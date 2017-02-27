RSS
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 10:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  барабашов написав:Системно и долго это закончится крахом.
И как импорт туда где эти электрички покупают - так таможенные пошлины решают и их не от 1го евро или доллара будут считать, а от цены защищаемого внутреннего производителя.

Тока пока не ясно чьим крахом....
Как показала практика - таможенные пошлины в странах с импотентным руководством - не особо то и решают..

Німеччина - промвиробництво (серпень)
м/м = -4.3% (очік. -1% / раніше +1.3%) 
р/р = -3.9% (очік. -0.9% / раніше +1.5%)
максимальне за 3 роки падіння промвиробництва в Німеччині

И это все при космическом росте производства Рейнмиталов :wink:
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 10:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:варіант від повної заборони ввезення до такого рівня податків, що імпорт буде дорожчий від місцевого виробника - ні?

Ні. Бо не все можуть місцеві. Тайвань з чипами - далеко....
ПОмятаєте як маленький кораблик, що застряг у канальчику на тиждень - привів до зупинкі виробництв скрізь? Машинки стояли та чекали чипи... Всього тиждень навів шороху на весь всесвіт з збитками десь у 200млрд... Все зараз працює "з коліс". Логістика - одна з слабких ланок. А якщо плавати в обхід "коротких маршрутів" - ценна логістики зростає міттєво.

Вважаю, що зараз до сраки що там хто виробляє. Контроль над вузкими місцямі поставок, які залучені в глобальну логістику - це буде головне на наступні 10-20 років.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 10:43

  Shaman написав:як мені подобаються ті люди, які агітують за тих, хто порушує економічні правила, й щиро вважає, що інші мають їх притримуватися :lol:
вам же написало, але схоже незрозуміло. за потреби розвинені країни або самі відновлять виробництво, або куплять в інших країнах - Мексика, В'єтнам, та ж Індія. а от куди Китай продасть всю свою продукцію в цьому випадку - питання риторичне.


Таке враження, наче ви читаєте кириличні символи, а бачите при цьому х*р в кращому випадку.
Дайте цитату, де я агітую за порушення економічних правил (навіть якщо так, хіба заборонено? Китайські автовиробники мабуть дуже уважно читають форум, на якому залишилося 20 дописувачів)) чи у вас дуже болить за власників німецької автотрійки?). Авто по одному євро будуть продавати в рамках акції протягом одного року. Не РРЦ, а такі умови акції/знижки від виробника. Це порушення?
Допис був у контексті розмови про те, що Китай зарано списувати.
Про "відновлять виробництво". А коли це зроблять? Коли цей час настане? Є достатня кількість виробництв, фабрик, заводів і, головне, працівників, щоб труси, шурупи, посуд, взуття почали виробляти в Бельгії, наприклад? Абсолютна більшість товарів легкої промисловості в Україні - китайські, навіть від "українських" марок/виробників. Коли в нас буде вже все українське? Після мілліарду дерев, чи до?
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 13:06

  dimo_0n написав:
  Shaman написав:варіант від повної заборони ввезення до такого рівня податків, що імпорт буде дорожчий від місцевого виробника - ні?

Ні. Бо не все можуть місцеві. Тайвань з чипами - далеко....
ПОмятаєте як маленький кораблик, що застряг у канальчику на тиждень - привів до зупинкі виробництв скрізь? Машинки стояли та чекали чипи... Всього тиждень навів шороху на весь всесвіт з збитками десь у 200млрд... Все зараз працює "з коліс". Логістика - одна з слабких ланок. А якщо плавати в обхід "коротких маршрутів" - ценна логістики зростає міттєво.

Вважаю, що зараз до сраки що там хто виробляє. Контроль над вузкими місцямі поставок, які залучені в глобальну логістику - це буде головне на наступні 10-20 років.

але найсучасніші тайванські чіпи потрапляють до США та Європи, а в Китай - ні ;). та й взагалі Тайвань робить чіпи завдяки європейським та американським технологіям.

логістика важлива, але ви надто все спрощуєте. як показують ті ж чіпи - головне, кооперація, у що Захід вміє - а Китай ні...
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 13:13

  whois2010 написав:
  Shaman написав:як мені подобаються ті люди, які агітують за тих, хто порушує економічні правила, й щиро вважає, що інші мають їх притримуватися :lol:
вам же написало, але схоже незрозуміло. за потреби розвинені країни або самі відновлять виробництво, або куплять в інших країнах - Мексика, В'єтнам, та ж Індія. а от куди Китай продасть всю свою продукцію в цьому випадку - питання риторичне.


Таке враження, наче ви читаєте кириличні символи, а бачите при цьому х*р в кращому випадку.
Дайте цитату, де я агітую за порушення економічних правил (навіть якщо так, хіба заборонено? Китайські автовиробники мабуть дуже уважно читають форум, на якому залишилося 20 дописувачів)) чи у вас дуже болить за власників німецької автотрійки?). Авто по одному євро будуть продавати в рамках акції протягом одного року. Не РРЦ, а такі умови акції/знижки від виробника. Це порушення?
Допис був у контексті розмови про те, що Китай зарано списувати.
Про "відновлять виробництво". А коли це зроблять? Коли цей час настане? Є достатня кількість виробництв, фабрик, заводів і, головне, працівників, щоб труси, шурупи, посуд, взуття почали виробляти в Бельгії, наприклад? Абсолютна більшість товарів легкої промисловості в Україні - китайські, навіть від "українських" марок/виробників. Коли в нас буде вже все українське? Після мілліарду дерев, чи до?

коли я читаю деякі дописи, то бачу "х*р" на місці дописувача ;)

поки Китай співпрацюєте з Заходом, то рано списувати. а як тільки почне конфліктувати (а до цього йде) - то можна починати. ще раз - Заходу набагато простіше знайти заміну виробнику, ніж Китаю знайти нових покупців. Китай виробляє набагато більше, ніж може спожити - й це міна сповільненої дії. й не забувайте про обмін продукції на фантіки... 8)

китайські продавці можуть пропонувати будь-які акції - до моменту заборони державою або пошлиною в дві вартості авто. неринково? так, але й продавати за 1 євро за рахунок державних субсидій - теж неринково. це гіпотетичний приклад, але...

а працівників загалом в країнах третього світу багато, не Китаєм єдиним. Китай піднявся лише завдяки співпраці з Заходом, й дуже здивується, якщо почне вважати, що лише завдяки своїм зусиллям.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:33

  whois2010 написав:То на ціннику і напишуть "вартість 1 євро + податок від вашої влади". Для покупця це буде все одно дешевше електричних німців. Протриматися рік головне

Ну так розмір "податку від ващої влади" будуть визначати саме німці :)
Вони собі погано не зроблять.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 16:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:але найсучасніші тайванські чіпи потрапляють до США та Європи, а в Китай - ні

Да-да, тока выглядит оно как то вовсе наоборот в реальном мире
https://forbes.ua/ru/news/kitay-kupue-c ... 2024-18512

Китай давно в топе переработки кучи сырья, без которого весь шарик становится на ручник. Например Кобальт - примерно 2/3 перерабатывается в Китае. 2021 год, когда спрос на батарейки подскочил - цена на сульфат кобальта стрельнула. И это при том, что в земле металла - достаточно, и его добыча - дело не хитрое в Африках руками детей.

Мир действительно - сложнее. Это единственное с чем я согласен из ващего месаджа.






  Shaman написав:Заходу набагато простіше знайти заміну виробнику, ніж Китаю знайти нових покупців. Китай виробляє набагато більше, ніж може спожити - й це міна сповільненої дії.

Как оказалось - Европам тоже тяжело найти новых покупателей... Иначе объясните почему промка сокращается в ЕС?
Падение промышленного производства в Европе связано с рядом долгосрочных и краткосрочных факторов.
Основные факторы спада:

1)Потеря конкурентоспособности:
Европа начала терять позиции по сравнению с США и странами Азии ещё 5–10 лет назад.
Высокие издержки на энергию, рабочую силу и экологические стандарты делают европейскую продукцию менее конкурентоспособной.

2)Политизация экономики:
Санкционная политика, особенно в отношении России, привела к росту цен на энергоносители и нарушению логистических цепочек.
Вмешательство политических решений в экономические процессы усугубило структурные проблемы.

3)Снижение инвестиций:

Из-за нестабильности и неопределённости бизнес стал осторожнее, что тормозит модернизацию и расширение производств.

4)Проблемы с спросом:
Замедление роста потребления внутри ЕС и снижение экспортного спроса, особенно со стороны Китая и развивающихся стран.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 17:20

  dimo_0n написав:
  Shaman написав:але найсучасніші тайванські чіпи потрапляють до США та Європи, а в Китай - ні

Да-да, тока выглядит оно как то вовсе наоборот в реальном мире
https://forbes.ua/ru/news/kitay-kupue-c ... 2024-18512

навпаки що? в Китай сучасні чіпи не потрапляють. де виробляють їх Nvidia? знову на Тайвані? ;)
Китай давно в топе переработки кучи сырья, без которого весь шарик становится на ручник. Например Кобальт - примерно 2/3 перерабатывается в Китае. 2021 год, когда спрос на батарейки подскочил - цена на сульфат кобальта стрельнула. И это при том, что в земле металла - достаточно, и его добыча - дело не хитрое в Африках руками детей.

Мир действительно - сложнее. Это единственное с чем я согласен из ващего месаджа.

так, Китай завдяки демпінгу зайняв домінуючі позиції. але ж самі пишете - сировини достатньо - треба лише розгорнути заводи. гадаю, саме цим розвинені країни й займаються. можете не погоджуватися, але заперечити нічого не можете 8)
  Shaman написав:Заходу набагато простіше знайти заміну виробнику, ніж Китаю знайти нових покупців. Китай виробляє набагато більше, ніж може спожити - й це міна сповільненої дії.

Как оказалось - Европам тоже тяжело найти новых покупателей... Иначе объясните почему промка сокращается в ЕС?
а можете скажете, звідки цитата? бо російський сморід відчувається...

так проблеми є - дорогі енергоносії, бюрократія, високі екологічні вимоги - й демпінг зі сторони Китаю. один з варіантів - починати споживати власне виробництво. дорожче, але надійніше 8)
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 17:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

купил чуть-чуть доларов https://ibb.co/7tygbxZn настолько свежие и хрустящие что липнут один к одному, мало того с номерами по порядку ... инфляция долара не за горам, они включили печатн. станок ... как тут иногда пишут о ужас ужас :) я прям испугался и решил переходить на евро - шутка :)
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 17:49

  dimo_0n написав:
  Shaman написав:варіант від повної заборони ввезення до такого рівня податків, що імпорт буде дорожчий від місцевого виробника - ні?

Ні. Бо не все можуть місцеві. Тайвань з чипами - далеко....
ПОмятаєте як маленький кораблик, що застряг у канальчику на тиждень - привів до зупинкі виробництв скрізь? Машинки стояли та чекали чипи... Всього тиждень навів шороху на весь всесвіт з збитками десь у 200млрд... Все зараз працює "з коліс". Логістика - одна з слабких ланок. А якщо плавати в обхід "коротких маршрутів" - ценна логістики зростає міттєво.

Вважаю, що зараз до сраки що там хто виробляє. Контроль над вузкими місцямі поставок, які залучені в глобальну логістику - це буде головне на наступні 10-20 років.

як рано пішов оффтоп,а я його підтримав, а ще навіть не пятниця :) москалі показали що можна воювати тож авіаносна група США зробить будь де потрібний коридор потрібної ширини :roll: Про хуситів не пишіть , вони нікого там не турбують особливо .
Востаннє редагувалось yama в Чет 09 жов, 2025 17:52, всього редагувалось 1 раз.
