RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11977119781197911980
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 08:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:В каком смысле "слетает" и откуда переход?


Підтверджую, саме зліта, саме в прямому сенці.
В мене на цій начебто не було але буває на інших, не працює перехід(для дужу уважних до останнього не причитаного повідомлення). і ще я б сказав що лінк змінюється в цьому випадку, але начебто коли коли є повідомлення то переходить, знову таки було що і не перейшло.

Пс, сам колись не знав
"https://forum.finance.ua/topic3606.html?view=unread#unread"
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 387
З нами з: 21.11.19
Подякував: 265 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 15:40

  Shaman написав:на пальцях - коли кількість грошей в економіці збільшується, то ціни будуть зростати, є таке правило. й воно не звертає уваги, є гроші в людей, немає. це як мороз взимку - йому байдуже, є в тебе опалення чи ні...

Звертає.
Точнее, "ціни будуть зростати, коли кількість грошей збільшується" на руках у населения.
Но, вообще-то, есть 2 варианта - инфляция спроса и инфляция издержек.
У нас, если даже "кількість грошей збільшується", то явно у относительно узкого слоя населения.
Так что у нас, скорее, инфляция издержек - подорожание сырья, энергоносителей, транспортных расходов.
+ непомерные военные расходы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36863
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 16:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ЛАД написав:У нас, если даже "кількість грошей збільшується", то явно у относительно узкого слоя населения.
Для представників когорти парторгів - все що в Україні - все погано....
От є наприклад 1 млн в ЗСУ(+2-3 млн членів їх сімей) + 0,3?млн членів сімей загиблих -виплати яким дуже суттєві..
Ця группа - відноситься до вузького кола?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27219
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2992 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 20:17

  ЛАД написав:
  Shaman написав:на пальцях - коли кількість грошей в економіці збільшується, то ціни будуть зростати, є таке правило. й воно не звертає уваги, є гроші в людей, немає. це як мороз взимку - йому байдуже, є в тебе опалення чи ні...

Звертає.
Точнее, "ціни будуть зростати, коли кількість грошей збільшується" на руках у населения.
Но, вообще-то, есть 2 варианта - инфляция спроса и инфляция издержек.
У нас, если даже "кількість грошей збільшується", то явно у относительно узкого слоя населения.
Так что у нас, скорее, инфляция издержек - подорожание сырья, энергоносителей, транспортных расходов.
+ непомерные военные расходы.

а як "непомерные военные расходы" впливають на інфляцію? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10128
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1663 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 04:25

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:У нас, если даже "кількість грошей збільшується", то явно у относительно узкого слоя населения.
Для представників когорти парторгів - все що в Україні - все погано....
От є наприклад 1 млн в ЗСУ(+2-3 млн членів їх сімей) + 0,3?млн членів сімей загиблих -виплати яким дуже суттєві..
Ця группа - відноситься до вузького кола?

А для когорти олігархів - звичайно, ж, все добре;)
Тільки державу шкода.
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2638
З нами з: 21.09.13
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1022 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 04:30

  Shaman написав:а як "непомерные военные расходы" впливають на інфляцію? ;)

Комбайнейро, ты ещё здесь?
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2638
З нами з: 21.09.13
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1022 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 08:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В разі чого вже є на кого кивати за девальвацію:
Міжнародний валютний фонд (МВФ) вимагає від Національного банку України девальвувати гривню (зменшити вартість відносно іноземних валют). Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/mvf-vimahaj ... mberg.html

Депутати уже включились в популізм, пропонують і обіцяють кратні підняття зарплат та інших виплат. Ну якщо все ж таки до цього дійде, то не знаю що втримає курс.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7129
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1127 раз.
 
Профіль
 
2
4
  #<1 ... 11977119781197911980
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3637, 3638, 3639
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
36383 38065767
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 жов, 2025 21:09
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 214, 215, 216
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2151 13568838
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 14:25
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23522236
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.