whois2010 написав:Коли в нас буде вже все українське?
Коли Ви і такі крикуни як Ви відкриють хоча би одне хоча би малюсеньке виробництво.
Какое-то очень суровое условие. Может просто к Китаю присоединиться? Всё так и останется китайским, но заодно станет и украинским. И предприятия под управлением Компартии, а не нынешних воров, наверняка будут и местные открываться повеселее. И громкие патриоты массово покажут пример, как легко выучить и везде применять государственный китайский язык. Здорово же!
Це вже сбогодні був початок девальвації гривні в діапазон 42.5 - 43.0? Чи з понеділка знов відкатять до 41.5 41.5 був наш новий острівець стабільності "по 5", "по 8", "по 25-27", "по 37", "по 41.5"....
У вересні 2025 року інтервенції НБУ для стабілізації ринку знизились до 5 місячного мінімуму 2,29 млрд дол. Зниження відбулось за рахунок посилення пропозиції валюти (+17% до серпня) при більш повільному зростанню попиту (+7%), в результаті чого на міжбанку дефіцит валютних операцій досяг 10 місячного мінімуму 1,3 млрд дол. А от дефіцит готівкових операцій населення (382млн дол) та "додаткові" інтервенції НБУ (647 млн дол) залишаються на середньомісячних рівнях останніх шести місяців.
Просто глянувши на картинку, можна запропонувати таке: В кінці листопаду можна придивитись до купівлі валюти. До того часу можна користуватись гривневими інструментами. На наступний рік логічно буде перейти в діапазон 42+/43 грн за $. Чому логічно? Бо поточна гривнева дохідність у ОВДП все одно буде вища за зростання курсу, а для бюджету це допомога плюс помірний тиск на інфляцію. Знову ж таки, є резон переходити на новий рівень саме весною, коли попит на валюту менший. При такій стратегії корзину співвідношення валюта/гривня в ОВДП можна не змінювати. Нагадую, що де факто ринку як такого не існує. Як визначить НБУ - так і буде.
барабашов написав:Системно и долго это закончится крахом. И как импорт туда где эти электрички покупают - так таможенные пошлины решают и их не от 1го евро или доллара будут считать, а от цены защищаемого внутреннего производителя.
Тока пока не ясно чьим крахом.... Как показала практика - таможенные пошлины в странах с импотентным руководством - не особо то и решают..
Німеччина - промвиробництво (серпень) м/м = -4.3% (очік. -1% / раніше +1.3%) р/р = -3.9% (очік. -0.9% / раніше +1.5%) максимальне за 3 роки падіння промвиробництва в Німеччині
И это все при космическом росте производства Рейнмиталов
Є така штука як Інерційність - властивість опиратися змінам, що проявляється як у фізичних об'єктах (уповільнена зміна швидкості чи напрямку руху), так і в соціальних чи економічних процесах (повільна реакція на нові умови).
Я вам запропоную іншу новину, яка абсолютно не заперечує ту, яку навели ви (я її теж бачив у пресі)
"Уряд Німеччини підвищив прогноз зростання економіки на 2025 рік до 0,2 відсотка з нульового, також прогнозуючи 1,3 відсотка у 2026 році та 1,4 відсотка у 2027-му. Про це повідомило міністерство економіки 8 жовтня. Відоство зазначило, що після двох років скорочення ВВП восени очікується легке покращення.
Прогноз кращий за попередній, сформований міністерством Роберта Габека (Robert Habeck) у квітні 2025-го - коли зростання в 2025 взагалі не планувалося, а на 2026 рік прогнозували один відсоток. Своїм пріоритетним завданням уряд канцлера Фрідріха Мерца (Friedrich Merz) з моменту свого приходу до влади на початку травня визначив відродження економіки."
Висновок можна проілюструвати 3-м законом Ньютона спроектованим в наші економічні реалії. Будя яка дія має рівноправну і протилежно направлену дію. Стосовно рівноправності - то тут можна дискутувати. А от напрям вектору - точно протилежний. Світ динамічний. не статичний. І це потрібно враховувати приймаючи будь-які рішення. Бо те рішення яке сьогодні в сьогоднішніх обставинах виглядає абсолютно логічним, завтра може виявитись хибним. Саме тому будь які ринки спочатку "відігрують" чутки, а потім приводять котирування до реальних значень, "заземляються".
Ірина_ написав: Ціни на продукти в Україні ростуть. І ніби нічого дивного, бо в країні війна, інфляція. Але ціни летять угору, подекуди на 200 відсотків. Чи буде продуктовий цінопад до кінця року та чого чекати восени - дізнаєтесь у цьому відео.
00:00 Дані Держстату. Ціни летять в космос. Які продукти дорожчають найбільше? 02:02 Чому ціни ростуть так швидко. Пояснення економіста 04:11 Стоп ціни! Чи вдасться приборкати продуктову інфляцію? 04:52 Як інфляція з'їдає нашу зарплату! Економіст пояснює, що робити новому уряду? 08:15 Як вижити? Думки українців про ціни на продукти 09:40 Дві тенденції у наших супермаркетах