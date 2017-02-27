Додано: Пон 13 жов, 2025 11:09

dimo_0n написав: барабашов написав: Системно и долго это закончится крахом.

И как импорт туда где эти электрички покупают - так таможенные пошлины решают и их не от 1го евро или доллара будут считать, а от цены защищаемого внутреннего производителя. И как импорт туда где эти электрички покупают -

Тока пока не ясно чьим крахом....

Как показала практика - таможенные пошлины в странах с импотентным руководством - не особо то и решают..



Німеччина - промвиробництво (серпень)

м/м = -4.3% (очік. -1% / раніше +1.3%)

р/р = -3.9% (очік. -0.9% / раніше +1.5%)

максимальне за 3 роки падіння промвиробництва в Німеччині

И это все при космическом росте производства Рейнмиталов Тока пока не ясно чьим крахом....Как показала практика - таможенные пошлины в странах с импотентным руководством - не особо то и решают..И это все при космическом росте производства Рейнмиталов

- властивість опиратися змінам, що проявляється як у фізичних об'єктах (уповільнена зміна швидкості чи напрямку руху), так і в соціальних чи економічних процесах (повільна реакція на нові умови)., яка абсолютно не заперечує ту, яку навели ви (я її теж бачив у пресі)"Уряд Німеччини підвищив прогноз зростання економіки на 2025 рік до 0,2 відсотка з нульового, також прогнозуючи 1,3 відсотка у 2026 році та 1,4 відсотка у 2027-му. Про це повідомило міністерство економіки 8 жовтня. Відоство зазначило, що після двох років скорочення ВВП восени очікується легке покращення.Прогноз кращий за попередній, сформований міністерством Роберта Габека (Robert Habeck) у квітні 2025-го - коли зростання в 2025 взагалі не планувалося, а на 2026 рік прогнозували один відсоток. Своїм пріоритетним завданням уряд канцлера Фрідріха Мерца (Friedrich Merz) з моменту свого приходу до влади на початку травня визначив відродження економіки."можна проілюструвати 3-м законом Ньютона спроектованим в наші економічні реалії.Будя яка дія має рівноправну і протилежно направлену дію. Стосовно рівноправності - то тут можна дискутувати. А от напрям вектору - точно протилежний.Світ динамічний. не статичний. І це потрібно враховувати приймаючи будь-які рішення. Бо те рішення яке сьогодні в сьогоднішніх обставинах виглядає абсолютно логічним, завтра може виявитись хибним.Саме тому будь які ринки спочатку "відігрують" чутки, а потім приводять котирування до реальних значень, "заземляються".