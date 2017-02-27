|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 жов, 2025 17:50
yama написав:
настолько свежие и хрустящие что липнут один к одному, мало того с номерами по порядку ... инфляция долара не за горам, они включили печатн. станок
В каком смысле "включили"? Новые купюры кто-то переставал печатать? Как без печати заменять ветхие бумажки, постоянно выводимые из оборота.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6012
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 739 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Чет 09 жов, 2025 17:56
moveton написав: yama написав:
настолько свежие и хрустящие что липнут один к одному, мало того с номерами по порядку ... инфляция долара не за горам, они включили печатн. станок
В каком смысле "включили"? Новые купюры кто-то переставал печатать? Как без печати заменять ветхие бумажки, постоянно выводимые из оборота.
количество смайлов должно показать иронию, как и иронично весел стиль изложения
-
yama
-
-
- Повідомлень: 5329
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9228 раз.
- Подякували: 1071 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|36356
|38021401
|
|
|2142
|13555045
|
|
|7978
|23510654
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|