувачів)) чи у вас дуже болить за власників німецької автотрійки?). Авто по одному євро будуть продавати в рамках акції протягом одного року. Не РРЦ, а такі умови акції/знижки від виробника. Це порушення?
Допис був у контексті розмови про те, що Китай зарано списувати.
Про "відновлять виробництво". А коли це зроблять? Коли цей час настане? Є достатня кількість виробництв, фабрик, заводів і, головне, працівників, щоб труси, шурупи, посуд, взуття почали виробляти в Бельгії, наприклад? Абсолютна більшість товарів легкої промисловості в Україні - китайські, навіть від "українських" марок/виробників. Коли в нас буде вже все українське? Після мілліарду дерев, чи до?
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 1017
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Чет 09 жов, 2025 13:06
dimo_0n написав: Shaman написав:
варіант від повної заборони ввезення до такого рівня податків, що імпорт буде дорожчий від місцевого виробника - ні?
Ні. Бо не все можуть місцеві. Тайвань з чипами
- далеко....
ПОмятаєте як маленький кораблик, що застряг у канальчику на тиждень - привів до зупинкі виробництв скрізь? Машинки стояли та чекали чипи... Всього тиждень навів шороху на весь всесвіт з збитками десь у 200млрд... Все зараз працює "з коліс". Логістика - одна з слабких ланок. А якщо плавати в обхід "коротких маршрутів" - ценна логістики зростає міттєво.
Вважаю, що зараз до сраки що там хто виробляє. Контроль над вузкими місцямі поставок, які залучені в глобальну логістику - це буде головне на наступні 10-20 років.
але найсучасніші тайванські чіпи потрапляють до США та Європи, а в Китай - ні
. та й взагалі Тайвань робить чіпи завдяки європейським та американським технологіям.
логістика важлива, але ви надто все спрощуєте. як показують ті ж чіпи - головне, кооперація, у що Захід вміє - а Китай ні...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10016
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 783 раз.
- Подякували: 1658 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Чет 09 жов, 2025 13:13
whois2010 написав: Shaman написав:
як мені подобаються ті люди, які агітують за тих, хто порушує економічні правила, й щиро вважає, що інші мають їх притримуватися
вам же написало, але схоже незрозуміло. за потреби розвинені країни або самі відновлять виробництво, або куплять в інших країнах - Мексика, В'єтнам, та ж Індія. а от куди Китай продасть всю свою продукцію в цьому випадку - питання риторичне.
Таке враження, наче ви читаєте кириличні символи, а бачите при цьому х*р в кращому випадку.
Дайте цитату, де я агітую за порушення економічних правил (навіть якщо так, хіба заборонено? Китайські автовиробники мабуть дуже уважно читають форум, на якому залишилося 20 дописувачів)) чи у вас дуже болить за власників німецької автотрійки?). Авто по одному євро будуть продавати в рамках акції протягом одного року. Не РРЦ, а такі умови акції/знижки від виробника. Це порушення?
Допис був у контексті розмови про те, що Китай зарано списувати.
Про "відновлять виробництво". А коли це зроблять? Коли цей час настане? Є достатня кількість виробництв, фабрик, заводів і, головне, працівників, щоб труси, шурупи, посуд, взуття почали виробляти в Бельгії, наприклад? Абсолютна більшість товарів легкої промисловості в Україні - китайські, навіть від "українських" марок/виробників. Коли в нас буде вже все українське? Після мілліарду дерев, чи до?
коли я читаю деякі дописи, то бачу "х*р" на місці дописувача
поки Китай співпрацюєте з Заходом, то рано списувати. а як тільки почне конфліктувати (а до цього йде) - то можна починати. ще раз - Заходу набагато простіше знайти заміну виробнику, ніж Китаю знайти нових покупців. Китай виробляє набагато більше, ніж може спожити - й це міна сповільненої дії. й не забувайте про обмін продукції на фантіки...
китайські продавці можуть пропонувати будь-які акції - до моменту заборони державою або пошлиною в дві вартості авто. неринково? так, але й продавати за 1 євро за рахунок державних субсидій - теж неринково. це гіпотетичний приклад, але...
а працівників загалом в країнах третього світу багато, не Китаєм єдиним. Китай піднявся лише завдяки співпраці з Заходом, й дуже здивується, якщо почне вважати, що лише завдяки своїм зусиллям.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10016
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 783 раз.
- Подякували: 1658 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Чет 09 жов, 2025 14:33
whois2010 написав:
То на ціннику і напишуть "вартість 1 євро + податок від вашої влади". Для покупця це буде все одно дешевше електричних німців. Протриматися рік головне
Ну так розмір "податку від ващої влади" будуть визначати саме німці
Вони собі погано не зроблять.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 2332
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 638 раз.
- Подякували: 674 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|36356
|38021137
|
|
|2142
|13554939
|
|
|7978
|23510475
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|