Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 жов, 2025 08:51
moveton написав:
В каком смысле "слетает" и откуда переход?
Підтверджую, саме зліта, саме в прямому сенці.
В мене на цій начебто не було але буває на інших, не працює перехід(для дужу уважних до останнього не причитаного повідомлення). і ще я б сказав що лінк змінюється в цьому випадку, але начебто коли коли є повідомлення то переходить, знову таки було що і не перейшло.
Пс, сам колись не знав
"https://forum.finance.ua/topic3606.html?view=unread#unread"
Профіль
Додано: Суб 18 жов, 2025 15:40
Shaman написав:
на пальцях - коли кількість грошей в економіці збільшується, то ціни будуть зростати, є таке правило. й воно не звертає уваги, є гроші в людей, немає
. це як мороз взимку - йому байдуже, є в тебе опалення чи ні...
Звертає.
Точнее, "ціни будуть зростати, коли кількість грошей збільшується" на руках у населения.
Но, вообще-то, есть 2 варианта - инфляция спроса и инфляция издержек.
У нас, если даже "кількість грошей збільшується", то явно у относительно узкого слоя населения.
Так что у нас, скорее, инфляция издержек - подорожание сырья, энергоносителей, транспортных расходов.
+ непомерные военные расходы.
Профіль
Додано: Суб 18 жов, 2025 16:09
ЛАД написав:
У нас, если даже "кількість грошей збільшується", то явно у относительно узкого слоя населения.
Для представників когорти парторгів - все що в Україні - все погано....
От є наприклад 1 млн в ЗСУ(+2-3 млн членів їх сімей) + 0,3?млн членів сімей загиблих -виплати яким дуже суттєві..
Ця группа - відноситься до вузького кола?
Профіль
1
1
Додано: Суб 18 жов, 2025 20:17
ЛАД написав: Shaman написав:
на пальцях - коли кількість грошей в економіці збільшується, то ціни будуть зростати, є таке правило. й воно не звертає уваги, є гроші в людей, немає
. це як мороз взимку - йому байдуже, є в тебе опалення чи ні...
Звертає.
Точнее, "ціни будуть зростати, коли кількість грошей збільшується" на руках у населения.
Но, вообще-то, есть 2 варианта - инфляция спроса и инфляция издержек.
У нас, если даже "кількість грошей збільшується", то явно у относительно узкого слоя населения.
Так что у нас, скорее, инфляция издержек - подорожание сырья, энергоносителей, транспортных расходов.
+ непомерные военные расходы
.
а як "непомерные военные расходы" впливають на інфляцію?
Профіль
1
4
5
Додано: Нед 19 жов, 2025 04:25
budivelnik написав: ЛАД написав:
У нас, если даже "кількість грошей збільшується", то явно у относительно узкого слоя населения.
Для представників когорти парторгів - все що в Україні - все погано....
От є наприклад 1 млн в ЗСУ(+2-3 млн членів їх сімей) + 0,3?млн членів сімей загиблих -виплати яким дуже суттєві..
Ця группа - відноситься до вузького кола?
А для когорти олігархів - звичайно, ж, все добре;)
Тільки державу шкода.
Профіль
3
Додано: Нед 19 жов, 2025 04:30
Shaman написав:
а як "непомерные военные расходы" впливають на інфляцію?
Комбайнейро, ты ещё здесь?
Профіль
Додано: Нед 19 жов, 2025 08:07
В разі чого вже є на кого кивати за девальвацію:
Депутати уже включились в популізм, пропонують і обіцяють кратні підняття зарплат та інших виплат. Ну якщо все ж таки до цього дійде, то не знаю що втримає курс.
Профіль
4
Додано: Нед 19 жов, 2025 11:27
budivelnik написав: ЛАД написав:
У нас, если даже "кількість грошей збільшується", то явно у относительно узкого слоя населения.
Для представників когорти парторгів - все що в Україні - все погано....
От є наприклад 1 млн в ЗСУ(+2-3 млн членів їх сімей) + 0,3?млн членів сімей загиблих -виплати яким дуже суттєві..
Ця группа - відноситься до вузького кола?
Для оторванного от жизни и упивающегося своими достижениями львовского лавочника всё прекрасно.
Сколько из 1 млн в ЗСУ получают боевые и в каком размере?
А сколько получают солдаты в тылу, без боевых?
Профіль
