#<1 ... 11980119811198211983 Додано: Пон 20 жов, 2025 23:05 ЛАД написав: Но я писал только о понятии адекватности и его неоднозначности.

Жто, кстати, и к вопросу о том, что капитад заботится о жизни "рабочкй силы". Но я писал только о понятии адекватности и его неоднозначности.Жто, кстати, и к вопросу о том, что капитад заботится о жизни "рабочкй силы". 1 Адекватність і неоднозначність залежить від погляду

а - борцунів за соціальну справедливість

б - самого працівника.

2 Досвід совків, які своєю боротьбою за адекватність і неоднозначність -викинули ефективність і доцільність - розглядати як би не треба , бо ми чітко бачимо куди ця боротьба привела.. А привела вона до розвалу совка

3 Тепер розглянемо адекватність і неоднозначність крізь призму працівника

а - якщо він АДЕКВАТНО оцінює свої сили - то ОДНОЗНАЧНО вибирає те місце праці де йому НАЙКОМФОРТНІШЕ , а не те де ТЕОРЕТИЧНО можна більше заробити.

б - якщо ж працівник НЕАДЕКВАТНО оцінює свої можливості... то як правило він десятками міняє місце праці і помирає прихильником таких самих неадекватів - СОВКІВ, бо тільки совки йому розповідають що біла гарячка в нього не від передозування алкоголем, а від НЕОДНОЗНАЧНОГО ставлення капіталістів до трудящих.

4 Тепер про капітал

Капітал - це інструмент , і як будь яким інструментом своє життя можна як покращити так і погіршити....

Тому, працівник який АДЕКВАТНО відноситься до того що ЧУЖИЙ (наданий в оренду інструмент) повине якось оплачуватись - з часом отримує в користування все новіший і ефективніший інструмент

Повідомлень: 27231 З нами з: 15.01.09 Подякував: 293 раз. Подякували: 2993 раз.

Какая вторая и какая первая? Фразу "нельзя, чтобы вторая превышала первую" не очень понял.Какая вторая и какая первая?

По-порядку. Т.е. вторая - это уровень выживания. Если в слишком многих сферах так, тогда голодный бунт тех, кто не мигрировал в более благополучные страны. Но глядя на то, как люди ухитряются реально жить на минимальную ЗП или чутка побольше, кажется, что до него некоторый запас экономической прочности ещё есть. По-порядку. Т.е. вторая - это уровень выживания. Если в слишком многих сферах так, тогда голодный бунт тех, кто не мигрировал в более благополучные страны. Но глядя на то, как люди ухитряются реально жить на минимальную ЗП или чутка побольше, кажется, что до него некоторый запас экономической прочности ещё есть. Всё равно не очень понял.

Если "вторая" это зарплата, при которой работникт могут удовлетворить свои потребности, а "первая" - зарплата, при которой работники не разбегаются, то вторая вполне может быть выше первой. И, скорее всего, в развитых странах так и есть. Понятно, что потребности не любые, а "разумные" для конкретного общества.



ЛАД написав: И не все "поместятся" в высокооплачиваемые специальности и отрасли. И не все "поместятся" в высокооплачиваемые специальности и отрасли.

Тут смотря что считать высокооплачиваемостью. Если относительно текущего медианного уровня, то "не поместятся" чисто математически. На то он и медианный. А вот для удовлетворения базовых потребностей пирамиды Маслоу можно и уложить. В конце концов даже сейчас украинский городской бедняк живёт лучше, чем древнеримский патриций . Тут, правда, ещё большая заслуга остатков социализма. Подозреваю, что если отменить коммунальные субсидии в том числе и скрытые вроде особой цены на электроэнергию для физиков, и безжалостно отключать услуги неплательщикам, то может и до бунтов дойти. Тут смотря что считать высокооплачиваемостью. Если относительно текущего медианного уровня, то "не поместятся" чисто математически. На то он и медианный. А вот для удовлетворения базовых потребностей пирамиды Маслоу можно и уложить. В конце концов даже сейчас украинский городской бедняк живёт лучше, чем. Тут, правда, ещё большая заслуга остатков социализма. Подозреваю, что если отменить коммунальные субсидии в том числе и скрытые вроде особой цены на электроэнергию для физиков, и безжалостно отключать услуги неплательщикам, то может и до бунтов дойти. Насчёт сравнения украинского бедняка с римским патрицием спорить не буду, но, по-моему, там достаточно сильное преувеличение

Всй остальное, понятно, относительно.

На каком уровне пирамиды Маслоу ограничивать "базовые" потребности. Сегодня уже, например, связь можно отнести к базовым потребностям. Но если даже ограничиться совсем уж базовыми - еда, одежда, жильё, то тут тоже - "можно" ходить и в ватнике, но сейчас даже бедняки так не ходят.

Медианный уровень тоже не догма. При одном и том же уровне экономики он может достаточно заметно отличаться. Понятно, не в разы, но заметно. В зависимости от расходов общества на другие расходы. Например, на военные расходы. Или, к примеру, если избежать вывода средств их страны, это поможет поднять уровень жизни в стране и медианную зарплату. И, соответственно, лучше удовлетворять потребности людей.

Повідомлень: 36941 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5371 раз. Подякували: 4867 раз.



Витрати на оплату служби в ЗСУ

Бюджет України

2025 (виконують)- 1126 млрд грн

2026(затвердили)- 1146 млрд грн ЛАДВитрати на оплату служби в ЗСУБюджет України2025 (виконують)- 1126 млрд грн2026(затвердили)- 1146 млрд грн

Не подскажете, сколько было в 2023 и 2024?

Приведенные вами цифры практически одинаковы. Но не знаю, не запланирован ли рост численности. Не подскажете, сколько было в 2023 и 2024?Приведенные вами цифры практически одинаковы. Но не знаю, не запланирован ли рост численности. А що совкова гордість не дозволяє задати це питання гуглу?

рік__Утримання особового складу________всього ЗСУ

2023 - 494 млрд грн______________________1843 млрд

2024 - 862 млрд грн______________________2970 млрд А що совкова гордість не дозволяє задати це питання гуглу?рік__Утримання особового складу________всього ЗСУ2023 - 494 млрд грн______________________1843 млрд2024 - 862 млрд грн______________________2970 млрд

Обойтись без хамства вы никак не можете.

Прошлое прапорщика неискоренимо.

Ссылки вы, как обычно, не даёте. Это вам, видимо, слишком сложно. Я таких цифр не нашёл, а ваши вызывают сильные сомнения.

По вашим цифрам выходит, что в 2025 на зарплаты военным потрачено в 2,4 раза больше, чем в 2023, и в 1,3 раза больше, чем в 2024. Я как-то не слышал о росте выплат в армии, а в соответствующий рост численности армии тоже как-то не верится. Обойтись без хамства вы никак не можете.Прошлое прапорщика неискоренимо.Ссылки вы, как обычно, не даёте. Это вам, видимо, слишком сложно. Я таких цифр не нашёл, а ваши вызывают сильные сомнения.По вашим цифрам выходит, что в 2025 на зарплаты военным потрачено в 2,4 раза больше, чем в 2023, и в 1,3 раза больше, чем в 2024. Я как-то не слышал о росте выплат в армии, а в соответствующий рост численности армии тоже как-то не верится. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 21 жов, 2025 01:26, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 36941 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5371 раз. Подякували: 4867 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 жов, 2025 01:25 budivelnik написав: ...........

Тому, працівник який АДЕКВАТНО відноситься до того що ЧУЖИЙ (наданий в оренду інструмент) повине якось оплачуватись - з часом отримує в користування все новіший і ефективніший інструмент

..... ...........Тому, працівник який АДЕКВАТНО відноситься до того що ЧУЖИЙ (наданий в оренду інструмент) повине якось оплачуватись - з часом отримує в користування все новіший і ефективніший інструмент.....

Вы считаете, что працівника сильно волнует "все новіший і ефективніший інструмент"?

Его интересует возможность получить бОльшую зарплату с этим инструментом. Или хотя бы, чтобы этот интструмент облегчил его труд. А лучше и то, и другое.

"все новіший і ефективніший інструмент" гораздо больше интересует и заботит в первую очередь именно владельца капитала. И только постольку, поскольку это позволяет ему увеличить собственную прибыль, а не зарплаты работников.

Всё остальное у вас даже комментировать не буду. Взгляды каменного века. Вы считаете, что працівника сильно волнует "все новіший і ефективніший інструмент"?Его интересует возможность получить бОльшую зарплату с этим инструментом. Или хотя бы, чтобы этот интструмент облегчил его труд. А лучше и то, и другое."все новіший і ефективніший інструмент" гораздо больше интересует и заботит в первую очередь именно владельца капитала. И только постольку, поскольку это позволяет ему увеличить собственную прибыль, а не зарплаты работников.Всё остальное у вас даже комментировать не буду. Взгляды каменного века. ЛАД 2 Повідомлень: 36941 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5371 раз. Подякували: 4867 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 жов, 2025 13:57 budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД



Витрати на оплату служби в ЗСУ

Бюджет України

2025 (виконують)- 1126 млрд грн

2026(затвердили)- 1146 млрд грн ЛАДВитрати на оплату служби в ЗСУБюджет України2025 (виконують)- 1126 млрд грн2026(затвердили)- 1146 млрд грн Не подскажете, сколько было в 2023 и 2024?

Приведенные вами цифры практически одинаковы. Но не знаю, не запланирован ли рост численности. Не подскажете, сколько было в 2023 и 2024?Приведенные вами цифры практически одинаковы. Но не знаю, не запланирован ли рост численности. А що совкова гордість не дозволяє задати це питання гуглу?

рік__Утримання особового складу________всього ЗСУ

2023 - 494 млрд грн______________________1843 млрд

2024 - 862 млрд грн______________________2970 млрд А що совкова гордість не дозволяє задати це питання гуглу?рік__Утримання особового складу________всього ЗСУ2023 - 494 млрд грн______________________1843 млрд2024 - 862 млрд грн______________________2970 млрд спеціально для тебе - потратив 15 хвилин щоб ознайомитись з ОФІЦІЙНИМИ данними по бюджету

2023 - https://mof.gov.ua/uk/budget_2023-582

2024 - https://mof.gov.ua/uk/budget_of_2024-698

2025 - https://mof.gov.ua/uk/budget_of_2025-770

Суми зарплат це все разом з нарахуваннями на зарплати

рік________зарплати силовики_______всього на оборону

2023 -_______1 128,9млрд______________ 1 843,8млрд

2024 -_______1 167,6млрд______________2 084,7 млрд грн

2025 -_______1 158,4млрд______________2 2248 млрд грн



Повідомлень: 27231 З нами з: 15.01.09 Подякував: 293 раз. Подякували: 2993 раз.

Повідомлень: 27231 З нами з: 15.01.09 Подякував: 293 раз. Подякували: 2993 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 жов, 2025 14:09 ЛАД написав: budivelnik написав: 1 Адекватність і неоднозначність залежить від погляду

а - борцунів за соціальну справедливість

б - самого працівника.

2 Досвід совків, які своєю боротьбою за адекватність і неоднозначність -викинули ефективність і доцільність - розглядати як би не треба , бо ми чітко бачимо куди ця боротьба привела.. А привела вона до розвалу совка

3 Тепер розглянемо адекватність і неоднозначність крізь призму працівника

а - якщо він АДЕКВАТНО оцінює свої сили - то ОДНОЗНАЧНО вибирає те місце праці де йому НАЙКОМФОРТНІШЕ , а не те де ТЕОРЕТИЧНО можна більше заробити.

б - якщо ж працівник НЕАДЕКВАТНО оцінює свої можливості... то як правило він десятками міняє місце праці і помирає прихильником таких самих неадекватів - СОВКІВ, бо тільки совки йому розповідають що біла гарячка в нього не від передозування алкоголем, а від НЕОДНОЗНАЧНОГО ставлення капіталістів до трудящих.

4 Тепер про капітал

Капітал - це інструмент , і як будь яким інструментом своє життя можна як покращити так і погіршити....

Тому, працівник який АДЕКВАТНО відноситься до того що ЧУЖИЙ (наданий в оренду інструмент) повине якось оплачуватись - з часом отримує в користування все новіший і ефективніший інструмент

Той хто бореться за справедливість - працює НАЙПРОСТІШИМ -лопатою , яку навіть у випадку поломки -легко і дешево замінити.. 1 Адекватність і неоднозначність залежить від поглядуа - борцунів за соціальну справедливістьб - самого працівника.2 Досвід совків, які своєю боротьбою за адекватність і неоднозначність -викинули ефективність і доцільність - розглядати як би не треба , бо ми чітко бачимо куди ця боротьба привела.. А привела вона до розвалу совка3 Тепер розглянемо адекватність і неоднозначність крізь призму працівникаа - якщо він АДЕКВАТНО оцінює свої сили - то ОДНОЗНАЧНО вибирає те місце праці де йому НАЙКОМФОРТНІШЕ , а не те де ТЕОРЕТИЧНО можна більше заробити.б - якщо ж працівник НЕАДЕКВАТНО оцінює свої можливості... то як правило він десятками міняє місце праці і помирає прихильником таких самих неадекватів - СОВКІВ, бо тільки совки йому розповідають що біла гарячка в нього не від передозування алкоголем, а від НЕОДНОЗНАЧНОГО ставлення капіталістів до трудящих.4 Тепер про капіталКапітал - це інструмент , і як будь яким інструментом своє життя можна як покращити так і погіршити....Тому, працівник який АДЕКВАТНО відноситься до того що ЧУЖИЙ (наданий в оренду інструмент) повине якось оплачуватись - з часом отримує в користування все новіший і ефективніший інструментТой хто бореться за справедливість - працює НАЙПРОСТІШИМ -лопатою , яку навіть у випадку поломки -легко і дешево замінити..

Вы считаете, что працівника сильно волнует "все новіший і ефективніший інструмент"? Вы считаете, что працівника сильно волнует "все новіший і ефективніший інструмент"? На відміну від парторгів, основним інструментом яких була ручка для написання кляуз або тез до партійних зборів - в роботяги є ПРЯМА МАТЕРІАЛЬНА зацікавленість в КРАЩОМУ інструменті. ЛАД написав: Его интересует возможность получить бОльшую зарплату с этим инструментом. Или хотя бы, чтобы этот интструмент облегчил его труд. А лучше и то, и другое. Его интересует возможность получить бОльшую зарплату с этим инструментом. Или хотя бы, чтобы этот интструмент облегчил его труд. А лучше и то, и другое. Розумний роботяга ( якому парторги мізок не засрали) знає що ІНСТРУМЕНТ це КАПІТАЛ того хто цей інструмент надав.

А капітал -це відкладення попередніх періодів.

Тобто

Роботяга працює , створює додану вартість і роботодавець цю додану вартість ділить....

Державі - 30%

Роботязі -50%

Собі - 20% ( але від праці кожного роботяги якими керує, тому по сумі отримує в рази більше)

ЛАД написав: "все новіший і ефективніший інструмент" гораздо больше интересует и заботит в первую очередь именно владельца капитала. И только постольку, поскольку это позволяет ему увеличить собственную прибыль, а не зарплаты работников. "все новіший і ефективніший інструмент" гораздо больше интересует и заботит в первую очередь именно владельца капитала. И только постольку, поскольку это позволяет ему увеличить собственную прибыль, а не зарплаты работников.

А от тут -цікаво.

Отже

отримав працедавець свою долю і що зробив? Витратив на себе?

Ні, він вклав її в покупку НОВОГО ІНСТРУМЕНТА

Але те що вклав - повернеться ( тіло ) років за 3-5 ( нормальна прибутковість, якщо 30% то через три роки, якщо 20% то через 5 років)

При цьому , прибуток від вкладеного він почне отримувати ПІСЛЯ повернення тіла , а работяга ВЕСЬ час отримавши НОВИЙ ЯКІСНИЙ інструмент -отримає ДОДАТКОВУ оплату за вищу ефективність його праці.

При цьомц

ймовірність що капіталіст не отримає навіть вкладене - дуже висока, в той час коли роботяга з першого місяця отримує додаткові прибутки, яких він би не отримав користуючись менш ефективним інструментом ЛАД написав: Всё остальное у вас даже комментировать не буду. Взгляды каменного века. Всё остальное у вас даже комментировать не буду. Взгляды каменного века. Що ТИ-можеш прокоментувати?

Ти можеш порівняти затрати праці на 1 грн зарплати при використанні

лопати

мотоблока

трактора ?

Не можеш

Тому в тебе в голові засіло що найманий працівник і працедавець це вороги ( як тобі на лекціях марксизму-лененізму розповідали)

Повідомлень: 27231 З нами з: 15.01.09 Подякував: 293 раз. Подякували: 2993 раз.

Повідомлень: 27231 З нами з: 15.01.09 Подякував: 293 раз. Подякували: 2993 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 жов, 2025 14:42 ЛАД написав: Shaman написав: .........

можна гратися словами, але відміна фінансів від економіки, що фінанси більш конкретні, їх можна побачити на реальних цифрах. а визначити, що спричинило інфляцію - це лише припущення. але таке просте питання - зросли ціни на товари, зп треба піднімати - а що сталося? одна з причин інфляції - це закриття дефіциту бюджету за рахунок емісії в тій чи іншій формі. це важливий фактор та одне з першоджерел інфляції



оскільки в нас бюджет дуже дефіцитний, то вкид грошей за рахунок допомоги - просто шалений. але він балансується великим торговим дефіцитом, й насправді останні пару років кількість гривень в економіці - доволі стала.



зарплата виросла настільки, скільки й загалом по ринку. у Львові з початку війни - може й не в два рази, но більше, ніж в півтора. .........можна гратися словами, але відміна фінансів від економіки, що фінанси більш конкретні, їх можна побачити на реальних цифрах. а визначити, що спричинило інфляцію - це лише припущення. але таке просте питання - зросли ціни на товари, зп треба піднімати - а що сталося? одна з причин інфляції - це закриття дефіциту бюджету за рахунок емісії в тій чи іншій формі. це важливий фактор та одне з першоджерел інфляціїоскільки в нас бюджет дуже дефіцитний, то вкид грошей за рахунок допомоги - просто шалений. але він балансується великим торговим дефіцитом, й насправді останні пару років кількість гривень в економіці - доволі стала.зарплата виросла настільки, скільки й загалом по ринку. у Львові з початку війни - може й не в два рази, но більше, ніж в півтора. "можна гратися словами", но в зависимости от причин инфляции разные методы борьбы с ней.

Если причина в росте зарплат и количестве денег в экономике, то поднимают, например, процентную ставку ЦБ. Если инфляция растёт за счёт издержек, то это не поможет. "можна гратися словами", но в зависимости от причин инфляции разные методы борьбы с ней.Если причина в росте зарплат и количестве денег в экономике, то поднимают, например, процентную ставку ЦБ. Если инфляция растёт за счёт издержек, то это не поможет.

коли я кажу гратися словами - то визначити за рахунок чого інфляція - це лише припущення, немає маркеру. з іншого боку, якщо немає емісії - то з чого будуть зростати витрати - вони мають залишатися сталими. але це теж умовний приклад, й це не наш випадок.

на пальцях - коли кількість грошей в економіці збільшується, то ціни будуть зростати, є таке правило. насправді останні пару років кількість гривень в економіці - доволі стала. Так откуда инфляция? И у вас опять противоречие. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5898552#p5898552 . А сейчпс вы говорите, чтоТак откуда инфляция?

це не протиріччя, це реалії



для того, щоб це розбирати не на пальцях - то треба порівнювати ці дані з 2022 року, з початку війни. нагадаю, що якщо загальна кількість грошей (готівка плюс безготівка) за час війни подвоїлась, то саме безготівка збільшилась з 170 ярдів грн до 700. в нас дуже багато безготівкових грошей - довгострокові серт НБУ - зараз це 127 ярдів грн, сягали й 200 ярдів грн - це просто зайві гроші. можливо поточне зростання цін - це все наслідки ще тієї емісії. тут вже складні взаємодії, це не на пальцях.



й так, стала лише кількість грошей, а грошова маса - залишки на рахунках - все одно зростають



Повідомлень: 10158 З нами з: 29.09.19 Подякував: 786 раз. Подякували: 1665 раз.

Повідомлень: 10158 З нами з: 29.09.19 Подякував: 786 раз. Подякували: 1665 раз. Профіль 1 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 жов, 2025 16:16 Shaman

Всё верно.

"безготівка збільшилась". В основном, в результате роста издержек. Издержки разные.

Повідомлень: 36941 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5371 раз. Подякували: 4867 раз.

рік__Утримання особового складу________всього ЗСУ

2023 - 494 млрд грн______________________1843 млрд

2024 - 862 млрд грн______________________2970 млрд ........рік__Утримання особового складу________всього ЗСУ2023 -млрд грн______________________1843 млрд2024 -грн______________________2970 млрд спеціально для тебе - потратив 15 хвилин щоб ознайомитись з ОФІЦІЙНИМИ данними по бюджету

2023 - https://mof.gov.ua/uk/budget_2023-582

2024 - https://mof.gov.ua/uk/budget_of_2024-698

2025 - https://mof.gov.ua/uk/budget_of_2025-770

Суми зарплат це все разом з нарахуваннями на зарплати

рік________зарплати силовики_______всього на оборону

2023 -_______1 128,9млрд______________ 1 843,8млрд

2024 -_______1 167,6млрд______________2 084,7 млрд грн

2025 -_______1 158,4млрд______________2 2248 млрд грн



Так, є різниця, ... спеціально для тебе - потратив 15 хвилин щоб ознайомитись з ОФІЦІЙНИМИ данними по бюджету2023 -2024 -2025 -Суми зарплат це все разом з нарахуваннями на зарплатирік________зарплати силовики_______всього на оборону2023 -_______млрд______________ 1 843,8млрд2024 -_____________________2 084,7 млрд грн2025 -_______1 158,4млрд______________2 2248 млрд грнТак, є різниця, ...

Вы слишком легко жонглируете цифрами.

Сначала приводите одни, потом в разы большие.

Какой смысл с вами о чём-то разговаривать?

Кроме элементарного хамства больше ничего.

А обсуждать с вами более общие вопросы вообще смысла не имеет.

Повідомлень: 36941 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5371 раз. Подякували: 4867 раз.

Всё верно.

"безготівка збільшилась". В основном, в результате роста издержек. Издержки разные.

Я только об этом и написал. Всё верно."безготівка збільшилась". В основном, в результате роста издержек. Издержки разные.Я только об этом и написал.

безготівка збільшилася в 2022 в першу чергу через емісію 400 ярдів грн.



ЛАД, я розумію, що ви не профі - але... кількість грошей (готіка/безготівка) залежить лише від дій НБУ.



інфляція залежить від різних факторів. але інфляція витрат - це лише назва. там ще спіраль - "зп-ціни" більш очевидно, й то... я не зустрічав долю зп в собівартості більше 20% в Україні - тому навіть цей фактор не є домінуючим.



Повідомлень: 10158 З нами з: 29.09.19 Подякував: 786 раз. Подякували: 1665 раз.

