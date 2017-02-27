ЛАД написав:И я сомневаюсь, что, например, зарплата продавцов у будивельника выросла так же сильно, как цены.
Ростуть і у продавців:
Рівень зарплат у мережах, зареєстрованих у Львівській громаді: «Близенько» – 26,8 тис. грн/місяць (2725 працівників); «Арсен» – 24,1 тис. грн/місяць (1488 працівників); «Рукавичка» – 23,9 тис. грн/місяць (2600 працівників); «Галицька свіжина» 20 тис. грн/місяць (652 працівники). Рівень зарплат у мережах, зареєстрованих поза межами Львівської громади: АТБ – 40,9 тис. грн/місяць; Comfy – 34,3 тис. грн/місяць (139 працівників у Львові); «Епіцентр» – 33,3 тис. грн/місяць (1610 працівників у Львові); «Аврора» – 31,8 тис. грн/місяць (424 працівників у Львові); «Метро» – 30,9 тис. грн/місяць (274 працівників у Львові); «Сільпо» – 25,7 тис. грн/місяць; Eva – 27 тис. грн/місяць; «Ашан» – 21,2 тис. грн/місяць (494 працівників у Львові); Сімі – 20,9 тис. грн/місяць. https://zaxid.net/miska_rada_nazvala_se ... a_n1621528
І щоб утримати людей, то ЗП має бути конкурентна. Тим більше, що Львів демонструє рекордний виїзд молоді
Ефект доміно: чому за виїздом 18-22-річних може посипатися вся Україна — експерти шокували майбутнім https://tsn.ua/exclusive/efekt-domino-c ... 30144.html Кількість українців категорії 18-22 роки, які виїхали за кордон у вересні, зросла в 10 разів порівняно з серпнем. Судячи з відгуків роботодавців зі сфер ритейлу та гостинності, то ситуація у них значно ускладнилася, але найбільше страждає роздрібна торгівля. Сфера виробництва і раніше потерпала через відсутність кадрів, і мені здається, що вона і надалі потерпатиме, вони, як то кажуть, страждають мовчки. Аграрії, можливо, переживуть відсутність кадрів до наступної весняної активності. Є загроза „ефекту доміно“. Якщо, наприклад, з України виїжджає хлопець віком 18-22 роки, то з ним у разі серйозних стосунків, виїде і його дівчина. Також слідом за хлопцями 18-22 можуть виїжджати їхні мами, якщо чоловік ще не дуже самостійний. Взагалі, жінки можуть вивозити і молодших дітей, аби за кордоном родина була разом. У Львові відтік молоді значний — до 30% від усього колективу закладу. Вони вже поїхали за кордон або збираються це зробити. У Львові з цим є серйозна проблема. https://tsn.ua/exclusive/efekt-domino-c ... 30144.html
Час від часу звучать приголомшливі багатомільйонні цифри неплатників податків, де ще і береться методологія західна з працездатним віком 16-65 на відміну від реальних меж для нас, тьма неоновлених "ухилянтів". От цікаво, влада має хоч для себе реальну картину, бо те що я спостерігаю, громадян, а особливо чоловіків, меншає як у дирявому кориті.
ЛАД написав:... И вопрос не в этом. Разговор о причинах инфляции. Думаю, у нас всё же основное это инфляция издержек. Растут цены на ээ, газ (не для физлиц), расходы на перенос предприятий в тыл, расходы на восстановление разрушенного. Зарплаты тоже, конечно, растут, но вслед за ценами и медленнее их. Зарплаты военным насколько знаю, вообще не растут. А по тому, что здесь пишут, скорее, уменьшаются за счёт более строгого учёта боевых. Или я ошибаюсь? И я сомневаюсь, что, например, зарплата продавцов у будивельника выросла так же сильно, как цены.
можна гратися словами, але відміна фінансів від економіки, що фінанси більш конкретні, їх можна побачити на реальних цифрах. а визначити, що спричинило інфляцію - це лише припущення. але таке просте питання - зросли ціни на товари, зп треба піднімати - а що сталося? одна з причин інфляції - це закриття дефіциту бюджету за рахунок емісії в тій чи іншій формі. це важливий фактор та одне з першоджерел інфляції
оскільки в нас бюджет дуже дефіцитний, то вкид грошей за рахунок допомоги - просто шалений. але він балансується великим торговим дефіцитом, й насправді останні пару років кількість гривень в економіці - доволі стала.
зарплата виросла настільки, скільки й загалом по ринку. у Львові з початку війни - може й не в два рази, но більше, ніж в півтора.
