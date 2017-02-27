RSS
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 17:43

  budivelnik написав:Лад
Головним критерієм адекватності зарплати - є відсутність плину кадрів.
В мене він відсутній.

Адекватность зарплаты понятие неоднозначное.
Она может быть адекватной в том отношении, что в других местах она примерно такая же. При этом не будет плину кадрів.
Думаю (уверен), у вас как у опытного и умного хозяина так и есть.
При этом она вполне может быть не адекватна росту цен.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 17:47

  budivelnik написав:ЛАД

Витрати на оплату служби в ЗСУ
Бюджет України
2025 (виконують)- 1126 млрд грн
2026(затвердили)- 1146 млрд грн

Не подскажете, сколько было в 2023 и 2024?
Приведенные вами цифры практически одинаковы. Но не знаю, не запланирован ли рост численности.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 17:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ЛАД написав:Адекватность зарплаты понятие неоднозначное.
Она может быть адекватной в том отношении, что в других местах она примерно такая же. При этом не будет плину кадрів.
Думаю (уверен), у вас как у опытного и умного хозяина так и есть.
При этом она вполне может быть не адекватна росту цен.

Не такое уж неоднозначное. Да, она в зависимости от стороны определяется разными путями. Для работодателя - это когда работники не разбегаются. А для работника - чтобы на потребности хватало. Но ведь нельзя, чтобы вторая превышала первую. Как раз только по "в других местах она примерно такая же" (это тоже важный ориентир, но скорее необходимый, чем достаточный) не получится. Если у всех в какой-то сфере будут платить так, что только ноги протянуть, то работники при всей человеческой лени переквалифицируются. А работодатели будут ныть, что работника не найти, как это уже делают для рабочих специальностей.
