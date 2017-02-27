|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 жов, 2025 12:07
Успіх
Успіх написав:
Як я на валютній гілці ще НАВЕСНІ про це трубив/бив на сполох - то більшість форумчан лише хі-хікали, мовляв - та все ок, ціни нормальні! Треба просто більше заробляти
Ну так от, шановні форумчани - заробляйте більше і зростання цін на 200% вам буде смішним!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
, тобі виплатили кілька мільйонів - ти чого від цін очікуєш?..
Додано: Пон 13 жов, 2025 12:23
Shaman написав:
тобі виплатили кілька мільйонів
Тільки ОДИН лям з "хвостиком" за майже ТРИ РОКИ "каторги/в'язниці/рабства"!
Іди ти на такий "жир"?
Чому не хочеш?
Додано: Пон 13 жов, 2025 12:46
Успіх написав:
Shaman написав:
тобі виплатили кілька мільйонів
Тільки ОДИН лям з "хвостиком" за майже ТРИ РОКИ "каторги/в'язниці/рабства"!
Іди ти на такий "жир"?
Чому не хочеш?
хоч трохи роззирнись від своєї егоцентричності. тобі виплатили, ще багатьом виплатили. я зараз не розписую, але залишки коштів на рахунках зростають - чого ти очікуєш від цін?..
Додано: Пон 13 жов, 2025 14:01
Shaman написав:
але залишки коштів на рахунках зростають - чого ти очікуєш від цін?..
Зростають в кого? У військових - це нормально!👍
А в тцкашників/чиновників і т. п. - це НЕ нормально!
Іншим - пересічним людям, пенсіонерам і т.п. - як їм жити при таких цінах?
Додано: Пон 13 жов, 2025 14:32
Успіх написав: Shaman написав:
але залишки коштів на рахунках зростають - чого ти очікуєш від цін?..
Зростають в кого? У військових - це нормально!👍
А в тцкашників/чиновників і т. п. - це НЕ нормально!
Іншим - пересічним людям, пенсіонерам і т.п. - як їм жити при таких цінах?
на пальцях - коли кількість грошей в економіці збільшується, то ціни будуть зростати, є таке правило. й воно не звертає уваги, є гроші в людей, немає. це як мороз взимку - йому байдуже, є в тебе опалення чи ні...
Додано: Пон 13 жов, 2025 14:35
Успіх написав:
Іншим - пересічним людям, пенсіонерам і т.п. - як їм жити при таких цінах?
Працювати. Робота є
Додано: Пон 13 жов, 2025 14:38
Shaman написав:
на пальцях - коли кількість грошей в економіці збільшується, то ціни будуть зростати, є таке правило
А курс валюти? Дорожче буде?
Додано: Пон 13 жов, 2025 14:55
Investor_K написав: Shaman написав:
на пальцях - коли кількість грошей в економіці збільшується, то ціни будуть зростати, є таке правило
А курс валюти? Дорожче буде?
буде. але на курс валюти НБУ може спливати безпосереднє, тому тримає його зі своїх міркувань.
а на ціни вплив лише опосередкований - тому вони зростають, як ще одна ознака що треба гривню девальвувати - хоча б на різницю інфляцій гривні та валюти.
